Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 4:51
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hit od PTK či Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku

REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hit od PTK či Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku
Zdroj: Kevin Mazur/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management
HUDBA ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Rozšír svoje hudobné obzory o najnovšie releasy z domova aj zo zahraničia.

Tento týždeň je náš zoznam s TOP hudobnými novinkami o niečo dlhší ako zvyčajne a máš sa na čo tešiť. Okrem očakávaného sólového albumu od Taylor Swift predstavili fresh tracky či videoklipy tiež SIMILIVINLIFE, ktorý sa snaží naučiť, ako byť chlapom, PTK alebo Joey Bada$$, Fred Again.. a Doja Cat.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Ak ťa zaujíma, ktorý interpret má v súčasnosti najviac mesačných poslucháčov na Spotify, prečítaj si tento článok. V TOP 10 nájdeš niekoľko prekvapivých mien.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora 26. septembra 2025 o 11:00

1. SIMILIVINLIFE Chlap 

30. septembra odhalil SIMILIVINLIFE videoklip k tracku Chlap, ktorý nájdeš na poslednom EP s názvom Get Rich or Die Lovin’

Jediný slovenský člen labelu rychlí kluci má charakteristický prejav, čo potvrdil aj v novinke, ktorú produkovali alyks a D. Kop. Rodák z Košíc v texte hovorí, že sa snaží naučiť, ako byť chlapom, pričom v sprievodnom vizuále, ktorý je dielom Davida Saida, sa pokúša robiť stereotypné „chlapské“ veci – boxovať, strieľať z pištole či zdvíhať činky. Z nášho pohľadu ide o skvelo odvedenú prácu celého tímu. 

P. S. Už dnes, 3. októbra, začína turné, v rámci ktorého SIMILIVINLIFE navštívi Košice, Bratislavu, ale aj Prahu a Brno. 

Mávaš green flag, red flag, čo sa akurát hodí.
Zabudni na sľuby, malíček si kľudne zlomím.

2. PTK BIG STEPPER 

PTK sa po vydaní albumu Painkillers s Yzomandiasom a následnom koncertnom turné na istý čas stiahol z verejného života, aby pracoval na sólovej nahrávke a svojím fanúšikom predviedol TOP formu.

Novinka s názvom KARAKORAM má naplánovaný dátum vydania na 8. október, pričom ako ochutnávku nám 31-ročný rodák z Chebu posiela track BIG STEPPER s elektrizujúcim videoklipom a úderným beatom, pod ktorým sú podpísaní Getro, Gentle Beatz a ProdBino. Čo sa týka textu, je plný egotripu a Patrik sa venuje najmä ceste za úspechom a veľkým krokom, ktoré urobil vo svojej doterajšej hudobnej kariére. Tešíme sa na album.

Patrik – pravá trapstar, mě neuvidíš v telce (grr).
Tvá hudba – kolotoče, more, zníš jak influencer (ah).

3. Murda Beatz feat. Big Sean & Babyface Ray Hood Politics 

Murda Beatz – jeden z najuznávanejších rapových producentov v posledných rokoch, ktorý je autorom hitov ako Nice For What, Butterfly Effect či MotorSport, tentoraz spojil dva hlasy z rôznych kútov detroitskej scény, aby vytvoril ďalší nezabudnuteľný track. 

Big Sean a Babyface Ray nahrali novinku Hood Politics, ktorá ponúka dunivé bicie a syntetizátory s rukopisom hviezdneho producenta v kombinácii s veršami, ktoré vyzdvihujú silné stránky oboch interpretov. Súčasťou je tiež videoklip v réžii Miggyho s výraznými zábermi vlkov či zakrytej americkej vlajky. 

I get ten days of work done in one and still make it home for a late dinner.
At the round table and I never kept nobody around me that I ain't made richer.

4. Joey Bada$$ SUPAFLEE 

Americkú rapovú scénu zastupuje aj ďalšia veľká hviezda – Joey Bada$$, ktorý tento týždeň predstavil videoklip k tracku SUPAFLEE z posledného albumu Lonely At The Top

30-ročný rodák z Brooklynu je v energickej produkcii od kolegu z labelu Kirka Knighta verný svojmu štýlu a v refréne ho dopĺňa speváčka Bri Steves. Vychutnaj si toto trojminútové víťazné kolo Joeyho Bada$$a, ktoré znie tak sebavedome, ako aj vyzerá.

