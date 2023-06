Refresher na premiére Fashion Balletu: Lenka Sršňová rozžiarila SND, nechýbal glamour ani odhalené telá

Premiérový večer Fashion Balletu sa niesol v znamení excentrickosti, výrazných siluet, glamouru aj dramatickej šou. Slovenská špička dizajnérov a choreografov sa postarala o jedinečné predstavenie, ktoré na domácej scéne nemá obdobu.

Jedinečné spojenie módy a baletu sledujeme už stáročia. O dosiahnutie takéhoto vizuálneho zážitku sa dokázali postarať známe dizajnérske mená ako Coco Chanel či Vievienne Westwood, ktoré sa v čase svojho pôsobenia nechali zlákať na spoluprácu s doskami divadla (kým Coco navrhovala pre ruský balet, Vivienne spolupracovala s baletom vo Viedni). Je prirodzené, že spojenie týchto umení vzniklo aj na domácej scéne v projekte Baletu SND – Fashion Ballet. Ten po mimoriadnom vlaňajšom úspechu odpremiéroval v piatok 23. júna svoj druhý ročník.

„Výsledkom spolupráce sú štyri exkluzívne javiskové miniatúry, ktoré možno vnímať odlišne: z pohľadu módy ako roztancované dizajnérske modely alebo z pohľadu tanca ako krátke balety odeté v originálnych dizajnoch,“ povedal šéfdramaturg Baletu SND, Kristián Kohút.

Marcel Holubec W. a Martin Winter predstavili dramatickú šou, ktorej hlavnou ideou bola metafora slobody. Nechýbali nadpozemské kostýmy a fantastické tanečné výkony. Zdroj: Foto: JURAJ ŽILINČÁR

Tento rok sa o dielo postarala dizajnérska štvorica, ktorej súčasťou je Andrea Pojezdálová, Terézia Feňovčíková, Lenka Sršňová a Marcel Holubec W. Do svojich konceptuálnych dizajnov obliekli choreografie Dominika White Slávkovského, Hany Vidovej, Martina Wintera a Lacka Cmoreja.

Fashion Ballet je jeden z najpríťažlivejších projektov na domácej scéne, ktorý má predpoklady zlákať široké publikum (aj také, ktoré nikdy predtým nebolo v divadle) a projekt nemá vďaka konceptu, originalite a scénickému prevedeniu konkurenciu na domácej scéne. Ide o štyri predstavenia nezabudnuteľné predstavenia.

INSIDE OUT

Druhý ročník úspešného projektu Fashion Ballet otvorilo dramatické a tajomné predstavenie INSIDE OUT. O nezabudnuteľné kostýmy večera sa postarala dizajnérka Andrea Pojezdálová, ktorá je na módnej scéne známa vášňou pre jednoduchosť a minimalizmus, no predovšetkým prácou s obmedzenou farebnou paletou.

Dizajnérka v tomto prípade stavila na obľúbenú čiernu, vďaka ktorej v baletnej sále SND dosiahla magickú atmosféru. Hoci kostýmy ukázali na rovnako tmavej scéne, vďaka experimentálnosti strihu a výraznej ženskej siluete sa im darilo vyniknúť. Šancu uspieť však majú aj mimo divadla a osloviť moderné ženy.

Premiéru Fashion Balletu 2023 otvoril dizajn Andrey Pojezdálovej a choreografia Hany Vidovej. Dramatickosť a emócie ovládli diváka na niekoľko hodín. Zdroj: Foto: JURAJ ŽILINČÁR

Ľahkosť a dynamickosť kostýmov však vyzdvihla práve výborná emotívna choreografia od Hany Vidovej. Komorné tanečné dielo študentky KTT VŠMU sa pohrávalo so širokým spektrom tanečných štýlov a impulzov pohybu. Hana Vidová sa totiž v tvorbe riadi heslom, že tanec je rozhovor medzi telom a dušou, a v INSIDE OUT ho originálne pretavila do reality.

Talentovaná a ambiciózna choreografka sa tvorbou rada vymyká štandardom a akademickosti. Vo Fashion Ballete tak nešetrila animálnosťou pohybu, sexepílom a zmyselnosťou. Tanečníci sa museli popasovať s niekoľkými kontrastmi ako telesnosť vs. spiritualita, krehosť vs. sila či zmyselnosť verzus asketizmus.

Keď sa divák v hľadisku naplno ponorí do tohto predstavenia, zistí, že staviť na čiernu bolo výbornou dizajnérskou voľbou. Svojrázne a napínavé tanečné variácie si totiž v inom farebnom prevedení ani nedokážeme predstaviť.

CHIC NOIR

Druhé predstavenie piatkovej premiéry bolo nesmierne šik a takisto sa nieslo v znamení čiernej. Ako v dokrútke prezradil významný choreograf Lacko Cmorej , predstavenie CHIC NOIR by sa dalo predovšetkým opísať slovom glamour. Sofistikovanosť a drámu na scéne, ktorú prinieslo INSIDE OUT Andrey Pojezdálovej a Hany Vidovej, nahradila poriadne excentrická šou. Lacko Cmorej sa o tanečné kreácie postaral so známou osobnosťou domácej aj zahraničnej tanečnej scény, Monikou Prikkelovou.

Glamour, sexepíl aj odhalené telá. Choreografia Lack Cmoreja a kostýmy Terézie Feňovčíkovej odpálili poriadnu šou. Zdroj: Foto: JURAJ ŽILINČÁR



Komorná choreografia uznávanej dvojice ponúka miestami surrealistický pohľad na ženy, ktoré sa chystajú na honosný večierok či pompéznu párty. Tanečné variácie tak odrážajú ich charaktery a proces, ktorý podstupujú, keď chcú vyzerať zvodne a krásne. Tanečníci však okrem výbornej techniky a skvelých tanečných výkonov predviedli aj vydarenú komiku a herecké výkony. Hoci boli stredobodom pozornosti práve ženy, mužské výkony neboli o nič menej kvalitné.

