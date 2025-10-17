Kategórie
dnes 17. októbra 2025 o 18:37
Čas čítania 0:39
Zdenka Hvolková

Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku

Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku
Zdroj: IMDB, Instagram / @trishapaytas
Euphoria sa po dlhom čakaní vracia a so sebou prináša poriadnu dávku nových mien.

HBO oznámilo, že do tretej série úspešného seriálu Sama Levinsona pribudne až 18 nových hercov, medzi nimi aj internetová hviezda Trisha Paytas.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Trisha Paytas Hacmon (@trishapaytas)

Medzi ďalšími oznámenými menami sú aj Natasha Lyonne (Poker Face, Orange Is the New Black) a Danielle Deadwyler (Till), informuje Variety.

natasha lyonneeuphoria
Zdroj: IMDB
K nováčikom sa pridávajú aj Eli Roth, Bella Podaras, Gideon Adlon, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell a ďalší.

Vracia sa samozrejme aj hlavná zostava - Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Eric Dane či Colman Domingo. Do deja sa opäť zapojí aj Dominic Fike ako Elliot a Nika King ako Rueina mama Leslie.

euphoria
Zdroj: HBO
Hunter Schafer a Zendaya v seriáli Euphoria. Sydney Sweeney v seriáli Euphoria od HBO. Euphoria Euphoria
Zobraziť galériu
(5)

Za kamerou pribudla aj štvornásobná oscarová dizajnérka Colleen Atwood a legendárny Hans Zimmer, ktorý sa postará o hudbu spolu s Labrinthom.

Tretia séria Eufórie dorazí na HBO na jar 2026 a už teraz to vyzerá, že s príchodom Trishy Paytas a ďalších nových tvárí bude patriť medzi najočakávanejšie návraty roka.

Anketa:
Sleduješ Euphoriu?
Áno
Nie
Áno
88 %
Nie
13 %
EUPHORIA SYDNEY SWEENEY ZENDAYA
