Najväčšie kasové prepadáky roka 2022: Margot Robbie je na dne, zle je na tom aj Spielberg a iní oscaroví režiséri

Kiná ešte stále nie sú prežitkom doby, ale skôr hrdým bojovníkom vo svete filmového priemyslu. Ešte pred rokom 2019 začal Hollywood a kinopriemysel celkovo trpieť pre postupnú zmenu diváckeho správania a vkusu. Ľudia prestávali chodiť na originálne, kritikmi chválené filmy a zameriavali sa skôr na blockbustery a v prvom rade komiksové filmy. Zatiaľ čo tržby týchto snímok narastali, menšie a stredne veľké filmy na to doplácali.

Ďalšou tvrdou ranou bola pandémia, ktorá zatvorila kiná na veľmi dlhý čas a zasadila im ranu, z ktorej sa nikdy nespamätajú. Ak by sa aj kinám podarilo generovať rovnaké tržby ako pred pandémiou, nič by to neznamenalo. Jednak vzrástli ceny vstupeniek, jednak sa tieto tržby rozložia medzi veľké blockbustery a malé filmy nebudú zarábať dostatočne veľa.

Oscaroví režiséri a hollywoodske hviezdy už nedokážu ľudí odtrhnúť od Netflixu

Dôkazom toho, že pre diváka je pohodlnejší domáci stream, sú aj tohtoročné kinové drámy ako Fabelmanovci od Stevena Spielberga či dráma She Said o aférach producenta Harveyho Weinsteina a zrode #MeToo. Divákom bolo jedno, že za nimi stoja kvalitní oscaroví tvorcovia a herci. Ani jeden z týchto filmov zatiaľ nezarobil celosvetovo ani 15 miliónov dolárov, čo je veľký problém.

Rozpočty, v článku sa vzťahujú výhradne na nakrútenie filmu. Skutočné náklady sú často aj 2× väčšie. Film, ktorého výroba stála štúdio 10 miliónov, môže byť stratový, aj keď v kinách zarobí 100 miliónov. Štúdio totiž môže za jeho reklamu zaplatiť pokojne aj 40 či 100 miliónov dolárov.

Príkladom môže byť oscarový film Get Out, ktorý režisér a scenárista Jordan Peele nakrútil za 4,5 milióna dolárov, no štúdio Universal ho následne po celom svete propagovalo za 78 miliónov dolárov . V tomto prípade síce bol film Get Out ziskový, ale aspoň vidíš, že hollywoodske účtovníctvo je komplexnejšie ako pohľad na tržby a produkčný rozpočet. Viac sa o skutočných ziskoch a stratách hollywoodskych filmov dozvieš tu.

Nakrútenie She Said stálo 32 miliónov dolárov (bez ďalších desiatok miliónov minutých na reklamu a iné náklady), zatiaľ čo Spielberg nakrútil Fabelmans za 40 miliónov dolárov (rovnako pred započítaním celkových nákladov).

Tieto filmy skončia pravdepodobne v červených číslach. Je jasné, že súčasní diváci už tak nedajú na názory kritikov a nestačí im ani meno Stevena Spielberga. Minulý rok v kinách vydal remake muzikálu West Side Story, ktorý bol takisto kasovým sklamaním (žánrové zasadenie v tomto prípade tiež nepomohlo).

Neuveriteľná smola Margot Robbie

O kasových sklamaniach by mohla hovoriť aj Margot Robbie. Jedna z najjagavejších hollywoodskych hviezd si na konto pripísala už 4. kasový prepadák či sklamanie po sebe (Birds of Prey a Suicide Squad, pričom Amsterdam a najnovší Babylon zarobili buď málo, alebo boli hotovými prepadákmi).

Popritom ako sa kiná musia vyhýbať ranám od pandémie a čoraz prostejším diváckym požiadavkám, musia čeliť neustávajúcemu tlaku streamingových služieb. Tie v priebehu pandémie nabrali na sile viac ako kedykoľvek predtým a stávajú sa útočiskom menších a stredne veľkých filmov, na ktoré už do kina jednoducho skoro nikto nechodí.

Sme síce radi, že streamingové služby dávajú tvorcom priestor na zhmotnenie ich kreatívnych vízií, no nechceme sa prebúdzať do doby, keď Steven Spielberg či Martin Scorsese nebudú môcť nakrútiť žiadny kinový film, pokiaľ v ňom nebudú výbuchy a superhrdinovia.

