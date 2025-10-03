Z rómskej osady na výslnie? Spoznaj príbeh troch malých chlapcov, ktorých spája veľký sen

Aj takéto príbehy píše život.
Generačná chudoba, systémové bariéry, predsudky verejnosti – tomu všetkému čelia deti z rómskych komunít, ktoré sa narodili v prostredí, z ktorého nemajú šancu vymaniť sa, ak im v tom niekto nepomôže.
Vyrastá tak generácia za generáciou bez šance na lepší svet. Deti, ktoré by mohli byť úspešné včasným podchytením a mentoringom. „Celkovo je prostredie rómskych osád pre rozvoj detí a mládeže skôr demotivujúce. Všadeprítomný hluk, neporiadok a chudoba nedávajú deťom a mládeži veľkú nádej na lepšiu budúcnosť,“ opisuje svoj poznatok Barbora Mistríková, správkyňa O.Z. Divé maky.
Na Slovensku žije množstvo nadaných rómskych detí a mládeže v podmienkach, ktoré im neumožňujú vzdelávať sa a realizovať svoje sny. Pritom vzdelanie, alebo rozvíjanie talentu, je cestou von z chudoby.
Rómske deti to totiž majú náročné – sú v spoločnosti stigmatizované niekoľkonásobne, a to chudobou aj rasizmom.
Vo väčšine prípadov je to práve učiteľ, alebo škola, ktorá správne podchytí tieto deti a dá im šancu posunúť sa dopredu, rozvíja ich schopnosti a podporuje talent. Ak má dieťa šťastie a nečelí spoločenským predsudkom aj z ich strany.
„Rómsky rasizmus je v našej spoločnosti veľmi silný. Predsudky voči nim majú aj slušní ľudia,“ dopĺňa Barbora Mistríková.
V celkovom počte detí, ktoré sú vydané napospas osudu, rómske deti prevyšujú. Rómska kultúra je pre majoritu nepochopiteľná, je úplne iná, inak vedú rodičia komunikáciu s deťmi, citové väzby sú tu veľmi silné. A preto im často pri nástupe do školského systému nerozumejú ani učitelia.
„Často počúvame výčitky, že rómske deti by sa mali viac snažiť, aby niečo dokázali. Ale ak dieťa stokrát zatlačíte do kúta, nemôžete od neho očakávať, že sa samo postaví, vybojuje si miesto, zamestná sa a bude prispievať tejto spoločnosti. Väčšinou žiaľ zostane na jej okraji aj v dospelosti,“ hovorí Barbora Mistríková.
Alex, Sebastián, Damián a ich partia futbalistov z Luníka IX
Šesť rómskych detí z chudobných rodín sníva o jedinom – obuť si kopačky, nastúpiť za klub FK Galaktik a patriť na ihrisko, nie na okraj spoločnosti. Ich rodiny si však nemôžu dovoliť futbalovú výstroj, členské poplatky ani tréningy.
Túžba po hre, po pocite spolupatričnosti a radosti z pohybu tak zostáva nenaplnená. V prostredí plnom prekážok je pre nich futbal viac než len šport – je to hnací motor, ktorý dáva ich dňom nádej a zmysel.
„Sú to deti, ktoré veľa nežiadajú. Majú svoje sny – obyčajné aj odvážne. No v ich očiach sú často priveľké, pretože doma sa počíta každé euro. Nie preto, že by im rodičia nechceli dopriať viac, ale preto, že jednoducho nemôžu. Vyrastajú v rodinách plných lásky, starostlivosti a snahy, ktorá však niekedy nestačí na to, aby ich sny mohli rásť spolu s nimi. A práve preto sme sa rozhodli osloviť Divé maky,“ hovorí výchovný poradca ZŠ Galaktická 9, Marcel Šenkýr, ktorý na talent a osudy chlapcov upozornila O.Z. Divé maky.
Veríme, že tieto deti si zaslúžia viac než len ticho dúfať. Potrebujú šancu. Len jednu – aby mohli svetu ukázať, čo v nich naozaj.
Aj on je svetlou výnimkou v školskom systéme, ktorý na práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia vidí krásu: „Tam vidíte výsledky, lebo často práve vy ste tí, ktorí na ich život majú vplyv. A oni podanú ruku príjmu a nikdy vám to nezabudnú. Práve preto aj v tomto prípade som presvedčený, že táto pomoc má zmysel.“
Alex a Sebastián sú súrodenci, ktorí pochádzajú z viacpočetných rodín, kde je mama na materskej a otec nezamestnaný. Kým Alex je viac zhovorčivejší a spoločenskejší, Sebo je utiahnutý, tichý chlapec, ktorého si musíte získať na to, aby sa s vami rozprával.
Damián je výrečný chlapec. Miluje futbal, kickbox aj parkúr. Jeho najväčším želaním je, aby ho rodičia raz videli vyhrať turnaj. Alexovým najväčším želaním je, aby boli rodičia na neho pyšní. Sebastiánov veľký sen je raz nastúpiť na ihrisko ako profesionálny futbalista. Všetci traja majú spoločné to, že sú skvelí žiaci, radi sa učia a baví ich dokonca aj matematika.
„Títo žiaci nie sú len skvelí futbalisti, ale sú to zároveň v podstate aj najlepší žiaci zo svojich tried. Majú skvelé výsledky v škole aj bezproblémové správanie. Ja verím, že bez ohľadu na to, kam ich budúcnosť zavedie, dokážu viesť dobrý usporiadaný život, pretože s podporou rodiny, školy a teraz aj Divých makov majú víziu o štúdiu na stredných či vysokých školách, prípadne o práci,“ dopĺňa výchovný poradca Šenkýr.
Lídri a líderky s potenciálom lámať spoločenské predsudky
„Čím viac bude vzdelaných a úspešných Rómov, tým bude menej predsudkov. Ľudia už nebudú môcť ukázať na vzdelaného Róma a povedať, že to je ten jeden z tisíc,“ upozorňuje Barbora Mistríková z O.Z. Divé maky.
Na základe svojich dlhoročných skúseností s nadanými deťmi z rómskych komunít dobre vie, že ak im dáme šancu, ak sa niekto za ne postaví a bude dbať o ich lepší svet, tieto deti sa vrátia a pomáhajú svojej komunite – ďalšej generácii detí mať sa lepšie.
Budúcnosť je vo vychovávaní hrdých Rómov, ktorí sa budú hlásiť k svojim koreňom, komunite a hlasno hovoriť o tom, ako je nespravodlivé, že deti majú tak málo šancí dostať sa von.
Kapacity podporných neziskoviek sú obmedzené, svoje o tom vedia aj v Divých makoch: „Naše kapacity nám umožňujú, aby sme podporovali do 50 detí ročne. V priemere tieto deti podporujeme osem rokov, respektíve do konca ich štúdia, a každý rok sa uvoľní len niekoľko miest, preto vieme zobrať len zopár detí.“
Každé z týchto detí má potenciál lámať spoločenské predsudky. Byť úspešný s plnohodnotným miestom v spoločnosti. Nie len mať svoje sny, ale mať aj možnosť napredovať a plniť si ich.
Bez tvojej pomoci sa tieto sny nestanú skutočnosťou
Organizácia Divé maky už dve dekády hľadá a podporuje výnimočne nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktuálne spustila kampaň Pomôžte talentom dostať sa do dresu.
Cieľom je vyzbierať financie do Fondu na podporu malých talentov, z ktorého budú môcť byť hradené tréningy, športové vybavenie či cestovné náklady spojené s ich snom.