dnes 28. novembra 2025 o 8:46
Čas čítania 1:45
Richard Balog

Adonxs otvára dvere do sveta spomienok v novom singli Perfume aj vlastnou vôňou od Pigmentarium

Adonxs otvára dvere do sveta spomienok v novom singli Perfume aj vlastnou vôňou od Pigmentarium
Zdroj: David Urban
Spolupráca, ktorú sme nemali v tohtoročnom zozname vianočných želaní, ale o to väčšiu radosť nám urobila.

Adonxs vydal dnes o polnoci nový singel s názvom Perfume a okrem sprievodného videoklipu predstavil tiež limitovaný parfum La Petite Mort, ktorý vytvoril so svojím kreatívnym tímom a značkou Pigmentarium.

Spolupráca na hranici umenia, remesla a priateľstva vznikla na základe myšlienky slovenského speváka, ktorý túžil po zhmotnení imaginárnej vône prechádzajúcej nahrávkou. Výsledok predstavuje olfaktorický balzam na dušu.

Hudobná novinka skúma intímne prepojenie medzi vôňou a emóciou – pripomína, ako jediný tón parfumu dokáže vrátiť človeka k okamihom a ľuďom, o ktorých si myslel, že už dávno patria do minulosti.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
Adonxs, Pigmentarium
Zdroj: David Urban

Perfume zrkadlí prchavý moment, keď vstúpiš do parfumérie, vezmeš si do ruky známy flakón a jediný závan vôňe ťa prenesie do sveta spomienok, kde sa šťastie a spomienkový optimizmus prelínajú s bolesťou a sentimentom.

„Táto pieseň je o okamihu, keď vôňa prestáva byť len vôňou – stáva sa časovou kapsulou," opisuje dielo Adonxs a hovorí, že text pozýva poslucháčov do krehkého priestoru medzi túžbou a akceptáciou, nostalgiou a oslobodením. Do paradoxu, ktorý vzniká z cudzej vône.

This will be the last last time, but I'll linger in the mist for a while.
Thinking 'bout your cedar wood smile.

Adonxs, Pigmentarium
Zdroj: David Urban

Dlhoročné priateľstvo medzi Adonxsom a Tomášom Ricom (zakladateľ značky Pigmentarium, pozn. redakcie) siaha ešte pred začiatok ich súčasných pracovných pozícií. Oboch vždy spájala vášeň pre umenie a tvorivý proces, pričom parfum je prirodzeným vyústením.

Parfum otvára priamočiary citrusový akord bergamotu, ktorý zvýrazňuje jalovec a korenie. Emočná explózia postupne prechádza do jemnejších kvetinových tónov pakostu a jazmínu. Horko-sladkú atmosféru udržuje pomarančový kvet. Drevitý a pokojný základ kompozície dotvárajú olibanum, ambra a chladné cedrové drevo.

Novinku pre nás priblížil aj samotný spevák: „Nie som žiaden parfumér, takže bolo pre mňa fascinujúce a vzácne celý proces výroby pozorovať, zadávať indície, vyjadrovať pocity, privoniavať k ingredienciam a byť celkovou súčasťou jeho vzniku. Vôňu sme nazvali 'La Petite Mort' by Pigmentarium alebo aj malá smrť, ktorá sa v poézii a v textoch roky metaforicky zamieňa za malý orgazmus. A presne tak sa samotná vôňa správa. Po prvej aplikácii príde intenzívny nával všetkých vyššie spomenutých ingrediencií, ktoré sa miešajú, transformujú a vytvárajú výbuch emócií. Až po dvoch až troch minútach sa ustália do niečoho hrejivého, sofistikovaného, no, ako sme sa jednomyseľne zhodli, príjemne „spoteného"."

Limitovanú unisex vôňu La Petite Mort kúpiš exkluzívne v online obchode Pigmentarium. K dispozícii je v atraktívnom balení s objemom 10 mililitrov, ktoré ľahko schováš v kozmetickej taške alebo kabelke.

Pigmentarium, Adonxs Pigmentarium, Adonxs Text nového singlu Perfume od speváka Adonxsa.
Zobraziť galériu
(3)