Hollywood pociťuje absenciu tržieb z Ruska a Číny

Kiná sa postupne každým rokom vracajú k normálnemu chodu, nie je to však bez zmeny.

Hollywood napríklad môže zabudnúť na tržby z Ruska, keďže tam svoje filmy pre ruskú inváziu na Ukrajine nepremietajú. To pokladnice štúdií zabolí, keďže Rusko je v top 10 najzárobkovejších trhov celosvetovo.

Hollywood sa už nesmie spoliehať ani na tržby z Číny, pretože tamojšia vláda pre vypäté vzťahy medzi USA a Čínou umožňuje americkým štúdiám čoraz menej premiér a zameriava sa na vybudovanie vlastného filmového megapriemyslu.

Komunistická vláda v Číne preferuje domácu tvorbu, z ktorej necítiť voľnomyšlienkarstvo, diplomaciu a demokratické témy hollywoodskych filmov. Dôkazom je to, že sa snažili cenzurovať snímku Spider-Man: No Way Home. Od štúdií Marvel a Disney požadovali, aby upravili alebo zmazali celý koniec filmu, pretože sa odohráva na Soche slobody.

Čína spočiatku púšťala do svojich kín množstvo zahraničnej produkcie, ale zdroje Variety z Hollywoodu hovoria o tom, že dnes je to úplne inak. Sledovali Hollywood, učili sa od neho a keď sa začali sústreďovať na vytváranie vlastného multimiliardového filmového priemyslu, postupne blokovali Hollywood a svojim divákom tlačili čoraz viac tuzemskej produkcie.

Zabolí to obzvlášť štúdio Disney. Posledná marvelovka, ktorá mala v Číne premiéru, bola Avengers: Endgame a zarobila tam 603 miliónov dolárov).

Pod menšie tržby sa podpísal aj fakt, že v roku 2022 vydali štúdiá do amerických a kanadských kín o 40 filmov menej než v roku 2019 (bol to posledný predpandemický rok). V spojení so slabšou návštevnosťou a s celkovým menším záujmom o kiná to vyústilo do tržby na úrovni 7,5 miliardy dolárov.

Americké a kanadské kiná však v roku 2019 vygenerovali 11,3 a o rok predtým 11,9 miliardy dolárov. Tržby kín v Amerike a aj globálne postupne rástli s každým rokom počas celého 21. storočia. Tento trend mal pokračovať aj ďalej, ale pandémia ho zastavila. Experti a analytici na tržby kín v článku od magazínu The Hollywood Reporter odhadujú, že sa príjmy vrátia do normálu až v roku 2024.

Ani to sa však nemusí stať, pretože štúdiá produkujú menej veľkých filmov. Príkladom môže byť štúdio Disney, ktoré minulý rok okrem Avatara nevydalo žiadny film s miliardovými tržbami v kinách. Pred pandémiou to bolo skôr naopak: filmy, ktoré nezarobili miliardu, by sa vtedy dali zrátať na prstoch jednej ruky.

Marvelovky už toľko nezarábajú a Disneyho animáky sú sklamaním

Obzvlášť zabolia prepadáky Strange World a Lightyear. Analytici odhadujú, že Disney na každom animovanom filme prerobí aspoň 100 miliónov dolárov. Časy, keď boli pixarovky zárukou kvality a poriadnych tržieb, sú preč.

Neúspech týchto snímok v kine môže mať za následok, že sa v budúcnosti presunú na streamingové služby, čo platí aj pre menšie oscarové drámy ako práve Fabelmans. Dospelé témy spracované kvalitnými filmármi už jednoducho nie sú takým veľkým lákadlom ako digitálne sci-fi svety s megalomanskou akciou.

Po minulom roku to tak môžu vnímať aj v štúdiu Universal. Viaceré ich minuloročné výnimočné filmy zarobili málo (Northman) alebo sa stali hotovými prepadákmi (Babylon, Fabelmans, She Said).

Originálne, unikátne a nové filmy v kinách strácajú svoj priestor a dôležitosť. V USA a Kanade bolo z desiatich najzárobkovejších filmov roka 2022 až deväť pokračovaním. Jediným (ne)pokračovaním bol The Batman, no ani to nie je originálny film, ale reštart zabehnutej značky. Celosvetovo je to rovnaké, do top 10 sa zmestil akurát originálny čínsky blockbuster Moon Man.

