Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Reserved, About You a Answear.
dnes 18. októbra 2025 o 9:00
Čas čítania 2:40

Steal the Style: Jesenné outfity, v ktorých tento rok zažiariš. Inšpiruj sa štýlom Taylor Swift

Takto napodobníš jej štýl za zlomok ceny.

Taylor Swift v posledných mesiacoch opäť dokazuje, že je nielen hudobnou, ale aj módnou ikonou svojej generácie. Na koncertoch počas The Eras Tour mení šaty rýchlejšie ako tóny svojich hitov a mimo pódia nás neprestáva inšpirovať svojimi premyslenými, no stále prirodzenými outfitmi.

Umelkyňa kombinuje klasiku s modernými trendmi, hrá sa s doplnkami a nikdy nenechá nič na náhodu. Či už má na sebe sexi červené šaty, kovbojské čižmy a koženú bundu alebo jednoduché džínsy a kabát, vždy pôsobí dokonalo zladená.

@bodyandstyle

I am constantly fascinated by Taylor's style because IT CHANGES EVERYDAY! With that said, her style over time does have some distinct patterns, and her engagement look is a good reflection of those core underpinnings of what makes her style unique Follow for more style roots breakdowns ✨

♬ original sound - Ellie-Jean | Body & Style

Miluje retro prvky, ženské siluety a nebojí sa farieb – jej štýl je rovnako rozpoznateľný ako jej hudba. Ak chceš pridať do svojho šatníka trochu „swiftie” kúzla, inšpiruj sa niekoľkými outfitmi, ktoré dokážeš vytvoriť aj za zlomok pôvodnej ceny.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

 Taylor na udeľovaní cien Grammy

@jeni_thespecialist Taylor Swifts Grammy dress 2025 #taylorswift#taylorswifttok#67grammys#thegrammys#taylornation#swifties#taylorswiftstyle#swifttok#taylorswiftgrammys#swiftiesoftiktok#grammy#grammys2025#tsttpd#ttpd♬ original sound - Jeni

Vo februári na červenom koberci speváčka predviedla všetky odtiene červenej – farby, ktorá je pre ňu doslova symbolická. Červenú farbu zvolila najmä ako symbol podpory svojho snúbenca Travisa Kelceho a jeho tímu Kansas City Chiefs.

Taylor si obliekla sexi šaty v sýtej červenej s jemným metalickým leskom od Vivienne Westwood, ktoré dokonale zvýraznili jej siluetu. Look doplnila rubínovými šperkami, tmavočerveným rúžom a účesom v štýle starého Hollywoodu. 

👉🏻 Do košíka si prihoď:

steal the style steal the style steal the style
Zobraziť galériu
(3)

Taylor na ceste do štúdia

Fotografia zachytáva Taylor Swift počas návštevy nahrávacieho štúdia v New Yorku. Speváčka zvolila uvoľnený, no stále elegantný look: na sebe mala béžové kašmírové maxi šaty s kapucňou značky The Row spolu s oversize čiernym kabátom, ku ktorému zladila čierne robustné kožené topánky. Taylor siahla po semišovej taške, ktorá je aktuálne veľmi trendy.

👉🏻 Do košíka si prihoď:

steal the style steal the style steal the style steal the style
Zobraziť galériu
(4)

Taylor na zápase Kansas City Chiefs


Odvtedy, čo tvorí Taylor Swift pár s hráčom tímu Kansas City Chiefs Travisom Kelceom, sa zápasy stali nielen športovým podujatím, ale aj prehliadkou jej štýlových outfitov. 

Na tejto fotke má speváčka károvaný kostým z dielne Versace, pozostávajúci zo saka a minisukne, pod ktorým má oblečený čierny korzet značky Victoria’s Secret. Celý outfit dopĺňajú čierne kožené čižmy po kolená a malá kabelka.

👉🏻 Do košíka si prihoď:

steal the style steal the style steal the style steal the style
Zobraziť galériu
(5)

Taylor v jesennom New Yorku

Na tejto fotke má speváčka na sebe oversized polo tričko Stella McCartney Rugby, ktoré pôsobí ako dokonalý príklad jednoduchého, no premysleného mestského outfitu. V kombinácii s hnedými vysokými čižmami po kolená a malou béžovou crossbody kabelkou vytvára ležérny, no chic vzhľad, ideálny na prechádzku po jesenných uliciach.

👉🏻 Do košíka si prihoď:

Steal the style Steal the style Steal the style
Zobraziť galériu
(3)

Taylor prichádza na afterparty

Na tejto fotke má speváčka na sebe elegantný oversize kabát s károvaným vzorom, ktorý pôsobí sofistikovane, no zároveň uvoľnene. Pod ním má čierny korzet a voľné oblekové nohavice.

Outfit je doplnený zlatou retiazkou a čiernou kabelkou s lesklým povrchom. Celý look dopĺňajú čierne sandále na vysokom podpätku so zlatým detailom, ktoré dodávajú outfitu ženskosť a kontrast k voľnému strihu kabáta.

👉🏻 Do košíka si prihoď:

steal the style steal the style steal the style steal the style
Zobraziť galériu
(6)
TAYLOR SWIFT WISHLIST
