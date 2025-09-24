Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. septembra 2025 o 17:50
Čas čítania 1:06
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká?

Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Sledovať video
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 189989 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (12)
Ďalšie videá
CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník? CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník? 16. 9. 2025 18:00
Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP) Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP) 14. 9. 2025 14:15
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou? CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou? 9. 9. 2025 18:00
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS 2. 9. 2025 18:00
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) 31. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? 27. 8. 2025 18:42
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? 19. 8. 2025 18:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) 17. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? 11. 8. 2025 18:00
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) 7. 8. 2025 19:00

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Peter Lackovič so svojou babkou Helenkou Lackovičovou.

Peter a Helenka Lackovičovci patria aktuálne k najobľúbenejším tvorcom na Tiktoku a na Instagrame. Ich spoločné videá majú desiatky tisíc videní a svojich fanúšikov bavia vtipnými momentmi z ich bežného života.

Peter ešte donedávna pracoval ako robotník a fitness tréner a vlogy zo svojich bežných dní zdieľal na sociálnych sieťach. Neskôr začal pridávať videá so svojou babkou Helenkou, ktorú si fanúšikovia zamilovali kvôli jej úprimnosti a bezprostrednosti. V najnovšej epizóde Close Friends odpovedali na otázky z ich osobných životov a priblížili aj to, ako vznikajú ich virálne videá.

Okrem toho, že Peter natáča so svojou babkou, často vo videách ukazuje aj sestru Janu. Babka svojej vnučke často nadáva a v Close Friends prezradila, prečo je na ňu taká prísna.

Prečo babka stále rýpe do Jany a kedy sa Peter dočká detí? V novej epizóde sme zisťovali aj to, či dá Peter do vlogov veci, ktoré by babka najradšej vystrihla, a či vie pani Helenka vysvetliť slová ako swag, slay či delulu. Dozvieš sa, aký je jej recept na šťastný život, aké bolo jej povolanie a prečo sa vo videách málo objavuje Peterova manželka Aďa.

 

V prémiovej epizóde pre predplatiteľov sa dozvieš - ako sa má dedko a koho z influencerov má pani Helenka najradšej. Ako Peťa napadlo začať natáčať videá s babkou a nechýba mu niekedy jeho starý lifestyle? Dozvieš sa aj to, či mu babka hovorí do spoluprác, kto sa stará o jej Instagram a aký bol Peter, keď bol dieťa. Toto všetko a ešte viac uvidíš v novej epizóde.

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: refresher sk
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred hodinou
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
pred 3 dňami
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
pred 2 dňami
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
refresher+
Odporúčané
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
včera o 17:00
Storky
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
Lifestyle news
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul pred 15 minútami
D4vd pred nájdením mŕtveho dievčaťa v kufri vydal videoklip, v ktorom ťahá telo do auta. Fanúšikovia vidia desivé podobnosti pred hodinou
Rock for People oznámil prvé mená: Iron Maiden a Bring Me The Horizon mieria do Českej republiky pred hodinou
Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča pred 2 hodinami
Pil C začal streamovať. Pomedzi koncerty stíha otvárať aj FIFA packy a strieľať góly pred 3 hodinami
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra dnes o 14:06
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue Italia. V rozhovore popísala aj svoju cestu k autenticite dnes o 12:41
AI speváčka uzavrela 3-miliónovú zmluvu s nahrávacou spoločnosťou. Jej pieseň sa objavila aj v rebríčku Billboard dnes o 11:28
Horor The Bride predstaví Christiana Balea ako Frankensteina. Jeho znovuzrodenú manželku si zahrá Jessie Buckley dnes o 10:17
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Rusko Donald Trump Správy počasie
Viac
AKTUÁLNE: Slovensko sa zúčastní na rokovaní o „múre proti dronom“
pred 2 minútami
Rezort vnútra kúpil nehnuteľnosť pre najvyšších ústavných činiteľov. Na otázky spojené so sumou neodpovedali
pred 22 minútami
Podvodné telefonáty sú na Slovensku čoraz častejšie. Ich počet vzrástol o 522 %
pred hodinou

Viac z Rozhovory

Všetko
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD)
7. 8. 2025 19:00
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
29. 8. 2025 10:48
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Odporúčané
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
17. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
27. 8. 2025 18:42
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou?
9. 9. 2025 18:00
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS
refresher+
Odporúčané
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS
2. 9. 2025 18:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Očakávaný film Jedna bitka za druhou je už v slovenských kinách. V hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Sean Penn
Filmy
dnes o 13:00
PR správa
Očakávaný film Jedna bitka za druhou je už v slovenských kinách. V hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Sean Penn
dnes o 13:00
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars
včera o 11:36
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
28. 8. 2025 8:00
Viac z Osobnosti Všetko
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Zahraničné
18. 9. 2025 9:15
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
18. 9. 2025 9:15
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
včera o 12:32
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Šport
pred 15 minútami
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
pred 15 minútami
Basketbalisti Slovanu Bratislava sa pripravujú na novú sezónu vo veľkom štýle.
Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
Mediálna spolupráca
Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
pred 36 minútami
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká?
pred 46 minútami
Xiaomi predstavilo novú vlajkovú sériu 15T. Má špičkové foťáky Leica a funkciu, s ktorou môžeš volať aj bez signálu a Wi-Fi
PR správa
Xiaomi predstavilo novú vlajkovú sériu 15T. Má špičkové foťáky Leica a funkciu, s ktorou môžeš volať aj bez signálu a Wi-Fi
pred hodinou
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
včera o 12:32
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
dnes o 14:06
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku
včera o 10:42
VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne
VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne
včera o 13:53
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
V spolupráci
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
pred 2 dňami
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
18. 9. 2025 19:04
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
17. 9. 2025 14:48
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
18. 9. 2025 9:15
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. 9. 2025 15:53
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
19. 9. 2025 11:29
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia