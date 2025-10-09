Kategórie
dnes 9. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:38
Sofia Angušová

Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)

Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Zdroj: Ig/@tani0ka
HUDBA HUDBA WEEKEND RADAR
Aj tento víkend hlavné mesto ponúka rôzne možnosti, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.

Nevieš, čo robiť cez víkend? Práve preto je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti výber víkendových akcií v Bratislave, z ktorých si každý môže vybrať. Či už ide o menšie komorné eventy, pop-upy alebo koncerty obľúbených umelcov – tu nájdeš všetko, čo nám tento víkend padlo do oka.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

Piatok, 10.10

Meowlau x Val

V piatok 10. októbra sa v Garážach pod Prístavným mostom chystá vystúpiť skupina Meowlau x Val, drum n bassové duo v zložení Valentíny Vlkovovej a Laury Jaškovej, ktorú môžeš poznať aj zo skupiny Billy Barman. Okrem nich sa počas večera fanúšikom predstaví aj mladá sila slovenskej elektronickej scény Kodiki. Ak hľadáš miesto, kde si užiješ skvelú atmosféru a živú hudbu, toto je presne tá akcia. Garáže nájdeš na adrese Prístavná 9, Bratislava a vstupné je 9 €.

Rádio_FM Night, Šafko 

Máš rád hudbu z 90. rokov? Tak toto si nenechaj ujsť. V piatok ťa pozýva Rádio_FM do Šafka na pokračovanie klubovej noci, ktorá oslavuje „staré dobré časy“. Na dvoch stageoch sa môžeš tešiť na mix hudby z 90. rokov – od rave a techna, cez drum and bass a elektroniku, až po grunge.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

Pil C, Trafo 

Si fanúšikom/čkou Pil Ciho? Tak máme pre teba skvelý tip. Už zajtra ho máš možnosť zažiť priamo v bratislavskom klube Trafo. Nezabudni, že začína o 22:00 a vstup ťa vyjde 15 eur.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Trafo Music Bar (@trafomusicbar)

Nepriateľ Ľudu, Divadlo Aréna

Máš chuť ísť do divadla a kultúrne sa vyžiť? Máme pre teba tip! V Divadle Aréna v piatok o 19:00 uvedú drámu Nepriateľ ľudu od Henrika Ibsena. Príbeh doktora Stockmanna, ktorý odhalí nebezpečenstvo ohrozujúce celé mesto, je aj po viac než 140 rokoch stále aktuálny. Príď sa pozrieť, čo sa stane, keď niekto povie pravdu, ktorú nikto nechce počuť. Vstupenky si kúpiš tu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Divadlo Aréna (@divadloarena)

Sobota, 11.10

 

Emonight, Trnko

Už túto sobotu sa v novom klube TRNKO o 17:00 uskutoční EMONIGHT. Noc bude plná emócií, obľúbených piesní a hudby, ktorá spája fanúšikov emo a alternatívnej scény. Celý line-up nájdeš na tomto linku. Nezabudni si však kúpiť lístok, vyjde ťa na 22 eur.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Emo Night SK/CZ (@emo_night_sk_cz)

Happy birthday Tani0ka, WAX2

V sobotu 11. októbra sa v bratislavskom klube WAX2 uskutoční narodeninová párty pre Tani0ku. Čaká ťa mix žánrov od dancehallu, elektroniky, hip-hopu až po rap, takže si každý nájde svoju hudbu. Vstupné je 10 € a klub nájdeš na Štúrovej 3 v Bratislave. Vystúpi aj 13K, Mess či Rachellkka a iní.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tatiana Kadlecova (@tani0ka)

Nedeľa, 12.10

Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Prečo Mária Terézia v Prešporku prebývala

Chceš vedieť, prečo Mária Terézia trávila čas v Prešporku a ktoré miesta si obľúbila? Príď na vychádzku 12. októbra so sprievodcom Ivanom Chylákom a zisti viac o jej pobyte a školských reformách. Trasa povedie cez historické pamiatky Starého Mesta a potrvá približne 60 minút. Rezervuj si miesto vopred na www.randesmestom.sk. Začiatok je o 10:00 hodine.

Cvetelin Cvetanov – Cesta do raja, Umelka

Máš rád/a umenie? Toto je pre teba. Výstava Cesta do raja predstavuje tvorbu Cvetelina Cvetanova. Cvetanov je majster olejomaľby, jeho obrazy sú plné energie a každý si v nich môže nájsť vlastný význam.

Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 12:00 do 18:00 v UMELKE na Dostojevského rade 2 v Bratislave a v nedeľu 12. októbra máš poslednú možnosť ju navštíviť. Vstup je voľný.

Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun 9. októbra 2025 o 15:41
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ 9. októbra 2025 o 14:52
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca 9. októbra 2025 o 14:06
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Ig/@tani0ka
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 3 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
pred 2 dňami
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
pred 2 dňami
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S pred 41 minútami
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ pred hodinou
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun pred 3 hodinami
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ dnes o 14:52
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca dnes o 14:06
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme dnes o 13:19
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny dnes o 12:13
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom dnes o 11:28
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka dnes o 10:41
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne dnes o 09:57
Všetko
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“
dnes o 14:52
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
včera o 10:18
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách
včera o 11:18
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu
včera o 16:17
Taylor Swift novým albumom prepisuje históriu. Prekonala všetkých okrem jednej hviezdy
Taylor Swift novým albumom prepisuje históriu. Prekonala všetkých okrem jednej hviezdy
pred 3 dňami
Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl
Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl
pred 3 dňami
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
Umenie
pred hodinou
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
pred hodinou
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
pred 2 hodinami
FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou
dnes o 10:48
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
Umenie
pred hodinou
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
pred hodinou
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny
dnes o 12:13
Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet
včera o 19:04
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie
Seriály
dnes o 07:57
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie
dnes o 07:57
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
pred hodinou
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
včera o 07:23

Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
Zaujímavosti
pred 3 minútami
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
pred 3 minútami
Záľubu v ultraspracovaných a prisládzaných produktoch, ktoré obsahujú nebezpečné farbivá, si budujú už odmalička.
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
refresher+
Odporúčané
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
pred hodinou
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
pred 2 hodinami
Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu
PR správa
Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu
pred 2 hodinami
Proteín nie je len pre športovcov: Slováci ho stále podceňujú
PR správa
Proteín nie je len pre športovcov: Slováci ho stále podceňujú
pred 3 hodinami
