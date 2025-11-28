Spolupráca, ktorú sme nemali v tohtoročnom zozname vianočných želaní, ale o to väčšiu radosť nám urobila.
Adonxs vydal dnes o polnoci nový singel s názvom Perfume a okrem sprievodného videoklipu predstavil tiež limitovaný parfum La Petite Mort, ktorý vytvoril so svojím kreatívnym tímom a značkou Pigmentarium.
Spolupráca na hranici umenia, remesla a priateľstva vznikla na základe myšlienky slovenského speváka, ktorý túžil po zhmotnení imaginárnej vône prechádzajúcej nahrávkou. Výsledok predstavuje olfaktorický balzam na dušu.
Hudobná novinka skúma intímne prepojenie medzi vôňou a emóciou – pripomína, ako jediný tón parfumu dokáže vrátiť človeka k okamihom a ľuďom, o ktorých si myslel, že už dávno patria do minulosti.
Perfume zrkadlí prchavý moment, keď vstúpiš do parfumérie, vezmeš si do ruky známy flakón a jediný závan vôňe ťa prenesie do sveta spomienok, kde sa šťastie a spomienkový optimizmus prelínajú s bolesťou a sentimentom.
„Táto pieseň je o okamihu, keď vôňa prestáva byť len vôňou – stáva sa časovou kapsulou," opisuje dielo Adonxs a hovorí, že text pozýva poslucháčov do krehkého priestoru medzi túžbou a akceptáciou, nostalgiou a oslobodením. Do paradoxu, ktorý vzniká z cudzej vône.
This will be the last last time, but I'll linger in the mist for a while.
Thinking 'bout your cedar wood smile.
Dlhoročné priateľstvo medzi Adonxsom a Tomášom Ricom (zakladateľ značky Pigmentarium, pozn. redakcie) siaha ešte pred začiatok ich súčasných pracovných pozícií. Oboch vždy spájala vášeň pre umenie a tvorivý proces, pričom parfum je prirodzeným vyústením.
Parfum otvára priamočiary citrusový akord bergamotu, ktorý zvýrazňuje jalovec a korenie. Emočná explózia postupne prechádza do jemnejších kvetinových tónov pakostu a jazmínu. Horko-sladkú atmosféru udržuje pomarančový kvet. Drevitý a pokojný základ kompozície dotvárajú olibanum, ambra a chladné cedrové drevo.
Limitovanú unisex vôňu La Petite Mort kúpiš exkluzívne v online obchode Pigmentarium. K dispozícii je v atraktívnom balení s objemom 10 mililitrov, ktoré ľahko schováš v kozmetickej taške alebo kabelke.