dnes 16. októbra 2025 o 8:35
Čas čítania 1:58
Hana Divišová

Victoria's Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky

Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
Zdroj: Taylor Hill (Getty Images)
Anjeliky Victoria’s Secret vrátili na módne mólo a priniesli šou, ktorá spojila nostalgiu, ženskosť aj novú éru rozmanitosti.

V New Yorku sa po roku opäť uskutočnila legendárna módna prehliadka Victoria’s Secret, a značka rozhodne svojej povesti nič dlžná nezostala. Po móle sa v dokonalých kúskoch spodnej bielizne prešli tie najznámejšie anjeliky. Nechýbali tam sestry Bella a Gigi Hadid, Adriana Lima, Ashley Graham a mnohé ďalšie superhviezdy.

Kreatívnym riaditeľom značky je Adam Selman, ktorý touto šou jasne ukázal, že Victoria’s Secret je dnes módou pre každého. Po móle totiž kráčali ženy rôznych vekových kategórií, veľkostí aj pôvodu. My sme pre teba vybrali tie naj momenty z prehliadky. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria's Secret (@victoriassecret)

Veľkolepé otvorenie

Prehliadku v Brooklyne otvorila Jasmine Tookes, ktorá sa tak stala prvou tehotnou modelkou, ktorá kedy otvorila Victoria’s Secret show. Na móle sa objavila v sieťovaných šatách s krídlami pripomínajúcimi mušle ozdobené perlami, a pre divákov to bol jeden z najemotívnejších momentov večera.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria's Secret (@victoriassecret)

Madison Beer v centre pozornosti

Tento rok sa o hudobný zážitok postarala okrem iných aj Madison Beer, ktorá predviedla perfektné vystúpenie a okamžite si získala pozornosť publika. Po móle sa prešla v ružovom korzete s bielymi pančuchami a fanúšikovia nevedeli, kam sa skôr pozrieť. Na pódiu sa okrem nej spomedzi hudobných hosťov objavili aj K-popová skupina TWICE, latino diva Karol G či r&b legenda Missy Elliott, ktoré sa rovnako postarali o energickú show.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria's Secret (@victoriassecret)

Top modelky na jednom móle

Pri Madisoninom vystúpení sa na móle ako prvá objavila Gigi Hadid. Počas večera mohli diváci sledovať aj hviezdy ako Bella Hadid, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes a ďalšie legendy. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria's Secret (@victoriassecret)


 Móda pre každého

Jednou z najikonickejších modeliek značky je v súčasnosti bez pochýb Ashley Graham, ktorá už búra stereotypy spojené s postavou modeliek Victoria’s Secret. Spolu s tehotnou Jasmine Tookes potvrdili, že značka sa mení práve smerom k rozmanitosti a inkluzívnosti. Barbie Ferreira, ktorú môžeš poznať napríklad aj zo seriálu Euphoria, len podčiarkla túto skutočnosť.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vogue (@voguemagazine)


Prvýkrát pre Victoria’s Secret

Byť súčasťou prehliadky Victoria’s Secret je pre mnohé modelky splnený sen. Tento rok sa k nim pridala aj známa Emily Ratajkowski, ktorá na móle debutovala v ružovom outfite v Barbie farbe, doplnenom o krídla pripomínajúce lupene kvetov. Pre zaujímavosť – po legendárnom móle Victoria’s Secret sa v minulosti prešla aj naša Michaela Kocianová či viaceré české topmodelky, ktoré zanechali v histórii značky nezabudnuteľnú stopu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria's Secret (@victoriassecret)

Slávni diváci

Túto výnimočnú prehliadku si nemohli nechať ujsť ani známe osobnosti. V hľadisku sa objavila módna ikona Sarah Jessica Parker, ktorá zaujala all-black outfitom, ale aj Dylan Sprouse, ktorý prišiel podporiť svoju manželku Barbaru Palvin. Na móde nechýbal ani slávny syn Schwarzeneggera Patrick či ďalší známi hostia z filmového a módneho sveta.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dylan Sprouse (@dylansprouse)

VICTORIA'S SECRET
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
