Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. novembra 2025 o 16:00
Čas čítania 5:56

Ahojniki: „Medzi mladými necítim konkurenciu, album som dal dokopy za tri mesiace" (ROZHOVOR)

Ahojniki: „Medzi mladými necítim konkurenciu, album som dal dokopy za tri mesiace“ (ROZHOVOR)
Zdroj: Refresher / Tomáš Biely
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Ahojniki je raper z Košíc, ktorý má na Spotify momentálne okolo 50-tisíc mesačných poslucháčov. Takto spomína na svoje prvé tracky a prípravu debutového albumu RDY?!

ahojniki je umelec z Košíc, ktorý robí hudbu od jedenástich rokov. Prezradil nám, že prvé texty písal ešte v kočíkarni s kamošmi. Inšpirovali ho najmä raperi z východu, ako sú chalani z Haha Crew, a neskôr taktiež členovia WLVS, ako WEN či Saul.

Zo začiatku Niki nemal príležitosť byť v štúdiu, no v pätnástich začal nahrávať na herný mikrofón, a tak vznikli prvé tracky.

ahojniki ahojniki ahojniki ahojniki
Zobraziť galériu
(6)

Ako ti napadlo stiahnuť si program na tvorbu hudy?

Najprv som si to dosť čítal a študoval to. Bolo to pre mňa jak encyklopédia, keď som to otvoril, no nebolo to ľahké. Ale je to asi normálne – každým dňom sa človek učí a teraz sa v tom už vyznám. Nie som nejaký zvukový inžinier, ale už to ovládam.

Na akej hudbe si vyrastal? Na čo si spomínaš? Tak určite Haha Crew, hlavne Daybova hudba ma ovplyvnila, ale vyrastal som aj na R&B-čkach a Justinovi Bieberovi. Nikto to nechápal, ale ja som to bral hudobne. Má super farbu hlasu a doteraz je to veľký frajer.

Kedy si začal vydávať prvé tracky?

V pätnástich. V pätnástich na základnej škole. S kamošom som vydal prvú pesničku a všetci z toho boli hotoví, lebo je to mladý vek na to robiť hudbu, ale odvtedy vydávam. Dal som si väčšiu pauzu, ale stále som robil hudbu, aj keď len sám pre seba.

Tento rok si vydal debutový album, takže niečo väčšie. Ktorý track ťa najviac baví z albumu teraz?

Z albumu ma baví dosť „Ďaleko“. Je to napísané o jednom vzťahu, ktorý som prežil. A aj tá hudba ma baví. Je to dobre zmixované a celkovo je to také živé a dobré na koncert, do klubu. A potom asi „Baller“ s Oak Ey-m, tá nám ide na showkách.

A samozrejme ešte „rdy?!“, čo je starší track, ale vybudoval ma. Budem ho celý život nosiť so sebou.

Mňa najviac baví „Hole” s WENom.

Aj tá je dobrá, má takú inú energiu.

Koľko si vlastne pracoval na tom albume?

Asi 3-4 mesiace. Prvé EPčko čo som vydal s Oaky-m bolo hotové za 3 dni. 7 trackov aj mix a master. Bolo to crazy.

Ako si dostal Dalyba či WENa na album?

No... Dalibor mi napísal vlastne, že či mu nezahrám na show. A nakoniec nás pozval na celú tour a zblížili sme sa viac. A keď mi ponúkol spraviť s ním track a k nemu aj klip, tak je jasné, že som do toho išiel. Bol som z toho vtedy hotový.

Mal som veľa trackov, ktoré už boli hotové, tak som sa rozhodol, že urobím album. Bolo to super rozhodnutie.

Čo sa týka WENa, registrovali sme sa už skôr, ale počas showiek sme spolu začali viac komunikovať. Potom som mu napísal, či by do toho nešiel. Odpísal, že sa mu ten track páči a že sa rád pridá.

A nahrávali ste spolu?

Nie, volali sme. Neboli sme spolu na seshke, vtedy toho WEN mal veľa. Riešil hlavne WLVS Live 006.

Čo ostatné featy? Podľa čoho si ich vyberal?

No sú tam už len moji kamaráti z Košíc a Ouky. My sme ale už také duo, on je moja stálica.

Čím sa podľa teba odlišuješ od ostatných nových alebo začínajúcich interpretov?

Nerád to o sebe hovorím, ale mám pocit, že som veľmi vyrapovaný. Tým, že to už robím dlhšie, tak dokážem rapovať na hociaký beat. Či je to niečo popové alebo rockové, tak to nahrám úplne v pohode.

Beriem sa skôr ako hudobník, nie iba raper.

Plánuješ teda aj nejaké iné veci okrem rapu?

Možno niekedy v budúcnosti. Zatiaľ neviem, teraz sa snažím budovať v mojom živote ten rap. Možno časom niečo skúsim, ale nemám to vôbec v hlave teraz. Rap je prioritou.

„TRACKMANIA“ má úplne iný sound ako veci z albumu. Prečo si sa tak rozhodol?

Chcel som trochu experimentovať, skúsiť niečo nové. Robil som to s kamarátom, ktorý spravil fakt silný beat. Sedel mi tam ten vibe toho pretekania sa na scéne.

Keď počujem beat, hneď viem, či do toho idem — niekedy mi stačí jedno vypočutie a už mám nápad. Baví ma skúšať rôzne štýly — melodické veci, rap, všetko. Nechcem robiť stále to isté.

A v Košiciach to ľudia aj vnímajú, že každý track znie trochu inak. To ma posúva ďalej.

Cítiš, že medzi mladými je to teda skôr súťaž, alebo sa viac podporujete? V Košiciach sa podľa mňa veľmi nepodporujeme. Každý si ide svoje a úprimne, necítim tam veľkú konkurenciu. Rap sa stal trendom, niektorí to robia len preto, že je to „in“.

Nevidím tam nikoho z mladých, kto by ma motivoval.

Na WiG House ste boli partia, alebo skôr každý sám za seba? Skôr sme sa spoznávali a experimentovali. Ja to beriem viac cez vzťahy, nie len cez hudbu. Niektorí chalani boli fakt šikovní, ale my sme tam väčšinou len makali — spravili sme 13 trackov za tri dni. Boli sme zavretí v štúdiu a išli bomby. Všetci boli v pohode, ale my sme sa sústredili na prácu.

Robili ste aj niečo s Levákom? Hej, hej, s Levákom. On je šikovný chlapec tiež. Nahrali sme spolu asi tri tracky.

Keď som s ním mala rozhovor, tak hovoril, že ho baví ten slovenský underground viac ako český.

Ja to mám naopak. Keď človek rapuje po česky, hrozne sa mi to páči. Má to niečo do seba.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by WIG! (@wig.wtf)

Máš teraz niekoho aj od nás zo Slovenska? Kto ťa momentálne baví?

Neviem asi vôbec. Nepočúvam moc ostatných od nás. Mám to v podvedomí, ale neviem povedať, kto by bol najlepší alebo tak.

Ako ťa ovplyvnilo prostredie, v ktorom si vyrastal? Keď sa pozrieš na to, ako teraz robíš veci napríklad?

No to je také päťdesiat na päťdesiat, lebo som žil v prostredí, ktoré pre mňa nebolo veľmi dobré. Bolo to naozaj zlé. Aj kamaráti ma neovplyvňovali najlepšie. Vždy som mal chuť niečo robiť, ale stále som sa zamotával do zlej partie. Dochádzali mi sily byť produktívny.

Tým, že som spoznal Oak Eya, som chytil druhý dych v hudbe. Prostredie, v ktorom som začínal, pre mňa nebolo úplne vhodné – aj keď tých ľudí mám rád, už mi to nič neprinášalo. Teraz sa v tom cítim lepšie. Občas sa síce ešte zamotám, ale snažím sa od toho držať ďalej a posúvať sa vpred.

A máš pocit, že ťa počúvajú ľudia viac na východe, alebo že tu u nás na západe?

Ťažko povedať, ale mám skôr pocit, že na východe. Tu na západe som ešte nemal show, takže neviem, aké to je. Na východe sú však ľudia už viac zvyknutí na to, čo robíme.

Dojde ti, že raperi z východu sú teraz viac v povedomí ako za zapadu?

No, ja si myslím, že východná strana bola vždy najlepšia, čo sa týka rapu, a to platí aj v Amerike. Vždy som mal pocit, že tam sú ľudia, ktorí vedia robiť hudbu. Na druhej strane sú takíto ľudia aj inde, ale podľa mňa ich je menej než na východe.

Je to podľa teba tak aj v Česku? Vedel by si dať že top 5?

P T K, Yzomandias, Nik Tendo, 58G a Hard Rico.

Ale oni nie sú z východu, asi až na Rica, ktorý je z Ostravy.

Tak to ešte väčší klobúk dolu. Majú mega zvuk a je vidieť, že sa v tom umení pohybujú už roky.

ahojniki
Zdroj: Refresher / Tomáš Biely

 

Asi stále len ten východ. WLVS sú fakt silní a Saul je podľa mňa majiteľ východu – umelec telom aj dušou.

Máš nejaký sound čo ťa inšpiruje, keď robíš hudbu?

Ale počúval som aj ruský a ukrainský rap – Pharaoha, Lil Mortyho – keď som bol mladší, chcel som počuť všetko. Ale teraz už sa nesnažím inšpirovať nikým konkrétnym. S Okay-om sme si našli svoj vlastný sound a makáme hlavne na sebe.

A plánuješ teraz nejaké nové EPčko?

No, 30. 10. vydávam prvý track z projektu. A plánujeme s Oak Eym album. Ale až potom, ako ho vydá on solo.

S kým by si chcel mať nejaký feat?

Mám ich veľa. Určite by som chcel spolupracovať so Sameyom a takisto aj s Glebom. Sú to väčšie mená, ale určite na to príde ten správny čas. Lebo vážne, čo sa týka undergroundu, tak tam necítim konkurenciu.

A máš od neho nejaký obľúbený track?

„Na realitu“ od Nicholasa, WEN tam dal že strašne silnú slohu. To je asi môj obľúbený track.

Máš nejakého producenta, s ktorým by si chcel spolupracovať?

Asi DJ Wich. Ten je mega. Legendárny producent. S ním by som raz chcel niečo spraviť.

Keby si nerobil hudbu, tak čo by to bolo?

Keby som nerobil hudbu, asi by som chodil normálne do práce. Alebo by som sa venoval oblečeniu – nohaviciam, nejakému fashion dizajnu. To som skúšal ešte ako mladý, vždy ma tá kreativita nejako ťahala.

Určite by som však chodil do práce, lebo inak by mi to nevydalo na bežný život.

A kde by si chcel najbližšie hrať? Asi v Ministry v Banskej Bystrici. Tam by som si zahral, je to tam dosť pekné.

RAP RAPOVÁ SCÉNA SLOVENSKÝ RAP
