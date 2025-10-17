Hudba bola pre Alberta Einsteina únikom aj vášňou. Jeho prvé husle, ktoré počas úteku pred nacistami starostlivo ukryl, sa teraz stali jedným z najvzácnejších hudobných artefaktov sveta.
Na aukcii v britskom Cirencesteri sa Einsteinove husle z roku 1894 predali za 860-tisíc libier, čo je takmer trojnásobok očakávanej sumy. Po započítaní aukčnej provízie celková cena presiahla 1 milión libier (viac ako 1 milión eur), čím nástroj pravdepodobne prekonal rekord najdrahších huslí, ktorá nepatrila koncertnému virtuózovi ani nepochádzala z dielne Stradivariho.
Einstein si husle, známe ako Lina, zaobstaral ešte počas štúdií vo Švajčiarsku. Hral na ne celú svoju mladosť. Práve s nimi vraj premýšľal o svojich najslávnejších teóriách, zatiaľ čo mu v hlave znela hudba Mozarta a Bacha. Keď v roku 1932 utekal z Nemecka pred nacistickým režimom, nechcel, aby sa nástroj poškodil. Preto ho zveril do rúk priateľa a kolegu, fyzika Maxa von Laueho, informuje Classic FM.
Až o dve desaťročia neskôr sa husle dostali k Margarete Hommrich, oddanej Einsteinovej obdivovateľke, v ktorej rodine zostali ďalších 70 rokov, dokým sa teraz nedostali pod kladivo aukcionára.
Hudobný historik Dr. Paul Wingfield z Trinity College v Cambridge potvrdil ich pravosť. „Vidieť Einsteinove vlastnoručné rytie mena Lina na zadnej strane bolo dychberúce,“ povedal.
Aukcionár Chris Albury dodal, že ide o „mimoriadne emotívny a historicky vzácny predmet“. Predstava, že Einstein hral na tieto husle, zatiaľ čo formoval myšlienky, ktoré navždy zmenili vedu, pôsobí podľa neho až mrazivo.
Einstein bol oddaným hudobníkom - hral od piatich rokov a tvrdil, že „život bez hudby je nepredstaviteľný“. Jeho manželka Elsa dokonca priznala, že sa do neho zamilovala „pretože hral Mozarta tak nádherne“.
A zdá sa, že aj po desaťročiach dokáže jeho husľové tóny zaujať svet, tentoraz však v podobe neuveriteľnej aukčnej sumy.