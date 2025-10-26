Štýlové topánky pre mužov a ženy, ktoré ovládnu jeseň. Tieto modely by nemali chýbať v tvojom botníku

Ich kúpu rozhodne neoľutuješ.
Ako dni začínajú byť kratšie a rána chladnejšie, prichádza ideálny čas osviežiť svoj botník. Jesenná sezóna prináša nielen praktickosť a pohodlie, ale aj množstvo nových štýlov, ktoré dodajú tvojmu outfitu ten správny efekt.
Po rokoch, keď hrubé podrážky a masívne tvary vládli módnym trendom, však prichádza zmena – sezóna jeseň/zima 2025 prináša nový pohľad na eleganciu a jednoduchosť. Dominovať totiž budú jemnejšie siluety aj materiály. Aby sme ti uľahčili rozhodovanie, prinášame ti prehľad trendov, ktoré túto jeseň určite neprehliadneš.
Hnedý semiš
V pánskych a v dámskych botníkoch by v aktuálnej sezóne rozhodne nemali chýbať pohodlné semišové topánky v trendy hnedej farbe. Či už to budú vysoké hnedé čižmy, semišové tenisky, alebo klasika v podobe loafers či balerín, rozhodne v nich nešliapneš vedľa. Kombinácia hnedej farby a drsného semišu je totiž tento rok absolútnym hitom. Muži môžu siahnuť nielen po teniskách so semišovými prvkami, ale aj po chelsea boots, ktoré sú tento rok opäť hitom.
📌 Do nákupného košíka si hoď:
- adidas Handball Spezial: 110,00 € (unisex)
- Scalpers Chelsea čižmy: 149,00 € (pre mužov)
- UGG M Tasman II: 125,99 €, predtým 139,95 € (pre mužov)
- UGG Tazz II Chestnut: 149,95 € (pre ženy)
- semišové členkové čižmy na opätku: 59,99 € (pre ženy)
Zvieracia potlač
Topánky so zvieracou potlačou sú ten najlepší spôsob, ako dodať tvojmu outfitu iskru – obzvlášť ak tvoj šatník v chladnejšom období siaha po tmavších odtieňoch. Toto štýlové eso v rukáve okamžite premení minimalistický look na outfit s osobnosťou.
📌 Do nákupného košíka si hoď:
- adidas Samba Og: 130,00 € (unisex)
- ADIDAS ORIGINALS Adizero Adios: 139,00 € (unisex)
- & Other Stories členkové čižmy: 149,00 €, predtým 179,00 € (pre ženy)
- & Other Stories kovbojské čižmy: 149,00 €, predtým 179,00 € (pre ženy)
Nesmrteľné oxfordky
Opäť kúsok, ktorý sa nestratí v dámskom ani v pánskom botníku. Táto nadčasová silueta je nielen pohodlná, ale perfektne univerzálna a ľahko kombinovateľná. Do jesenného botníka jednoducho patria. Či už s nohavicami, šatami alebo kostýmom – tieto elegantné topánky dodajú tvojmu outfitu šmrnc a istotu. Klasický tvar, moderné spracovanie. Oxfordky sú dokonalým spojením štýlu a univerzálnosti.
📌 Do nákupného košíka si hoď:
- Dr. Martens Šnurovacie topánky 1461: 199,95 (unisex)
- VAGABOND SHOEMAKERS topánky: 169,00 € (pre ženy)
- kožené topánky LLOYD: 129,00 €, predtým 155,00 € (pre mužov)
- Gordon & Bros Šnurovacie topánky: 99,90 €, predtým 169,00 € (pre mužov)
Výrazná červená
Červená obuv dodáva jesenným a zimným outfitom nezameniteľnú iskru. Stav na odtieň zrelej čerešne – či už v podobe elegantných lodičiek alebo pohodlných poltopánok. Skvele vynikne v kombinácii s neutrálnymi tónmi a dodá energiu aj nenápadným outfitom. V mužskej móde dostávajú opäť slovo tenisky s retro nádychom, takže bordové Country Japan budú skvelou voľbou.
📌 Do nákupného košíka si hoď:
- ADIDAS ORIGINALS Handball Spezial: 109,00 € (unisex)
- New Balance 500: 84,49 €, predtým 130,00 € (unisex)
- Tamaris členkové čižmy: 89,95 € (pre ženy)
- adidas Country Japan: 130 € (pre mužov)