Steal The Style: Voľnočasový štýl Harryho Stylesa budeš chcieť napodobniť. Tieto fashion kúsky máš (možno) aj doma

Na pódiu žiari v trblietavých overaloch a kožuchoch, no mimo reflektorov má prekvapivo nenútený štýl – miluje džínsovinu, basic kúsky a pohodlie.
Harryho štýl sa ti možno spája s extravagantnými outfitmi, flitrami a žiarivými farbami. To však platí pre pódia alebo červený koberec. Jeho „off duty“ vkus je pravdepodobne o niečo bližší aj k tvojmu šatníku. Na ulici pôsobí nenápadne a uvoľnene, no zároveň cool. Častokrát nosí rovnaké kúsky dookola – modrú bundu, slnečné okuliare s retro siluetou, bežecké šortky a tenisky adidas Samba. Vybrali sme niekoľko outfitov, ktoré dokážeš napodobniť aj ty, a to za zlomok pôvodnej ceny.
Ak by sme mali vybrať jeden fashion kúsok, ktorý je pre Harryho street style typický, je to práve modrá pracovná bunda The Row Jolene (cena 1 650 dolárov) a slnečné okuliare Grand Prix Hickory od Jacques Marie Mage (na fotke vyššie ich má vo vrecku bundy). Na prechádzke večerným New Yorkom ju skombinoval so svetlými pracovnými nohavicami a basic tričkom. Nechýbajú ani biele Samby.
- Carhartt WIP Prechodná bunda 'Walter Chore' – 179 € (199 €)
- (lacnejšia alternatíva) MANGO MAN Prechodná bunda 'Mac' – 119 €
- Nohavice Horsefeathers Macks – 79,95 €
- Basic tričko Reserved – 22,99 €
- Tenisky adidas Samba OG – 120 €
Do sychravého londýnskeho počasia Harry zvolil monochromatický outfit. Kabát, mikina a loafery sú značky The Row a nohavice z dielne Valentino. Nechýbajú ani spomínané slnečné okuliare Jacques Marie Mage. Z celého looku najviac fandíme šiltovke IDEA s nápisom: TECHNO IS MY BOYFRIEND.
- Vlnený kabát Reserved – 189,99 €
- MANGO MAN Mikina 'Bola' – 47,90 €
- Chino nohavice regular fit Reserved – 29,99 €
- Šiltovka Oakley Remix Dad Hat – 35 €
Kvalitné džínsy, basic tričko na dlhý rukáv a vlnený sveter – čo viac na jeseň potrebuješ? Aj tento záber potvrdzuje, že Harryho voľnočasový šatník tvoria základné kúsky v neutrálnych farbách, ktoré môžeš vzájomne kombinovať. Na prvý pohľad jednoduchý outfit však dopĺňajú vintage Cartier hodinky.
- LEVI'S ® Štandardný strih Džínsy 501 – 79,90 € (109,95 €)
- Tričko regular fit s dlhými rukávmi Reserved – 19,99 €
- MANGO MAN Sveter 'Antigua' – 34,90 € (39,90 €)
Možno si postrehol*a, že Harry je aktuálne aj veľmi dobrý bežec, pričom jeho maratónsky rekord je zatiaľ pod 3 hodiny (2:59:13, 2025 Berlin Marathon). V našom zozname tak nemohol chýbať ani jeden z jeho športových outfitov – môžeš si ho vziať ako inšpiráciu do gymu alebo na chatu s kamošmi. Na horskú túru v Írsku si obul bežecké trailové tenisky Norda Run. Keďže táto kanadská značka nie je u nás bežne dostupná, našli sme ti alternatívu v podobe Nike Trail.
- Nike Zoomx Zegama Trail 2 – 166,49 € (184,95 €)
- Mikina Nike Solo Swoosh – 109,95 €
- Šortky Nike ACG Reservoir Goat – 48,99 € (74,99 €)