If I had to flex, wouldn't even be a stretch (work).
I just raise the bar and increase my rep (facts).

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky 12. septembra 2025 o 11:00

5. Doja Cat Stranger 

Minulý piatok vydala Doja Cat svoj v poradí 5. sólový album Vie, vďaka ktorému sa posunula v rebríčku najpočúvanejších interpretov na Spotify na 28. miesto, pričom tento týždeň potešila odhaleným videoklipom k tracku Stranger. 

Novinka podľa mnohých fanúšikov čoskoro 30-ročnej interpretky zachytáva jej búrlivý vzťah s hercom Josephom Quinnom, ktorý je známy zo seriálu Stranger Things. Doja v krátkom sprievodnom vizuále od režiséra Dave Meyersa stvárňuje nevestu na úteku a odkazuje na kultové filmy ako North by Northwest a Kill Bill.

P. S. Ak chceš vidieť Doju Cat naživo, budúci rok budeš mať jedinečnú príležitosť, keďže v rámci celosvetového turné navštívi aj Európu s najbližšou zastávkou v poľskom meste Krakov. 

And God knows you could be stranger than me.
So kiss me like your mirror, eye me like a queer.
Nothing you do could freak me out.

6. Luciano Memories  

Nie je žiadnym tajomstvom, že Luciano je náš obľúbený nemecký raper, a to najmä vďaka svojej schopnosti rozprávať príbehy pútavou, častokrát aj veľmi chytľavou formou. Najnovšie nás o svojom talente umelec s mozambickými koreňmi presvedčil v singli Memories, ktorý produkoval madein2k, a je plný osobných skúseností, smutných emócií a spomienok. 

Hatte nicht viel von Love, mein Babe, denn ich wuchs kalt auf, als ich Kind war.
Deshalb manchmal, Babe, mein Blick so kalt, denn ich fühl' meine Kindheit.

7. Fred Again.. feat. Amyl and The Sniffers you're a star

Britský DJ a producent Fred Again.. spojil sily s austrálskou punkovou skupinou Amyl and The Sniffers, aby predstavili track you're a star, ktorý je remixom nahrávky Big Dreams. Novinku nahrali v auguste po Fredovom sete v Leedse a výsledok nájdeš nižšie – je skvelý. 

You're sick of being stuck in the apartment.
Just take a breath and get out of this place.

8. Morgan Wallen I Got Better 

Jeden z najpopulárnejších hudobníkov v roku 2025 sa tento týždeň vrátil k svojmu poslednému albumu I'm The Problem, ktorý vydal 16. mája, aby odhalil videoklip k nahrávke I Got Better. 

Kinematografický vizuál v réžii Justina Clougha používa obrazy dopravnej nehody ako metaforu romantického vzťahu, ktorý sa zvrtol a skončil v troskách, pričom Wallen zostal živý  po tom, čo sa prevrátil vo svojom pickupe a havaroval. 

Mimochodom, album I'm The Problem bol 12 týždňov na vrchole prestížneho rebríčka Billboard 200, čo je jasným dôkazom toho, že country je aktuálne žiadaný žáner. Po vypočutí I Got Better naskočíš na vlnu aj ty. 

My friends you hated ain't said one word.
Besides, "You got better since you lost her". 

9. Taylor Swift  The Life of a Showgirl

O najväčší globálny hudobný release tento týždeň sa postarala Taylor Swift, ktorá dnes o polnoci vydala svoj 12. štúdiový album The Life of a Showgirl.  

Novinku produkovala Taylor Swift s Maxom Martinom a Shellbackom, pričom ide o ich prvý spoločný úplný projekt od LP Reputation z roku 2017. The Life of a Showgirl obsahuje 12 plnohodnotných trackov a medzi hosťami nájdeš len speváčku Sabrinu Carpenter v titulnom singli s rovnomenným názvom. 

Swift sa pri tvorbe inšpirovala vlastným životom „za scénou“ počas The Eras Tour v roku 2024, keď zachytila emócie, únavu aj kontrasty, ktoré sprevádzajú to, čo fanúšikovia vidia navonok. 

