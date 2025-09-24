Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Peter Lackovič so svojou babkou Helenkou Lackovičovou.
Peter a Helenka Lackovičovci patria aktuálne k najobľúbenejším tvorcom na Tiktoku a na Instagrame. Ich spoločné videá majú desiatky tisíc videní a svojich fanúšikov bavia vtipnými momentmi z ich bežného života.
Peter ešte donedávna pracoval ako robotník a fitness tréner a vlogy zo svojich bežných dní zdieľal na sociálnych sieťach. Neskôr začal pridávať videá so svojou babkou Helenkou, ktorú si fanúšikovia zamilovali kvôli jej úprimnosti a bezprostrednosti. V najnovšej epizóde Close Friends odpovedali na otázky z ich osobných životov a priblížili aj to, ako vznikajú ich virálne videá.
Okrem toho, že Peter natáča so svojou babkou, často vo videách ukazuje aj sestru Janu. Babka svojej vnučke často nadáva a v Close Friends prezradila, prečo je na ňu taká prísna.
Prečo babka stále rýpe do Jany a kedy sa Peter dočká detí? V novej epizóde sme zisťovali aj to, či dá Peter do vlogov veci, ktoré by babka najradšej vystrihla, a či vie pani Helenka vysvetliť slová ako swag, slay či delulu. Dozvieš sa, aký je jej recept na šťastný život, aké bolo jej povolanie a prečo sa vo videách málo objavuje Peterova manželka Aďa.
V prémiovej epizóde pre predplatiteľov sa dozvieš - ako sa má dedko a koho z influencerov má pani Helenka najradšej. Ako Peťa napadlo začať natáčať videá s babkou a nechýba mu niekedy jeho starý lifestyle? Dozvieš sa aj to, či mu babka hovorí do spoluprác, kto sa stará o jej Instagram a aký bol Peter, keď bol dieťa. Toto všetko a ešte viac uvidíš v novej epizóde.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.