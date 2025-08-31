Kategórie
dnes 31. augusta 2025 o 14:00
Čas čítania 0:40
Helena Lučivňáková

Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP)

Make-up look pre zelené oči? Nie je problém!

Do kresla v Beauty Factory si tentoraz sadla Martina Zábranská, ktorú môžeš poznať z Fun rádia alebo zo seriálu Mama na prenájom. V novej časti spolu s Lindou vytvorili make-up look, ktorý sa hodí k zeleným očiam.

Martina patrí medzi známe tváre slovenskej scény – vidieť sme ju mohli aj vo filme Zakliata jaskyňa či v tanečnej šou Let's Dance. Fanúšikovia ju poznajú nielen z televíznych projektov, ale sledujú aj jej súkromie – istý čas tvorila pár s českým hercom Jiřím Dvořákom; dnes je však už single, o čom hovorí aj vo videu. Dozvieš sa aj to, či chce mať rodinu, či je otvorená randeniu, ako si našla zdravý vzťah k svojmu telu, ale aj prečo ľutuje, že si dala botox.

Martina sa podelila s Lindou o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmú chýbať korektor, slnečné okuliare a SPF.

Linda a Martina ťa prevedú celým líčením – od prípravy pokožky až po finálny look. Uvidíš všetky produkty, ktoré použili, takže si určite odnesieš nové mejkapové tipy.

Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Náhľadový obrázok: refresher sk
