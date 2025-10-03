Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Divé maky.
dnes 3. októbra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:54
Sponzorovaný obsah

Z rómskej osady na výslnie? Spoznaj príbeh troch malých chlapcov, ktorých spája veľký sen

Z rómskej osady na výslnie? Spoznaj príbeh troch malých chlapcov, ktorých spája veľký sen
Zdroj: Divé maky
ZAUJÍMAVOSTI
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Aj takéto príbehy píše život.

Generačná chudoba, systémové bariéry, predsudky verejnosti – tomu všetkému čelia deti z rómskych komunít, ktoré sa narodili v prostredí, z ktorého nemajú šancu vymaniť sa, ak im v tom niekto nepomôže.

Vyrastá tak generácia za generáciou bez šance na lepší svet. Deti, ktoré by mohli byť úspešné včasným podchytením a mentoringom. „Celkovo je prostredie rómskych osád pre rozvoj detí a mládeže skôr demotivujúce. Všadeprítomný hluk, neporiadok a chudoba nedávajú deťom a mládeži veľkú nádej na lepšiu budúcnosť,“ opisuje svoj poznatok Barbora Mistríková, správkyňa O.Z. Divé maky.

Na Slovensku žije množstvo nadaných rómskych detí a mládeže v podmienkach, ktoré im neumožňujú vzdelávať sa a realizovať svoje sny. Pritom vzdelanie, alebo rozvíjanie talentu, je cestou von z chudoby.

Rómske deti to totiž majú náročné – sú v spoločnosti stigmatizované niekoľkonásobne, a to chudobou aj rasizmom.

Vo väčšine prípadov je to práve učiteľ, alebo škola, ktorá správne podchytí tieto deti a dá im šancu posunúť sa dopredu, rozvíja ich schopnosti a podporuje talent. Ak má dieťa šťastie a nečelí spoločenským predsudkom aj z ich strany.

„Rómsky rasizmus je v našej spoločnosti veľmi silný. Predsudky voči nim majú aj slušní ľudia,“ dopĺňa Barbora Mistríková.

Divé maky
Zdroj: Divé maky

V celkovom počte detí, ktoré sú vydané napospas osudu, rómske deti prevyšujú. Rómska kultúra je pre majoritu nepochopiteľná, je úplne iná, inak vedú rodičia komunikáciu s deťmi, citové väzby sú tu veľmi silné. A preto im často pri nástupe do školského systému nerozumejú ani učitelia.

„Často počúvame výčitky, že rómske deti by sa mali viac snažiť, aby niečo dokázali. Ale ak dieťa stokrát zatlačíte do kúta, nemôžete od neho očakávať, že sa samo postaví, vybojuje si miesto, zamestná sa a bude prispievať tejto spoločnosti. Väčšinou žiaľ zostane na jej okraji aj v dospelosti,“ hovorí Barbora Mistríková.

Alex, Sebastián, Damián a ich partia futbalistov z Luníka IX

Šesť rómskych detí z chudobných rodín sníva o jedinom – obuť si kopačky, nastúpiť za klub FK Galaktik a patriť na ihrisko, nie na okraj spoločnosti. Ich rodiny si však nemôžu dovoliť futbalovú výstroj, členské poplatky ani tréningy.

Túžba po hre, po pocite spolupatričnosti a radosti z pohybu tak zostáva nenaplnená. V prostredí plnom prekážok je pre nich futbal viac než len šport – je to hnací motor, ktorý dáva ich dňom nádej a zmysel.

Divé maky
Zdroj: Divé maky

„Sú to deti, ktoré veľa nežiadajú. Majú svoje sny – obyčajné aj odvážne. No v ich očiach sú často priveľké, pretože doma sa počíta každé euro. Nie preto, že by im rodičia nechceli dopriať viac, ale preto, že jednoducho nemôžu. Vyrastajú v rodinách plných lásky, starostlivosti a snahy, ktorá však niekedy nestačí na to, aby ich sny mohli rásť spolu s nimi. A práve preto sme sa rozhodli osloviť Divé maky,“ hovorí výchovný poradca ZŠ Galaktická 9, Marcel Šenkýr, ktorý na talent a osudy chlapcov upozornila O.Z. Divé maky.

Veríme, že tieto deti si zaslúžia viac než len ticho dúfať. Potrebujú šancu. Len jednu – aby mohli svetu ukázať, čo v nich naozaj.

Aj on je svetlou výnimkou v školskom systéme, ktorý na práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia vidí krásu: „Tam vidíte výsledky, lebo často práve vy ste tí, ktorí na ich život majú vplyv. A oni podanú ruku príjmu a nikdy vám to nezabudnú. Práve preto aj v tomto prípade som presvedčený, že táto pomoc má zmysel.“

Alex a Sebastián sú súrodenci, ktorí pochádzajú z viacpočetných rodín, kde je mama na materskej a otec nezamestnaný. Kým Alex je viac zhovorčivejší a spoločenskejší, Sebo je utiahnutý, tichý chlapec, ktorého si musíte získať na to, aby sa s vami rozprával.

Divé maky
Zdroj: Divé maky

Damián je výrečný chlapec. Miluje futbal, kickbox aj parkúr. Jeho najväčším želaním je, aby ho rodičia raz videli vyhrať turnaj. Alexovým najväčším želaním je, aby boli rodičia na neho pyšní. Sebastiánov veľký sen je raz nastúpiť na ihrisko ako profesionálny futbalista. Všetci traja majú spoločné to, že sú skvelí žiaci, radi sa učia a baví ich dokonca aj matematika.

