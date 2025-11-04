Sú s Dorkou spolu aj po Farme?
V novej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totko rozprával s Jánom Škodom, ktorého diváci poznajú ako Johnyho z Farmy 17. Na farmu prišiel ako nočný jazdec v polovici hry a rýchlo zamiešal karty medzi ostatnými farmármi.
Johny prezradil, aké to bolo prísť do rozbehnutej hry, ako si sadol s ostatnými a či si pred vstupom stihol pozrieť aspoň pár dielov. Hovoril aj o tom, koho už poznal z obrazovky, čo o kom počul a či mal vopred pripravenú taktiku.
Reč prišla aj na Dorku, s ktorou sa počas hry výrazne zblížil. Viac o tom, ako sa ich vzťah vyvinul, sa dozvieš v rozhovore.
Otvorene hovoril aj o tom, ako vyzerá jeho život po Farme, s kým z bývalých farmárov je v kontakte a komu drží palce na výhru. Reagoval aj na video ústrižky z farmy o Ríšovi, Minovi, Laure či Igorovi. Prezradil tiež, koho sa na Farme najviac obával – či už v dueloch alebo v taktikách.
Okrem zákulisia šou prezradil aj to, čo robí v civile, prečo sa vôbec do Farmy prihlásil a čo mu táto skúsenosť dala.