Vysoko v argentínskych Andách došlo k objavu, ktorý môže prepísať časť evolučnej histórie.
Tím argentínskych paleontológov našiel takmer úplnú kostru jedného z najstarších dinosaurov na svete s názvom Huayracursor jaguensis.
Fosílie sa našli v nadmorskej výške 3 000 metrov, v severozápadnej časti krajiny. Vedci objavili časť lebky, celú chrbticu až po chvost a takmer neporušené končatiny, uviedla Národná rada pre vedecký a technický výskum (CONICET). Objav bol publikovaný v prestížnom časopise Nature.
Argentinian scientists have found fossilized bones of one of the world's oldest dinosaur species in the Andes Mountains, the CONICET research agency announced on Wednesday.https://t.co/DvboaWc62h— Bilyonaryo (@bilyonaryo_ph) October 16, 2025
Podľa paleontológa Agustína Martinelliho žil tento druh približne pred 230 až 225 miliónmi rokov, teda na konci obdobia trias v čase, keď sa na Zemi začali objavovať prvé dinosaury a predkovia cicavcov.
Napriek tomu, že Huayracursor jaguensis patrí do skupiny bylinožravých dlhokrkých dinosaurov, bol prekvapivo malý - meral len asi dva metre a vážil približne 18 kilogramov, teda veľkosťou pripomínal väčšieho psa.
Vedci veria, že tento nález pomôže lepšie pochopiť evolúciu najstarších dinosaurov a ich prispôsobenie sa prostrediu, ktoré bolo pred miliónmi rokov úplne iné než dnes.