„Títo žiaci nie sú len skvelí futbalisti, ale sú to zároveň v podstate aj najlepší žiaci zo svojich tried. Majú skvelé výsledky v škole aj bezproblémové správanie. Ja verím, že bez ohľadu na to, kam ich budúcnosť zavedie, dokážu viesť dobrý usporiadaný život, pretože s podporou rodiny, školy a teraz aj Divých makov majú víziu o štúdiu na stredných či vysokých školách, prípadne o práci,“ dopĺňa výchovný poradca Šenkýr.

Lídri a líderky s potenciálom lámať spoločenské predsudky

„Čím viac bude vzdelaných a úspešných Rómov, tým bude menej predsudkov. Ľudia už nebudú môcť ukázať na vzdelaného Róma a povedať, že to je ten jeden z tisíc,“ upozorňuje Barbora Mistríková z O.Z. Divé maky.

Na základe svojich dlhoročných skúseností s nadanými deťmi z rómskych komunít dobre vie, že ak im dáme šancu, ak sa niekto za ne postaví a bude dbať o ich lepší svet, tieto deti sa vrátia a pomáhajú svojej komunite – ďalšej generácii detí mať sa lepšie.

Budúcnosť je vo vychovávaní hrdých Rómov, ktorí sa budú hlásiť k svojim koreňom, komunite a hlasno hovoriť o tom, ako je nespravodlivé, že deti majú tak málo šancí dostať sa von.

Divé maky
Zdroj: Divé maky

Kapacity podporných neziskoviek sú obmedzené, svoje o tom vedia aj v Divých makoch: „Naše kapacity nám umožňujú, aby sme podporovali do 50 detí ročne. V priemere tieto deti podporujeme osem rokov, respektíve do konca ich štúdia, a každý rok sa uvoľní len niekoľko miest, preto vieme zobrať len zopár detí.“

Každé z týchto detí má potenciál lámať spoločenské predsudky. Byť úspešný s plnohodnotným miestom v spoločnosti. Nie len mať svoje sny, ale mať aj možnosť napredovať a plniť si ich.

Bez tvojej pomoci sa tieto sny nestanú skutočnosťou

Organizácia Divé maky už dve dekády hľadá a podporuje výnimočne nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktuálne spustila kampaň Pomôžte talentom dostať sa do dresu.

Cieľom je vyzbierať financie do Fondu na podporu malých talentov, z ktorého budú môcť byť hradené tréningy, športové vybavenie či cestovné náklady spojené s ich snom.

Divé maky
Zdroj: Divé maky
Klikni na divemaky.sk/fond a prispej k tomu, aby mohli nadané rómske deti rozvíjať svoj talent.
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Divé maky
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
včera o 10:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
dnes o 08:30
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
29. 9. 2025 12:00
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
pred 2 dňami
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 4 dňami
Storky
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Lifestyle news
Vychádzajúca hviezda, ktorá spolupracovala s Taylor Swift. 20-ročná hudobná senzácia Sofia Isella vystúpi prvýkrát v Prahe pred 36 minútami
Horolezec prišiel o život pri selfie na zasneženom vrchole. Skĺzol do 200-metrovej priepasti pred hodinou
Žena zomrela po zásahu elektrickým prúdom z iPhonu. Jej manžel viní Apple a operátora pred 3 hodinami
Ice Spice prichádza na Twitch. Svoj prvý stream predviedla počas Paris Fashion Weeku pred 3 hodinami
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter dnes o 07:46
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave včera o 21:30
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry včera o 18:47
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu včera o 17:59
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera včera o 16:25
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom včera o 15:21
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Správy počasie Študenti Dôchodcovia
Viac
Poľsko sa má stať strategickým partnerom NATO v regióne. Postavia 300-kilometrový ropovod
pred 17 minútami
Slovensko zasiahol silny vietor. Na východe dosiahne rýchlosť až 70 km/h (+ mapa)
pred hodinou
Matovič priznal, že by bez neho novela ústavy neprešla: „Bolo to na mne, či tá ústava prejde alebo neprejde“
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Horolezec prišiel o život pri selfie na zasneženom vrchole. Skĺzol do 200-metrovej priepasti
Zahraničné
pred hodinou
Horolezec prišiel o život pri selfie na zasneženom vrchole. Skĺzol do 200-metrovej priepasti
pred hodinou
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
dnes o 08:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
pred 2 dňami
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne
pred 2 dňami
Medzi najbohatších Slovákov sa prvýkrát dostali známi podnikatelia Cicman a Dubec. Ich majetok už presiahol 100 miliónov eur
Medzi najbohatších Slovákov sa prvýkrát dostali známi podnikatelia Cicman a Dubec. Ich majetok už presiahol 100 miliónov eur
pred 2 dňami
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
pred 2 dňami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Zdravie Všetko
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
dnes o 08:30
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
Ľudia
včera o 10:00
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
včera o 10:00
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 4 dňami
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Z rómskej osady na výslnie? Spoznaj príbeh troch malých chlapcov, ktorých spája veľký sen
Zaujímavosti
pred 54 minútami
PR správa
Z rómskej osady na výslnie? Spoznaj príbeh troch malých chlapcov, ktorých spája veľký sen
pred 54 minútami
Aj takéto príbehy píše život.
REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hit od PTK či Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku
REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hit od PTK či Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku
pred hodinou
Lacný kvet môže stáť veľa – 5 rád, ktoré ti zachránia záhradu aj peňaženku
PR správa
Lacný kvet môže stáť veľa – 5 rád, ktoré ti zachránia záhradu aj peňaženku
pred 2 hodinami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
dnes o 08:30
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
dnes o 07:46
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
včera o 10:00
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred 3 dňami
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 3 dňami
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
V spolupráci
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
včera o 10:00
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
dnes o 08:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
včera o 10:00
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 3 dňami
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 4 dňami
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
pred 4 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Domov
Zdieľať
Diskusia