Neodmysliteľnou súčasťou predstavenia CHIC NOIR boli však zatiaľ nespomenuté kostýmy. O živočíšnosť na scéne sa totiž postaralo uznávané meno domácej dizajnérskej scény – Terézia Feňovčíková, ktorá stavila na odhalenosť, sexi línie a variácie čiernej, čo vytvorilo nekonečnú atmosféru glamour. Dizajnérka si takisto dala záležať na rôznorodých štruktúrach a originálnych líniách, ktoré v kombinácii s čiernou splývali s atmosférou noci.

CHIC NOIR to počas tohto ročníka Fashion Ballet naozaj rozbalil. Niet preto divu, že si vyslúžil výnimočný potlesk.

CLIQUE (HOUSE OF COMODITIES)

Energická, svieža a svojrázna, aj tak by sa dala opísať pohybová freska Clique (HOUSE OF COMODITIES) pod záštitou baletného velikána – Dominika White Slávkovského a jednej z najvýraznejších osobností slovenskej módnej scény, Lenky Sršňovej.

Okrem toho, že predstavenie zobrazuje rôzne podoby módy a ľudí, skúma predovšetkým ich vzájomné pôsobenie. Dvojici renomovaných umelcov sa v spoločnom súzvuku dokonale darí preskúmať hranicu medzi vášňou a posadnutosťou vskutku rafinovaným spôsobom.

Lenka Sršňová nenechala svoju rukopisu nič dlžná ani na doskách SND. Kostýmami v rámci šou CLIQUE rozžiarila baletnú sálu. Zdroj: Foto: JURAJ ŽILINČÁR

Diváka núti rozmýšľať nad tým, do akej miery sa stáva obeťou konzumu a módneho priemyslu ale aj nad tým ako na jeho každodenné bytie vplýva fenomén štýlu či krásy. Namiesto dramatickosti a napätia, ktoré sa môžu stretávať s takouto náročnou ideou, si však tvorcovia vyberajú oveľa príťažlivejšiu cestu humoru a irónie. Nakoľko je komickosť neoddeliteľnou súčasťou tvorby dizajnérky a choreografa, prítomnosť tohto prvku v CLIQUE je samozrejmá, no nie prvoplánová.





Divák od prvého momentu chápe, že Lenka Sršňová a Dominik White Slávkovský si štylisticky sadli a tvorbe toho druhého vdýchli nový vietor a vzácnu pridanú hodnotu.

Choreografia okorenila techniky klasického tanca prvkami súčasných tanečných štýlov a vizuálne podčiarkla nesmierne hravé, farebné a neprehliadnuteľné kostýmy. Dizajnérka, ktorá v tvorbe miluje experimentovanie a odvahu, nezostala svojmu unikátnemu rukopisu nič dlžná ani na doskách SND a dokázala, že aj výrazné farby a vzory (v tomto prípade najmä kockovaná potlač) dokážu pôsobiť lákavo. Spoločne s Dominikom White Slávkovským sa im do série predstavení podarilo vdýchnuť život a perfektne pobaviť diváka.

BezsLovE

Záverečné predstavenie večera BezsLove bolo azda to najdramatickejšie, no predsa ukázalo najviac slobody a pokoja na duši. Tento unikát, priniesli na scénu Fashion Balletu choreografický „kúzelník“ Martin Winter a renomovaný módny dizajnér Marcel Holubec W. Dvojica sa vo svojom spoločnom diele vyhrala s nádhernou metaforou absolútnej slobody, ktorú vyobrazila „letom vtáka“ a konceptom poletujúceho pierka.

BezsLOVE je zároveň autorským manifestom, ktorý dáva dôraz na potrebu rešpektu a tolerancie k individualite každého ľudského bytia či diverzity. Nakoľko boli impulzom diela najmä potlačené princípy humanizmu a ľudských práv, tvorcovia sa na dosky SND rozhodli priniesť obraz zidealizovaného sveta.

Marcel Holubec W. a Martin Winter predstavili dramatickú šou, ktorej hlavnou ideou bola metafora slobody. Nechýbali nadpozemské kostýmy a fantastické tanečné výkony. Zdroj: Foto: JURAJ ŽILINČÁR

Základnou farbou pri tvorbe kostýmov bola nadčasová a nežná biela. Marcel Holubec W. ju dokázal povýšiť na iný level aj vďaka unikátnemu dizajnérskemu rukopisu, v ktorom nechýba plisovaná štruktúra a experiment. Milovníci módy a histórie si nemohli nevšimnúť odkazy na prvky baroka, a jemnú provokatívnosť či vyzývavosť, čo zaručilo výborný twist. Skvosty od slovenského dizajnéra sa však zároveň pýšia nekonečnou funknosťou a spĺňajú všetky požiadavky moderného nositeľa.

K prirodzenej atmosfére na javisku prispel aj dizajn scény a detailné osvetlenie. Čerešničkou na torte boli nadpozemské tanečné výkony, ktorým sa v spojitosti s kostýmom podarilo vytvoriť dokonalú symfóniu.

Na potenciálnom treťom ročníku by bolo zaujímavé vidieť nejaké spoločné predstavenie umelcov. Ich osobitá prezentácia vytvára totiž na doskách baletu nekonečné kontrasty a bolo by zaujímavé vidieť, ako by fungovala ich spolupráca.