Aj tento víkend hlavné mesto ponúka rôzne možnosti, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.
Nevieš, čo robiť cez víkend? Práve preto je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti výber víkendových akcií v Bratislave, z ktorých si každý môže vybrať. Či už ide o menšie komorné eventy, pop-upy alebo koncerty obľúbených umelcov – tu nájdeš všetko, čo nám tento víkend padlo do oka.
Piatok, 10.10
Meowlau x Val
V piatok 10. októbra sa v Garážach pod Prístavným mostom chystá vystúpiť skupina Meowlau x Val, drum n bassové duo v zložení Valentíny Vlkovovej a Laury Jaškovej, ktorú môžeš poznať aj zo skupiny Billy Barman. Okrem nich sa počas večera fanúšikom predstaví aj mladá sila slovenskej elektronickej scény Kodiki. Ak hľadáš miesto, kde si užiješ skvelú atmosféru a živú hudbu, toto je presne tá akcia. Garáže nájdeš na adrese Prístavná 9, Bratislava a vstupné je 9 €.
Rádio_FM Night, Šafko
Máš rád hudbu z 90. rokov? Tak toto si nenechaj ujsť. V piatok ťa pozýva Rádio_FM do Šafka na pokračovanie klubovej noci, ktorá oslavuje „staré dobré časy“. Na dvoch stageoch sa môžeš tešiť na mix hudby z 90. rokov – od rave a techna, cez drum and bass a elektroniku, až po grunge.
Pil C, Trafo
Si fanúšikom/čkou Pil Ciho? Tak máme pre teba skvelý tip. Už zajtra ho máš možnosť zažiť priamo v bratislavskom klube Trafo. Nezabudni, že začína o 22:00 a vstup ťa vyjde 15 eur.
Nepriateľ Ľudu, Divadlo Aréna
Máš chuť ísť do divadla a kultúrne sa vyžiť? Máme pre teba tip! V Divadle Aréna v piatok o 19:00 uvedú drámu Nepriateľ ľudu od Henrika Ibsena. Príbeh doktora Stockmanna, ktorý odhalí nebezpečenstvo ohrozujúce celé mesto, je aj po viac než 140 rokoch stále aktuálny. Príď sa pozrieť, čo sa stane, keď niekto povie pravdu, ktorú nikto nechce počuť. Vstupenky si kúpiš tu.
Sobota, 11.10
Emonight, Trnko
Už túto sobotu sa v novom klube TRNKO o 17:00 uskutoční EMONIGHT. Noc bude plná emócií, obľúbených piesní a hudby, ktorá spája fanúšikov emo a alternatívnej scény. Celý line-up nájdeš na tomto linku. Nezabudni si však kúpiť lístok, vyjde ťa na 22 eur.
Happy birthday Tani0ka, WAX2
V sobotu 11. októbra sa v bratislavskom klube WAX2 uskutoční narodeninová párty pre Tani0ku. Čaká ťa mix žánrov od dancehallu, elektroniky, hip-hopu až po rap, takže si každý nájde svoju hudbu. Vstupné je 10 € a klub nájdeš na Štúrovej 3 v Bratislave. Vystúpi aj 13K, Mess či Rachellkka a iní.
Nedeľa, 12.10
Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Prečo Mária Terézia v Prešporku prebývala
Chceš vedieť, prečo Mária Terézia trávila čas v Prešporku a ktoré miesta si obľúbila? Príď na vychádzku 12. októbra so sprievodcom Ivanom Chylákom a zisti viac o jej pobyte a školských reformách. Trasa povedie cez historické pamiatky Starého Mesta a potrvá približne 60 minút. Rezervuj si miesto vopred na www.randesmestom.sk. Začiatok je o 10:00 hodine.
Cvetelin Cvetanov – Cesta do raja, Umelka
Máš rád/a umenie? Toto je pre teba. Výstava Cesta do raja predstavuje tvorbu Cvetelina Cvetanova. Cvetanov je majster olejomaľby, jeho obrazy sú plné energie a každý si v nich môže nájsť vlastný význam.
Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 12:00 do 18:00 v UMELKE na Dostojevského rade 2 v Bratislave a v nedeľu 12. októbra máš poslednú možnosť ju navštíviť. Vstup je voľný.