Euphoria sa po dlhom čakaní vracia a so sebou prináša poriadnu dávku nových mien.
HBO oznámilo, že do tretej série úspešného seriálu Sama Levinsona pribudne až 18 nových hercov, medzi nimi aj internetová hviezda Trisha Paytas.
Medzi ďalšími oznámenými menami sú aj Natasha Lyonne (Poker Face, Orange Is the New Black) a Danielle Deadwyler (Till), informuje Variety.
K nováčikom sa pridávajú aj Eli Roth, Bella Podaras, Gideon Adlon, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell a ďalší.
Vracia sa samozrejme aj hlavná zostava - Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Eric Dane či Colman Domingo. Do deja sa opäť zapojí aj Dominic Fike ako Elliot a Nika King ako Rueina mama Leslie.
Za kamerou pribudla aj štvornásobná oscarová dizajnérka Colleen Atwood a legendárny Hans Zimmer, ktorý sa postará o hudbu spolu s Labrinthom.
Tretia séria Eufórie dorazí na HBO na jar 2026 a už teraz to vyzerá, že s príchodom Trishy Paytas a ďalších nových tvárí bude patriť medzi najočakávanejšie návraty roka.