Desať najzárobkovejších filmov roka 2022 tvorilo až 60 % celosvetových tržieb. V roku 2019 to bolo len 47 % (až 8 z 10 najzárobkovejších filmov roka produkovalo či financovalo štúdio Disney). Je to dôkaz o tom, že tržby sa čoraz viac rozdeľujú medzi nižší počet filmov – blockbustery a komiksovky. Menšie filmy a drámy si z koláča ukrajujú čoraz menej, čo znamená, že v kinách strácajú pôdu pod nohami, až z nich môžu zmiznúť úplne.

Dôležitým faktorom slabšieho roka 2022 je aj to, že v lete v kinách chýbali lákavé a veľké blockbustery. Po premiére Top Gun: Maverick už neprišlo nič veľké. Do konca roka kiná držali nad hladinou len Black Panther 2, Mimoni 2 a Avatar 2, všetko pokračovania zabehnutých značiek. Keď v kinách nie sú veľké filmy, je v nich celkovo menej divákov a priamo úmerne tým trpia aj menšie snímky.

Tohtoročný pohľad na nominácie na Oscara za najlepší film môže byť smutný. Hneď niekoľkí adepti ako Tár, Babylon (tieto dve snímky u nás ešte len uvidíme), Fabelmans či She Said budú pre veľa divákov neznáme, respektíve ich ani neuvidia a ponesú si známku kasových prepadákov.

Najväčším prekvapením sú najmä zárobky Babylonu, najnovšieho filmu oscarového režiséra Damiena Chazella. Babylon v USA a Kanade zarobil počas prvých desiatich dní necelých 11 miliónov dolárov, čo je veľmi slabé (iba nakrútenie snímky stálo údajne 80 miliónov dolárov).

Je to ďalší dôkaz o tom, že ani najväčšie hviezdy Hollywoodu (Margot Robbie, Brad Pitt a režisér La La Land, First Man a Whiplash) nedokážu divákov prinútiť, aby šli do kina a nečakali na streamingové vydanie.

Tržby tretej časti Fantastic Beasts sú zasa sklamaním pre štúdio Warner Bros. Discovery, keďže filmy zo sveta Harryho Pottera by mali poľahky zarábať aj dvojnásobok. Neúspech, ako kritický, tak kasový, vyústil do toho, že v štúdiu momentálne žiadne pokračovanie neplánujú a je možné, že séria je mŕtva.

Situácia vo filmovom priemysle je stále horšia a horšia. Výzvy filmových kritikov a nadšencov nezaberajú a na menšie filmy chodí čoraz menej divákov. Kiná pravdepodobne prežijú, no hollywoodske štúdiá môžu ešte agresívnejšie pozmeniť svoje stratégie, a ak si niekto myslí, že z toho divák vyjde ako víťaz, je na omyle.

Jediné pozitívum pre neho bude to, že ušetrí viac peňazí, ktoré možno v piatok rozbije v bare alebo vyvráti do záchodu. Akurát sa pri tom pive nebude môcť rozprávať o ničom inom ako o novej marvelovke.

Poriadnym sklamaním je aj Black Adam, ktorého celosvetového

tržby na úrovni 400 miliónov dolárov prekvapili azda aj najväčších skeptikov

Z tržieb boli nepochybne sklamaní aj producenti filmov ako Morbius, The Northman, Bros, Devotion, The Unbearable Weight of Massive Talent či Black Adam.

Na záver však spomenieme aj filmy, ktoré sa stali vcelku veľkými hitmi a štúdiám zarobili poriadny balík peňazí. Menovite ide o horor Smile, akčné sci-fi Everything, Everywhere, All at Once, Ticket to Paradise, The Black Phone či Scream V.

Takto vyzerá rebríček najzárobkovejších filmov roka 2022

Poradie Názov filmu Celosvetové tržby v amerických dolároch 1 Top Gun: Maverick $ 1 488 732 821 2 Avatar: The Way of Water $ 1 401 317 914 3 Jurassic World: Dominion $ 1 001 978 080 4 Doctor Strange in the Multiverse of Madness $ 955 775 804 5 Minions: The Rise of Gru $ 939 628 210 6 Black Panther: Wakanda Forever $ 820 145 653 7 The Batman $ 770 836 163 8 Thor: Love and Thunder $ 760 928 081 9 Water Gate Bridge $ 626 571 697 10 Moon Man $ 460 237 662

