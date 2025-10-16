Anjeliky Victoria’s Secret vrátili na módne mólo a priniesli šou, ktorá spojila nostalgiu, ženskosť aj novú éru rozmanitosti.
V New Yorku sa po roku opäť uskutočnila legendárna módna prehliadka Victoria’s Secret, a značka rozhodne svojej povesti nič dlžná nezostala. Po móle sa v dokonalých kúskoch spodnej bielizne prešli tie najznámejšie anjeliky. Nechýbali tam sestry Bella a Gigi Hadid, Adriana Lima, Ashley Graham a mnohé ďalšie superhviezdy.
Kreatívnym riaditeľom značky je Adam Selman, ktorý touto šou jasne ukázal, že Victoria’s Secret je dnes módou pre každého. Po móle totiž kráčali ženy rôznych vekových kategórií, veľkostí aj pôvodu. My sme pre teba vybrali tie naj momenty z prehliadky.
Veľkolepé otvorenie
Prehliadku v Brooklyne otvorila Jasmine Tookes, ktorá sa tak stala prvou tehotnou modelkou, ktorá kedy otvorila Victoria’s Secret show. Na móle sa objavila v sieťovaných šatách s krídlami pripomínajúcimi mušle ozdobené perlami, a pre divákov to bol jeden z najemotívnejších momentov večera.
Madison Beer v centre pozornosti
Tento rok sa o hudobný zážitok postarala okrem iných aj Madison Beer, ktorá predviedla perfektné vystúpenie a okamžite si získala pozornosť publika. Po móle sa prešla v ružovom korzete s bielymi pančuchami a fanúšikovia nevedeli, kam sa skôr pozrieť. Na pódiu sa okrem nej spomedzi hudobných hosťov objavili aj K-popová skupina TWICE, latino diva Karol G či r&b legenda Missy Elliott, ktoré sa rovnako postarali o energickú show.
Top modelky na jednom móle
Pri Madisoninom vystúpení sa na móle ako prvá objavila Gigi Hadid. Počas večera mohli diváci sledovať aj hviezdy ako Bella Hadid, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes a ďalšie legendy.
Móda pre každého
Jednou z najikonickejších modeliek značky je v súčasnosti bez pochýb Ashley Graham, ktorá už búra stereotypy spojené s postavou modeliek Victoria’s Secret. Spolu s tehotnou Jasmine Tookes potvrdili, že značka sa mení práve smerom k rozmanitosti a inkluzívnosti. Barbie Ferreira, ktorú môžeš poznať napríklad aj zo seriálu Euphoria, len podčiarkla túto skutočnosť.
Prvýkrát pre Victoria’s Secret
Byť súčasťou prehliadky Victoria’s Secret je pre mnohé modelky splnený sen. Tento rok sa k nim pridala aj známa Emily Ratajkowski, ktorá na móle debutovala v ružovom outfite v Barbie farbe, doplnenom o krídla pripomínajúce lupene kvetov. Pre zaujímavosť – po legendárnom móle Victoria’s Secret sa v minulosti prešla aj naša Michaela Kocianová či viaceré české topmodelky, ktoré zanechali v histórii značky nezabudnuteľnú stopu.
Slávni diváci
Túto výnimočnú prehliadku si nemohli nechať ujsť ani známe osobnosti. V hľadisku sa objavila módna ikona Sarah Jessica Parker, ktorá zaujala all-black outfitom, ale aj Dylan Sprouse, ktorý prišiel podporiť svoju manželku Barbaru Palvin. Na móde nechýbal ani slávny syn Schwarzeneggera Patrick či ďalší známi hostia z filmového a módneho sveta.