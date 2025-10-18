Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou GRAU architects
dnes 18. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:27
Richard Balog

Takto vyzerá luxusná trojposchodová vila v lukratívnej štvrti v Bratislave. Dominuje jej drevo a kameň

Takto vyzerá luxusná trojposchodová vila v lukratívnej štvrti v Bratislave. Dominuje jej drevo a kameň
Zdroj: Matej Hakár
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dielo, ktoré zdvihne zo stoličky aj najnáročnejších nadšencov architektúry a interiérového dizajnu.

Bratislavský ateliér GRAU architects predstavuje projekt s názvom „Dom K“, ktorý dokončili v roku 2023. Autorský tím v zložení Andrej Olah, Filip Marčák a Simona Fischerová vytvoril nový návrh interiéru v 3-poschodovom viladome, ktorého autorom je architekt Ľubomír Závodný, zasadenom v strmom svahu v Starom Meste.

Úžitková plocha bývania na Korabinského ulici v Bratislave (neďaleko Horského parku) predstavuje 378 štvorcových metrov a GRAU architects využili jeho plný potenciál.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy 11. októbra 2025 o 11:00
Bratislava, Dom K, GRAU architects
Zdroj: Matej Hakár

K úprave samotnej stavby viladomu pristupovali architekti citlivo, keďže pôvodná priestorová schéma bola veľmi logická. Využiteľné exteriérové plochy okolo domu kvôli morfológii územia chýbali, preto vyrovnali terén na juhozápadnej časti pozemku, kde umiestnili bazén s dvíhacím dnom – čo prináša výhodu v možnosti zväčšiť plochu terasy.

Úpravou prešiel tiež terén nad garážou, ktorý architekti otvorili a vytvorili servisný, peší vstup z ulice k zadnej časti pozemku.

Vnútorné členenie domu je takmer bez stavebných zmien, pričom GRAU architects rozdelili interiér na tri funkčné zóny naprieč poschodiami s pragmatickou nadväznosťou a ich užívaním.

Bratislava, Dom K, GRAU architects
Zdroj: Matej Hakár

Prízemiu dominuje otvorená hlavná denná časť s vloženými nábytkovými komponentmi z dubovej dyhy, vďaka ktorým je priestor zjednotený a pôsobí harmonicky.

Odporúčané
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette 15. októbra 2025 o 11:00

Obývačka s presklenými stenami je pocitovo prepojená s oboma záhradami, pričom každá má svoju charakteristickú atmosféru – záhrada za domom je intímna so skalným masívom v pozadí, zatiaľ čo záhrada pred domom je otvorená a ponúka výhľady do okolitého prostredia. Súčasťou je taktiež spomínaný bazén, ktorý je možné veľmi elegantne schovať.

Druhé poschodie patrí nočnej časti, spálňam a pracovni. Architekti upravili funkcie niektorých izieb. V miestach veľkých presklení navrhli izby, naopak hygienu umiestnili do súkromnejšej polohy. Majiteľom chýbal úložný priestor, ktorý GRAU architects doplnili v návrhu.

Tretie poschodie predstavuje samostatnú funkčnú jednotku pre hostí. Nová kúpeľňa spolu s kuchyňou dotvára malé zázemie aj pre strešnú terasu.

Odporúčané
FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou 9. októbra 2025 o 10:48
Bratislava, Dom K, GRAU architects
Zdroj: Matej Hakár

Architekti použili naprieč celým interiérom projektu veľmi úzku paletu materiálov, ktoré sú trvácne a nadčasové – napríklad kamenná podlaha z travertínu či spomínaná dubová dyha.

Pozri si galériu od Mateja Hakára, ktorý patrí medzi najskúsenejších fotografov architektúry a interiérového dizajnu na Slovensku, a projekt „Dom K“ zachytil vo svojom charakteristickom štýle.

Bratislava, Dom K, GRAU architects Bratislava, Dom K, GRAU architects Bratislava, Dom K, GRAU architects Bratislava, Dom K, GRAU architects
Zobraziť galériu
(15)
Odporúčané
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne 4. októbra 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy 11. októbra 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou 9. októbra 2025 o 10:48
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Odporúčame
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
refresher+
Odporúčané
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
dnes o 07:00
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
včera o 17:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
pred 3 dňami
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
pred 2 dňami
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
refresher+
Odporúčané
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
včera o 07:30
Storky
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Lifestyle news
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia včera o 19:22
Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku včera o 18:37
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu včera o 17:51
Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur včera o 17:09
Manžel Lany Del Rey stále pracuje. Sprievodcom aligátorov neprestal byť ani po svadbe s popovou ikonou včera o 16:17
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin včera o 15:23
Legendárna reštaurácia Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu včera o 14:36
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu včera o 13:48
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Svoju dlhoročnú partnerku požiadal o ruku včera o 12:52
Už zajtra čaká Oktagon ďalší veľkolepý turnaj: Premiéra bojovníka, ktorý sa z detského domova prebojoval až do klietky včera o 12:07
Spravodajstvo
Ukrajina Autonehoda Lotéria Plyn z Ruska
Viac
Vo veku 96 rokov zomrela Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu. Prežila 4 koncentračné tábory
pred 11 minútami
VIDEO: Osoby v uniforme kopali do muža pred obchodným domom v Dubnici. Zareagovala aj polícia
pred hodinou
Budúci rok voľno nebude. Svätá stolica súhlasila so zrušením štátneho sviatku 15. septembra
pred 2 hodinami

Viac z Kultúra

Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
pred 2 dňami
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
14. 10. 2025 10:08
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
9. 10. 2025 17:23
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
9. 10. 2025 17:00
Viac z Hudba Všetko
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Slovensko
13. 10. 2025 20:00
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny
včera o 11:14
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya
včera o 11:00
Viac z Zdravie Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Viac z Osobnosti Všetko
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Zahraničné
včera o 10:18
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
včera o 10:18
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
pred 2 dňami
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu
včera o 13:48

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
refresher+
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
pred 3 hodinami
Tentokrát sme na našich gastro potulkách navštívili bývalý banícky raj a obľúbenú destináciu mnohých turistov
Takto vyzerá luxusná trojposchodová vila v lukratívnej štvrti v Bratislave. Dominuje jej drevo a kameň
V spolupráci
Takto vyzerá luxusná trojposchodová vila v lukratívnej štvrti v Bratislave. Dominuje jej drevo a kameň
dnes o 11:00
Steal the Style: Jesenné outfity, v ktorých tento rok zažiariš. Inšpiruj sa štýlom Taylor Swift
V spolupráci
Steal the Style: Jesenné outfity, v ktorých tento rok zažiariš. Inšpiruj sa štýlom Taylor Swift
dnes o 09:00
Štúdio VNEM má trojnásobnú nomináciu na Národnú cenu za dizajn. „Ak má človek k veci vzťah, neopustí ju po roku“ (REFRESHER ART)
Štúdio VNEM má trojnásobnú nomináciu na Národnú cenu za dizajn. „Ak má človek k veci vzťah, neopustí ju po roku“ (REFRESHER ART)
dnes o 08:00
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
refresher+
Odporúčané
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
včera o 10:18
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu
včera o 13:48
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva
pred 2 dňami
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
včera o 16:00
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
pred 2 dňami
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
13. 10. 2025 14:08
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Späť
Zdieľať
Diskusia