Wait, the more you play, the more that you pay.
You're softer than a kitten, so.
You don't know the life of a showgirl, babe.

V našom oficiálnom REFRESHER playliste nájdeš aj ďalšie HOT novinky – KILLY a Roy Woods majú online track My Wayz spoločne s videoklipom plným krásnych žien, Gucci Mane odhalil singel Only Time z pripravovaného LP a DJ Snake vydal collab s Donom Toliverom s názvom Something Wrong, na ktorý sme zabudli minulý týždeň a je veľmi podarený. 
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE 19. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora 26. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky 12. septembra 2025 o 11:00
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Kevin Mazur/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
29. 9. 2025 12:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 4 dňami
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
pred 2 dňami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
dnes o 08:30
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
včera o 10:00
Storky
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Lifestyle news
Vychádzajúca hviezda, ktorá spolupracovala s Taylor Swift. 20-ročná hudobná senzácia Sofia Isella vystúpi prvýkrát v Prahe pred 36 minútami
Horolezec prišiel o život pri selfie na zasneženom vrchole. Skĺzol do 200-metrovej priepasti pred hodinou
Žena zomrela po zásahu elektrickým prúdom z iPhonu. Jej manžel viní Apple a operátora pred 3 hodinami
Ice Spice prichádza na Twitch. Svoj prvý stream predviedla počas Paris Fashion Weeku pred 3 hodinami
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter dnes o 07:46
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave včera o 21:30
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry včera o 18:47
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu včera o 17:59
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera včera o 16:25
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom včera o 15:21
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Správy počasie Študenti Dôchodcovia
Viac
Poľsko sa má stať strategickým partnerom NATO v regióne. Postavia 300-kilometrový ropovod
pred 17 minútami
Slovensko zasiahol silny vietor. Na východe dosiahne rýchlosť až 70 km/h (+ mapa)
pred hodinou
Matovič priznal, že by bez neho novela ústavy neprešla: „Bolo to na mne, či tá ústava prejde alebo neprejde“
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu
Zahraničné
včera o 17:59
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu
včera o 17:59
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
dnes o 07:46
SIMILIVINLIFE vydal klip k songu z nového EP Get Rich or Die Lovin'. Snaží sa ním naučiť, ako byť „chlapom“
SIMILIVINLIFE vydal klip k songu z nového EP Get Rich or Die Lovin'. Snaží sa ním naučiť, ako byť „chlapom“
pred 2 dňami
Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky
Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky
pred 2 dňami
Madonna rozmýšľala nad samovraždou. Psychické problémy zažívala počas boja o svojho syna
Madonna rozmýšľala nad samovraždou. Psychické problémy zažívala počas boja o svojho syna
pred 2 dňami
Na HALLOWEEN party by Refresher nemôžeš chýbať. Vyhraj free vstup do Šafka a drinky na celý mesiac
Na HALLOWEEN party by Refresher nemôžeš chýbať. Vyhraj free vstup do Šafka a drinky na celý mesiac
včera o 13:00
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
pred 4 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
pred 2 dňami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Z rómskej osady na výslnie? Spoznaj príbeh troch malých chlapcov, ktorých spája veľký sen
Zaujímavosti
pred 54 minútami
PR správa
Z rómskej osady na výslnie? Spoznaj príbeh troch malých chlapcov, ktorých spája veľký sen
pred 54 minútami
Aj takéto príbehy píše život.
REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hit od PTK či Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku
REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hit od PTK či Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku
pred hodinou
Lacný kvet môže stáť veľa – 5 rád, ktoré ti zachránia záhradu aj peňaženku
PR správa
Lacný kvet môže stáť veľa – 5 rád, ktoré ti zachránia záhradu aj peňaženku
pred 2 hodinami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
dnes o 08:30
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
dnes o 07:46
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
včera o 10:00
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred 3 dňami
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 3 dňami
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
V spolupráci
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
včera o 10:00
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
dnes o 08:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
včera o 10:00
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 3 dňami
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 4 dňami
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
pred 4 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Späť
Zdieľať
Diskusia