Domov
dnes 17. októbra 2025 o 17:09
Čas čítania 1:07
Zdenka Hvolková

Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur

Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur
Zdroj: Instagram / @alberteinstein
Hudba bola pre Alberta Einsteina únikom aj vášňou. Jeho prvé husle, ktoré počas úteku pred nacistami starostlivo ukryl, sa teraz stali jedným z najvzácnejších hudobných artefaktov sveta.

Na aukcii v britskom Cirencesteri sa Einsteinove husle z roku 1894 predali za 860-tisíc libier, čo je takmer trojnásobok očakávanej sumy. Po započítaní aukčnej provízie celková cena presiahla 1 milión libier (viac ako 1 milión eur), čím nástroj pravdepodobne prekonal rekord najdrahších huslí, ktorá nepatrila koncertnému virtuózovi ani nepochádzala z dielne Stradivariho.

Einstein si husle, známe ako Lina, zaobstaral ešte počas štúdií vo Švajčiarsku. Hral na ne celú svoju mladosť. Práve s nimi vraj premýšľal o svojich najslávnejších teóriách, zatiaľ čo mu v hlave znela hudba Mozarta a Bacha. Keď v roku 1932 utekal z Nemecka pred nacistickým režimom, nechcel, aby sa nástroj poškodil. Preto ho zveril do rúk priateľa a kolegu, fyzika Maxa von Laueho, informuje Classic FM.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Historical Media (@historical_media)

Až o dve desaťročia neskôr sa husle dostali k Margarete Hommrich, oddanej Einsteinovej obdivovateľke, v ktorej rodine zostali ďalších 70 rokov, dokým sa teraz nedostali pod kladivo aukcionára.

Hudobný historik Dr. Paul Wingfield z Trinity College v Cambridge potvrdil ich pravosť. „Vidieť Einsteinove vlastnoručné rytie mena Lina na zadnej strane bolo dychberúce,“ povedal.

Aukcionár Chris Albury dodal, že ide o „mimoriadne emotívny a historicky vzácny predmet“. Predstava, že Einstein hral na tieto husle, zatiaľ čo formoval myšlienky, ktoré navždy zmenili vedu, pôsobí podľa neho až mrazivo.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Albert Einstein (@alberteinstein)

Einstein bol oddaným hudobníkom - hral od piatich rokov a tvrdil, že „život bez hudby je nepredstaviteľný“. Jeho manželka Elsa dokonca priznala, že sa do neho zamilovala „pretože hral Mozarta tak nádherne“.

A zdá sa, že aj po desaťročiach dokáže jeho husľové tóny zaujať svet, tentoraz však v podobe neuveriteľnej aukčnej sumy.

ALBERT EINSTEIN DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA HUDBA PENIAZE
