Steal the Style: Jesenné outfity, v ktorých tento rok zažiariš. Inšpiruj sa štýlom Taylor Swift

Takto napodobníš jej štýl za zlomok ceny.
Taylor Swift v posledných mesiacoch opäť dokazuje, že je nielen hudobnou, ale aj módnou ikonou svojej generácie. Na koncertoch počas The Eras Tour mení šaty rýchlejšie ako tóny svojich hitov a mimo pódia nás neprestáva inšpirovať svojimi premyslenými, no stále prirodzenými outfitmi.
Umelkyňa kombinuje klasiku s modernými trendmi, hrá sa s doplnkami a nikdy nenechá nič na náhodu. Či už má na sebe sexi červené šaty, kovbojské čižmy a koženú bundu alebo jednoduché džínsy a kabát, vždy pôsobí dokonalo zladená.
@bodyandstyle
I am constantly fascinated by Taylor's style because IT CHANGES EVERYDAY! With that said, her style over time does have some distinct patterns, and her engagement look is a good reflection of those core underpinnings of what makes her style unique Follow for more style roots breakdowns ✨♬ original sound - Ellie-Jean | Body & Style
Miluje retro prvky, ženské siluety a nebojí sa farieb – jej štýl je rovnako rozpoznateľný ako jej hudba. Ak chceš pridať do svojho šatníka trochu „swiftie” kúzla, inšpiruj sa niekoľkými outfitmi, ktoré dokážeš vytvoriť aj za zlomok pôvodnej ceny.
Taylor na udeľovaní cien Grammy
@jeni_thespecialist Taylor Swifts Grammy dress 2025 #taylorswift#taylorswifttok#67grammys#thegrammys#taylornation#swifties#taylorswiftstyle#swifttok#taylorswiftgrammys#swiftiesoftiktok#grammy#grammys2025#tsttpd#ttpd♬ original sound - Jeni
Vo februári na červenom koberci speváčka predviedla všetky odtiene červenej – farby, ktorá je pre ňu doslova symbolická. Červenú farbu zvolila najmä ako symbol podpory svojho snúbenca Travisa Kelceho a jeho tímu Kansas City Chiefs.
Taylor si obliekla sexi šaty v sýtej červenej s jemným metalickým leskom od Vivienne Westwood, ktoré dokonale zvýraznili jej siluetu. Look doplnila rubínovými šperkami, tmavočerveným rúžom a účesom v štýle starého Hollywoodu.
👉🏻 Do košíka si prihoď:
- červené mini šaty: 89,94 € (s kódom: AD), predtým 149,00 €
- remienkové sandále: 68,00 €, predtým 80,00 €
- náušnice: 11,99 €
Taylor na ceste do štúdia
Fotografia zachytáva Taylor Swift počas návštevy nahrávacieho štúdia v New Yorku. Speváčka zvolila uvoľnený, no stále elegantný look: na sebe mala béžové kašmírové maxi šaty s kapucňou značky The Row spolu s oversize čiernym kabátom, ku ktorému zladila čierne robustné kožené topánky. Taylor siahla po semišovej taške, ktorá je aktuálne veľmi trendy.
👉🏻 Do košíka si prihoď:
- pletené šaty: 25,99 €
- čierny vlnený kabát: 159,92 € (s kódom: AD), predtým 199,90 €
- kožené členkové čižmy: 99,95 €
- semišová kabelka: 73,90 €
Taylor na zápase Kansas City Chiefs
Odvtedy, čo tvorí Taylor Swift pár s hráčom tímu Kansas City Chiefs Travisom Kelceom, sa zápasy stali nielen športovým podujatím, ale aj prehliadkou jej štýlových outfitov.
Na tejto fotke má speváčka károvaný kostým z dielne Versace, pozostávajúci zo saka a minisukne, pod ktorým má oblečený čierny korzet značky Victoria’s Secret. Celý outfit dopĺňajú čierne kožené čižmy po kolená a malá kabelka.
👉🏻 Do košíka si prihoď:
- kárované sako: 49,90 €
- červená sukňa z imitácie kože: 20,90 €, predtým 29,90 €
- čierny korzet: 28,90 €, predtým 34,90 €
- kožené čižmy po kolená: 99,95 €
- malá kabelka: 32,99 €
Taylor v jesennom New Yorku
Na tejto fotke má speváčka na sebe oversized polo tričko Stella McCartney Rugby, ktoré pôsobí ako dokonalý príklad jednoduchého, no premysleného mestského outfitu. V kombinácii s hnedými vysokými čižmami po kolená a malou béžovou crossbody kabelkou vytvára ležérny, no chic vzhľad, ideálny na prechádzku po jesenných uliciach.
👉🏻 Do košíka si prihoď:
Taylor prichádza na afterparty
Na tejto fotke má speváčka na sebe elegantný oversize kabát s károvaným vzorom, ktorý pôsobí sofistikovane, no zároveň uvoľnene. Pod ním má čierny korzet a voľné oblekové nohavice.
Outfit je doplnený zlatou retiazkou a čiernou kabelkou s lesklým povrchom. Celý look dopĺňajú čierne sandále na vysokom podpätku so zlatým detailom, ktoré dodávajú outfitu ženskosť a kontrast k voľnému strihu kabáta.
👉🏻 Do košíka si prihoď:
- oversize kabát: 269,90 €
- čierne voľné nohavice: 25,99 €
- čierny korzet: 28,90 €, predtým 34,90 € (tento kúsok využiješ aj pri vytváraní outfitu vyššie)
- remienkové sandále: 27,90 €, predtým 39,90 €
- malá čierna kabelka do ruky: 119,00 €
- zlatá retiazka: 47,90 €, predtým 54,90 €