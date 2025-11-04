Kategórie
dnes 4. novembra 2025 o 18:00
Helena Lučivňáková

Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)

Ďalšie videá
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD) HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD) 28. 10. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia? CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia? 27. 10. 2025 18:00
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou) Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou) 17. 10. 2025 17:00
„Dora moralizovala Mišku a potom sama urobila to, čo sa jej nepáčilo“ Marcela z Farmy 17 (OUT LOUD) „Dora moralizovala Mišku a potom sama urobila to, čo sa jej nepáčilo“ Marcela z Farmy 17 (OUT LOUD) 10. 10. 2025 18:00
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD “Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD 9. 10. 2025 18:00
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends “Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends 8. 10. 2025 18:00
“Nečakal som, že to Daniel v Casa Amor až takto rozbalí, bolo mi ľúto Adélky” Ivan z Love Islandu (OUT LOUD) “Nečakal som, že to Daniel v Casa Amor až takto rozbalí, bolo mi ľúto Adélky” Ivan z Love Islandu (OUT LOUD) 3. 10. 2025 18:30
Čo si Simi z Love Isladnu myslí o Danielovi a Honzim v Casa Amor? (OUT LOUD) Čo si Simi z Love Isladnu myslí o Danielovi a Honzim v Casa Amor? (OUT LOUD) 2. 10. 2025 18:00
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD) Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD) 29. 9. 2025 18:30
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) 28. 9. 2025 14:00

Sú s Dorkou spolu aj po Farme?

V novej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totko rozprával s Jánom Škodom, ktorého diváci poznajú ako Johnyho z Farmy 17. Na farmu prišiel ako nočný jazdec v polovici hry a rýchlo zamiešal karty medzi ostatnými farmármi.

Johny prezradil, aké to bolo prísť do rozbehnutej hry, ako si sadol s ostatnými a či si pred vstupom stihol pozrieť aspoň pár dielov. Hovoril aj o tom, koho už poznal z obrazovky, čo o kom počul a či mal vopred pripravenú taktiku. 

Reč prišla aj na Dorku, s ktorou sa počas hry výrazne zblížil. Viac o tom, ako sa ich vzťah vyvinul, sa dozvieš v rozhovore.

Otvorene hovoril aj o tom, ako vyzerá jeho život po Farme, s kým z bývalých farmárov je v kontakte a komu drží palce na výhru. Reagoval aj na video ústrižky z farmy o Ríšovi, Minovi, Laure či Igorovi. Prezradil tiež, koho sa na Farme najviac obával – či už v dueloch alebo v taktikách.

Okrem zákulisia šou prezradil aj to, čo robí v civile, prečo sa vôbec do Farmy prihlásil a čo mu táto skúsenosť dala.

