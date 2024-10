Pamela Anderson: Je jej nová éra bez make-upu marketingový ťah?

„Keď som si dala dole masku, otvoril sa mi celý svet.“ Pamela Anderson po škandáloch a kontroverziách ukazuje Hollywoodu svoju pravú tvár. Sexsymbol 90. rokov má za sebou kariéru plnú úspešných, no aj smutných momentov. Vedel si, že žúrovala v Bratislave?

Červené plavky, blond vlasy, úzke obočie, osí driek, výrazné prsia, ale aj domáce porno. Takto si každý pamätá Pamelu Anderson, ikonický sexsymbol 90. rokov. Jej meno sa spája kontroverziami, provokatívnym štýlom a škandálmi. Dnes je však Pamela úplne iná. Na červených kobercoch či titulkách magazínov prekvapuje svojím prirodzeným vzhľadom. Rozhodla sa totiž, že začne chodiť bez make-upu. Vyzývavé oblečenie vymenila za decentnejší štýl a fanúšikovia ju nešetria chválami. „Teraz sa obliekam pre seba, nie pre ostatných,“ hovorí pre Today.

FUNFACT: Pamela Anderson má rekord v počte obálok magazínu Playboy. Celkovo sa na titulke objavila 14-krát. Svoje pôsobenie v slávnej vile zakladateľa Playboya Hugha Hefnera plnej „obdarených" krások prirovnala k životu na univerzite. „Bol to jediný muž, ktorý sa ku mne správal s rešpektom."

Pamela Anderson sa dlhší čas vyhýbala reflektorom a mnohí blondínku pustili z hlavy. Vrátila sa však vo veľkom štýle a dnes je opäť centrom pozornosti. Bývalá rebelka priťahovala pozornosť vždy, no mohli za to skôr excesy s drogami, alkoholom a bad boys. „Myslela som si, že ma Tommy zabije. Bral stereoidy a nikto o tom nevedel. Mal čierne oči a bol neskutočne agresívny,“ prehovorila o domácom násilí v show Celebs Up Close, pričom narážala na jej bývalého partnera Tommyho Lee.

Niektorí jej premene uverili, iní ju považujú za marketingový ťah. Čomu sa venuje dnes? Ako hodnotí svoju minulosť, vzťahy a prečo sa na verejných podujatiach začala objavovať bez make-upu? O tom, ako sa začala jej raketová kariéra, aj to, aké ju sprevádzali kontroverzie si prečítaš v článku.

Sexsymbol 90.rokov objavili počas futbalového zápasu

Pamela Anderson sa narodila 1. júla 1967, pochádza z Kanady a preslávila sa vďaka populárnemu seriálu Baywatch (1992 – 1997). Ako sa usmievavé blonďavé dievča dostalo na Hollywoodske plátna? Ak by sa Pamela Anderson nezúčastnila kanadského futbalového zápasu BC Lions v roku 1989, možno by sme ju nikdy nepoznali. Do L.A sa odsťahovala za kariérou, ale aj preto, že utekala pred násilníckym frajerom.