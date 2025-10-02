Muž tvrdí, že utrpel osobnú ujmu.
Federálny sudca opäť zamietol žalobu muža, ktorý obvinil kapelu Nirvana z distribúcie detskej pornografie pre použitie jeho fotografie ako nahého bábätka na obale albumu Nevermind z roku 1991.
Sudca Fernando Olguin rozhodol, že žiadna rozumná porota by obrázok nepovažovala za pornografický. „Okrem toho, že je žalobca na obale nahý, nič nenaznačuje, že by obraz spĺňal zákonné kritériá detskej pornografie,“ uviedol.
Právnici Spencera Eldena sa k rozhodnutiu nevyjadrili. Bert Deixler, ktorý zastupoval skupinu Nirvana povedal, že sú „radi, že súd ukončil túto neopodstatnenú žalobu“.
Medzi žalovanými boli členovia Nirvany Dave Grohl a Krist Novoselic, vdova po Kurtovi Cobainovi Courtney Love a fotograf Kirk Weddle.
Fotografia vznikla v pasadenskom akvaparku a zobrazuje Eldena ako nahé bábätko plávajúce za dolárovou bankovkou na háčiku. Elden, dnes 34-ročný, podal žalobu v roku 2021, v ktorej tvrdil, že bol sexuálne zneužitý a utrpel osobnú ujmu.
Súd žalobu pôvodne zamietol v roku 2022 ako premlčanú, no odvolací súd v roku 2023 rozhodnutie zvrátil. Teraz však sudca definitívne rozhodol, že fotografia nie je pornografická a prirovnal ju skôr k „rodinnej fotke nahého dieťaťa pri kúpaní“.