Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Reserved, Footshop, Answear a About You.
dnes 26. októbra 2025 o 10:00
Čas čítania 1:55

Štýlové topánky pre mužov a ženy, ktoré ovládnu jeseň. Tieto modely by nemali chýbať v tvojom botníku

Ich kúpu rozhodne neoľutuješ.

Ako dni začínajú byť kratšie a rána chladnejšie, prichádza ideálny čas osviežiť svoj botník. Jesenná sezóna prináša nielen praktickosť a pohodlie, ale aj množstvo nových štýlov, ktoré dodajú tvojmu outfitu ten správny efekt.

Po rokoch, keď hrubé podrážky a masívne tvary vládli módnym trendom, však prichádza zmena – sezóna jeseň/zima 2025 prináša nový pohľad na eleganciu a jednoduchosť. Dominovať totiž budú jemnejšie siluety aj materiály. Aby sme ti uľahčili rozhodovanie, prinášame ti prehľad trendov, ktoré túto jeseň určite neprehliadneš.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Hnedý semiš

V pánskych a v dámskych botníkoch by v aktuálnej sezóne rozhodne nemali chýbať pohodlné semišové topánky v trendy hnedej farbe. Či už to budú vysoké hnedé čižmy, semišové tenisky, alebo klasika v podobe loafers či balerín, rozhodne v nich nešliapneš vedľa. Kombinácia hnedej farby a drsného semišu je totiž tento rok absolútnym hitom. Muži môžu siahnuť nielen po teniskách so semišovými prvkami, ale aj po chelsea boots, ktoré sú tento rok opäť hitom.

📌 Do nákupného košíka si hoď:

tenisky obuv UGG topánky
Zobraziť galériu
(5)

Zvieracia potlač

Topánky so zvieracou potlačou sú ten najlepší spôsob, ako dodať tvojmu outfitu iskru – obzvlášť ak tvoj šatník v chladnejšom období siaha po tmavších odtieňoch. Toto štýlové eso v rukáve okamžite premení minimalistický look na outfit s osobnosťou. 

📌 Do nákupného košíka si hoď:

topánky topánky About You tenisky
Zobraziť galériu
(4)

Nesmrteľné oxfordky

Opäť kúsok, ktorý sa nestratí v dámskom ani v pánskom botníku. Táto nadčasová silueta je nielen pohodlná, ale perfektne univerzálna a ľahko kombinovateľná. Do jesenného botníka jednoducho patria. Či už s nohavicami, šatami alebo kostýmom – tieto elegantné topánky dodajú tvojmu outfitu šmrnc a istotu. Klasický tvar, moderné spracovanie. Oxfordky sú dokonalým spojením štýlu a univerzálnosti.

📌 Do nákupného košíka si hoď:

oxfordky oxfordky oxfordky dr martens
Zobraziť galériu
(4)

Výrazná červená

Červená obuv dodáva jesenným a zimným outfitom nezameniteľnú iskru. Stav na odtieň zrelej čerešne – či už v podobe elegantných lodičiek alebo pohodlných poltopánok. Skvele vynikne v kombinácii s neutrálnymi tónmi a dodá energiu aj nenápadným outfitom. V mužskej móde dostávajú opäť slovo tenisky s retro nádychom, takže bordové Country Japan budú skvelou voľbou.

📌 Do nákupného košíka si hoď:

topánky topánky topánky tenisky
Zobraziť galériu
(4)
MÓDA TRENDY WISHLIST
