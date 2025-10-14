Prezradila nám, čo ju inšpirovalo, ako prebiehala tvorba skladby a kedy sa fanúšikovia dočkajú celého albumu.
Nelu Pociskovú mnohí poznajú najmä ako herečku, no má za sebou aj množstvo úspešných skladieb. Najnovšie sa naplno vrhla do tvorby novej hudby a na svojom Instagrame teasuje fanúšikov na jej najosobnejšiu skladbu, ktorú venovala svojim deťom.
„Napadla mi táto téma, pretože je to najsilnejšia súčasť môjho života – moje deti. Chcela som vytvoriť niečo, čo tu ostane navždy, čo je pre nich, čo je to najviac, čo mám. Taká je pravda. Veľa som im obetovala a neľutujem ani sekundu. Moje deti sú moje všetko a chcela som to vyjadriť aj vo svojej hudbe,“ opísala Nela exkluzívne pre Refresher.
Po narodení detí s nimi zostala istý čas doma a naplno sa im venovala – aj o tejto životnej etape prehovorila v našom rozhovore #TBH s Hanou. „VŠETKO MÁM“ vychádza už 22. októbra. Skladba vznikla v spolupráci s producentom Maxxom a na texte sa podieľala Alexandra Okálová.
„Momentálne dokončujem celý album s Maxom. Chceli sme ho vydať už na jeseň, ale mám tam ešte dva featy, na ktoré čakám, takže vydanie posúvame na jar. Máme hotových už deväť nových vecí,“ prezradila Nela.