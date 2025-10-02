Elon Musk sa stal prvým polovičným bilionárom. Na konte má už dvanásť núl

Napriek konkurencii sa Muskovi darí lepšie, ako sa pôvodne predpokladalo.
Šéf Tesly Elon Musk sa stal prvým človekom, ktorého majetok prekročil hranicu 500 miliárd dolárov (370,9 mld. libier), uviedol Forbes. Jeho hodnota nakrátko dosiahla 500,1 mld., neskôr mierne klesla na 499 mld.
Muskovo bohatstvo je spojené najmä s viac než 12-percentným podielom v Tesle, ktorej akcie tento rok vzrástli o viac ako 20 percent. Okrem toho narástla aj hodnota jeho ďalších firiem – SpaceX, xAI a sociálnej siete X (bývalého Twittera).
Musk tak opäť predbehol Larryho Ellisona (Oracle), ktorého majetok je približne 350,7 mld. dolárov.
Tesla podľa vedenia napreduje aj vďaka tomu, že sa Musk viac sústredí na firmu a menej na politiku. V septembri predsedníčka predstavenstva Robyn Denholm uviedla, že Musk je opäť „v centre diania“ firmy.
Ak splní ambiciózne ciele, ako je predaj 12 miliónov áut či milióna AI robotov, môže získať odmenu v hodnote viac ako 1 bilión dolárov. Musk nedávno tiež kúpil akcie Tesly za 1 miliardu dolárov, čo viacerí vnímajú ako dôveru vo vlastnú firmu.
Tesla však čelí konkurencii, najmä zo strany čínskeho BYD, a postupne sa transformuje na AI a robotickú spoločnosť.