Lacný kvet môže stáť veľa – 5 rád, ktoré ti zachránia záhradu aj peňaženku

Toto sú varovné znaky, že tvoja rastlina je napadnutá.
Scrolluješ e-shop a zrazu natrafíš na exotickú monsteru za polovičnú cenu. Alebo sa z dovolenky vraciaš s osivom zeleniny, ktorá ti tam zachutila. Vyzerá to nevinne – no spolu s rastlinou si môžeš priniesť aj neviditeľných spolucestujúcich: rôzne vývojové štádiá hmyzu, huby či vírusy. Na pohľad zdravý kvet sa môže stať „trójskym koňom“, ktorý ohrozí nielen tvoje izbovky, ale aj ovocné stromy, vinohrady či polia v okolí.
Rastliny pritom nie sú len dekorácia – až 80 % potravín, ktoré jeme, pochádza z rastlín. Ak ich napadnú noví a invázni škodcovia, nepôvodní pre naše prostredie, následky sa prejavia nielen na tanieri, ale aj v našom okolí: slabšia úroda, vyššie ceny ovocia a zeleniny, chradnutie až úhyn rastlín v záhradách, parkoch, lesoch až po celkové ohrozenie biodiverzity.
Dobrá správa je, že mnohé riziká vieme znížiť sami. Stačí vedieť, na čo si dať pozor pri nákupoch a čo urobiť, keď si rastlinu prinesieme domov.
Tu je TOP 5 tipov, ako si domov priniesť len zdravé rastliny, bez nechcených pasažierov:
1. Rastlinný pas – prekvapivá povinná výbava
Pri kúpe rastlín si vždy skontroluj, či majú rastlinný pas – nenápadnú etiketu pripevnenú k ich črepníku. Tento pas je povinný pre všetky rastliny určené na výsadbu v rámci EÚ a potvrdzuje, že rastlina počas pestovania bola pod dohľadom odborníkov a je bez výskytu karanténnych škodcov a chorôb.
Vďaka pasu sa dá vysledovať jej pôvod a v prípade problému rýchlo zistiť, odkiaľ prišla a kam sa dostala. Ak rastlina nemá rastlinný pas alebo nevieš, odkiaľ pochádza, je lepšie ju nekupovať.
2. Nenos si rastliny ako suvenír z dovolenky
Balíčky semien či sadenice z trhov v krajinách mimo EÚ môžu vyzerať lákavo, no bez rastlinolekárskeho osvedčenia ich nie je dovolené privážať do EÚ. Takéto rastliny totiž nemusia prejsť žiadnou kontrolou a môžu v pôde alebo na listoch ukrývať choroby či škodcov, ktorí u nás nemajú prirodzených nepriateľov. Colníci takéto rastliny pri kontrole zadržia a zlikvidujú, dostať môžeš dokonca aj pokutu.
3. Uprednostni rastliny z overených domácich zdrojov
Miestne druhy rastlín sú prispôsobené našej klíme, sú odolnejšie voči nepriaznivým podmienkam a podporujú pestrú lokálnu biodiverzitu, ktorá prirodzene brzdí šírenie škodcov. Nákup u overených pestovateľov je menšie riziko aj pre tvoju záhradu – a bonusom je, že lokálne druhy zvyčajne vyžadujú menej starostlivosti.
4. Kontroluj rastlinu ešte predtým, než zaplatíš
Pri kúpe si všímaj varovné príznaky:
- škvrny a zmeny farby na listoch,
- poškodené alebo deformované listy a stonky,
- známky plesní v substráte,
- viditeľných škodcov na listoch alebo v pôde.
Takéto znaky môžu signalizovať choroby alebo prítomnosť škodcov. Ak rastlina vyzerá unavene už v predajni, doma sa jej stav väčšinou nezlepší – naopak, môže nakaziť ostatné rastliny v okolí.
5. Umiestni nové rastliny do karantény
Aj pri kúpe z overeného zdroja sa oplatí nechať nové rastliny po prinesení domov pár týždňov bokom, oddelené od ostatných. Toto jednoduché opatrenie ti dá čas sledovať, či sa neobjavia škvrny na listoch, známky škodcov alebo iné nezvyčajné zmeny. Ak sa problém ukáže, vieš zasiahnuť skôr, než sa stihne rozšíriť do celej záhrady či bytu.
Malé kroky s veľkým dopadom
Tieto jednoduché návyky chránia nielen tvoju zbierku izboviek a balkónovú zeleň, ale aj sady, vinohrady a polia, ktoré nás živia. Ak sa do porastov nedostanú nové a invázne druhy chorôb a škodcov, farmári nemusia tak často proti nim zasahovať a úroda zostáva stabilná – bez veľkých strát, ktoré by sa inak mohli prejaviť na zvýšených cenách potravín.
Aj preto vznikla kampaň Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) #PlantHealth4Life, do ktorej sa Slovensko zapája prostredníctvom národného Kontaktného bodu úradu EFSA v SR, ktorý je zriadený na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Jej cieľom je pripomenúť, že každý záhradkár, cestovateľ či hobby pestovateľ môže byť prvou líniou ochrany – stačí kupovať rastliny z overených zdrojov s rastlinným pasom, všímať si zdravotný stav kupovaných rastlín a neprinášať si z ciest rastliny alebo semená bez kontroly.