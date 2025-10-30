Štýlové svetre pre ženy, ktoré sú must-have tejto sezóny. Tieto kúsky nebudeš chcieť vyzliecť

Ich kúpu rozhodne neoľutuješ.
S príchodom chladnejších dní prirodzene túžime po vrstvení, po kúskoch, ktoré nás zahrejú a zároveň vyzerajú štýlovo. V období, keď sa dni skracujú a vzduch je sviežejší, sa z mäkkej vlny, kašmíru či mohéru stáva naša druhá koža.
Huňaté svetre, oversize roláky či elegantné kardigany sú nielen praktické, ale dokážu premeniť aj ten najjednoduchší outfit na premyslený look. Aby sme ti uľahčili hľadanie, vybrali sme pre teba kúsky, s ktorými túto sezónu rozhodne neurobíš krok vedľa.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Sivá klasika
Šedá pletenina je absolútna klasika – nadčasová, elegantná a neuveriteľne praktická. Na prehliadkach sezóny jeseň/zima 2025 ju bolo vidieť doslova všade. Jednoduchý sivý sveter z kvalitných materiálov sa stane tvojím obľúbeným kúskom nielen počas nasledujúcich mesiacov. Ľahko ho skombinuješ s obľúbenými džínsami, sukňou či šatami. Ak dostaneš chuť na elegantný outfit, sveter môžeš doplniť sakom či šperkami.
Túto sezónu sú HOT aj pleteniny so šálmi, do ktorých sa môžeš doslova zabaliť, takže ak ťa nebavia basic svetre, skús to inak.
📌Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- rolák z vlny: 45,99 €
- sveter s ozdobnými aplikáciami: 32,99 €
- vlnený sveter z alpaky: 89,90 €
- sveter so šálom: 45,99 €
Objemné kardigány
Po niekoľkých sezónach, keď dominovali skrátené a priliehavé kardigány, prichádza zmena – jeseň/zima 2025 patrí objemným, hrubým kardigánom. Tie sa stali hlavným ťahákom prehliadok, kde dizajnéri oslavovali vrstvenie a výrazné siluety. Kardigán môžeš nosiť samostatne, keď je vonku teplejšie, no keď sa ochladí, stačí si obliecť kabát a zima ti určite nebude. Opäť ide o univerzálny kúsok, ktorý môžeš nosiť ležérne aj elegantne.
📌Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- hnedý kardigán s prímesou vlny: 65,99 €
- vínový kardigán: 27,90 €, predtým 39,90 €
- čierny kardigán so striebornými gombíkmi: 34,90 €
Zdobené svetre
Tieto kúsky nebudú nič pre fanúšičky minimalizmu. Jedným z najvýraznejších kúskov naprieč kolekciami bol limetkovozelený oversize sveter od Gucci, pokrytý sklenenými korálkami a kvetinovými aplikáciami. Tento výrazný, takmer umelecký prístup k pletenine ukazuje, že aj sveter môže byť centrálnym prvkom outfitu, nie len doplnkom.
📌Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- levanduľový kardigán s aplikáciami: 49,99 €
- tmavohnedý sveter s ozdobnými aplikáciami: 32,99 €
- biely sveter s aplikáciami: 32,99 €
Výstrih v tvare V
Od Miu Miu po Fendi – výstrih v tvare V dokazuje, že na ňom nie je nič staromódne! Tento ikonický prvok 90. rokov, kedysi symbol preppy štýlu, sa v sezóne jeseň/zima 2025 vracia v minimalistickej, čistej podobe. Jemné línie, neutrálny farebný tón a kvalitné materiály robia z V-svetra univerzálny kúsok, ktorý ľahko skombinuješ s nohavicami s vysokým pásom, saténovou sukňou či so sakom. Moderný V-neck je dôkazom, že jednoduchosť môže byť rovnako elegantná ako výrazné módne experimenty.
📌Do nákupného košíka sme ti vybrali: