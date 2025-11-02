Kategórie
dnes 2. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 1:55

Steal The Style: Voľnočasový štýl Harryho Stylesa budeš chcieť napodobniť. Tieto fashion kúsky máš (možno) aj doma

Steal The Style: Voľnočasový štýl Harryho Stylesa budeš chcieť napodobniť. Tieto fashion kúsky máš (možno) aj doma
Zdroj: Flickr / Raph_PH (CC BY 2.0)
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Na pódiu žiari v trblietavých overaloch a kožuchoch, no mimo reflektorov má prekvapivo nenútený štýl – miluje džínsovinu, basic kúsky a pohodlie.

Harryho štýl sa ti možno spája s extravagantnými outfitmi, flitrami a žiarivými farbami. To však platí pre pódia alebo červený koberec. Jeho „off duty“ vkus je pravdepodobne o niečo bližší aj k tvojmu šatníku. Na ulici pôsobí nenápadne a uvoľnene, no zároveň cool. Častokrát nosí rovnaké kúsky dookola – modrú bundu, slnečné okuliare s retro siluetou, bežecké šortky a tenisky adidas Samba. Vybrali sme niekoľko outfitov, ktoré dokážeš napodobniť aj ty, a to za zlomok pôvodnej ceny.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa curators of pop culture (@deuxmoi)

Ak by sme mali vybrať jeden fashion kúsok, ktorý je pre Harryho street style typický, je to práve modrá pracovná bunda The Row Jolene (cena 1 650 dolárov) a slnečné okuliare Grand Prix Hickory od Jacques Marie Mage (na fotke vyššie ich má vo vrecku bundy). Na prechádzke večerným New Yorkom ju skombinoval so svetlými pracovnými nohavicami a basic tričkom. Nechýbajú ani biele Samby.

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

About You, bunda About You, bunda Footshop, nohavice reserved, tričko
Zobraziť galériu
(5)
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop a ušetri desiatky eur.
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by HARRY STYLES LOOKBOOK (@hstyleslookbook)

Do sychravého londýnskeho počasia Harry zvolil monochromatický outfit. Kabát, mikina a loafery sú značky The Row a nohavice z dielne Valentino. Nechýbajú ani spomínané slnečné okuliare Jacques Marie Mage. Z celého looku najviac fandíme šiltovke IDEA s nápisom: TECHNO IS MY BOYFRIEND.

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

Reserved About You, mikina Reserved, nohavice Footshop, šiltovka
Zobraziť galériu
(4)
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by SLB media (@styleslookbook_media)

Kvalitné džínsy, basic tričko na dlhý rukáv a vlnený sveter – čo viac na jeseň potrebuješ? Aj tento záber potvrdzuje, že Harryho voľnočasový šatník tvoria základné kúsky v neutrálnych farbách, ktoré môžeš vzájomne kombinovať. Na prvý pohľad jednoduchý outfit však dopĺňajú vintage Cartier hodinky.

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

About you, rifle Reserved, tričko About you
Zobraziť galériu
(3)
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by HARRY STYLES LOOKBOOK (@hstyleslookbook)

Možno si postrehol*a, že Harry je aktuálne aj veľmi dobrý bežec, pričom jeho maratónsky rekord je zatiaľ pod 3 hodiny (2:59:13, 2025 Berlin Marathon). V našom zozname tak nemohol chýbať ani jeden z jeho športových outfitov – môžeš si ho vziať ako inšpiráciu do gymu alebo na chatu s kamošmi. Na horskú túru v Írsku si obul bežecké trailové tenisky Norda Run. Keďže táto kanadská značka nie je u nás bežne dostupná, našli sme ti alternatívu v podobe Nike Trail.

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

Footshop Footshop Footshop
Zobraziť galériu
(3)
STREETSTYLOVÁ MÓDA WISHLIST
