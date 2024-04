Hviezda Transformerov aj anjelik Victoria's Secret? Toto si možno nevedel o krásnej partnerke Jasona Stathama

Modeling sa rozhodla zavesiť na klinec a začala podnikať. „Bola som taká znechutená z toho, že o mojom živote rozhodujú iní ľudia, že som podliehala ich milosti alebo nemilosti. Chcela som vybudovať niečo, kde riadim volant a nie som len zamestnanec.“

Má brutálny štýl, sexi britský akcent, 19,8 milióna followerov aj úspešnú kariéru. Rosie Huntington-Whiteley však stále mnohí poznajú predovšetkým ako „o 20 rokov mladšiu partnerku Jasona Stathama“. Hoci sa výrazný vekový rozdiel medzi partnermi stále stretáva s kontroverziou a nezmyselnými stereotypmi spoločnosti, jeden z najkrajších a najstabilnejších párov Hollywoodu je jasným dôkazom toho, že vek je len číslo.

Naplno som sa odovzdala svojej kariére. Áno, som odhodlaná. Ak chceš v tejto práci pokračovať, tak musíš byť. Len tak samo ti to nepadne z neba.

36-ročná modelka, herečka a podnikateľka a 56-ročný herec tvoria pár snov už od roku 2009, kedy sa zoznámili v londýnskom klube. O sedem rokov na to sa zasnúbili a dnes spolu vychovávajú dve deti, šesťročného Jacka a dvojročnú Isabellu. Napriek ultraslávnemu statusu sa dvojici darí vyhýbať bulvárnym plátkom a zacovať si súkromie. O krásnej Rosie toho preto zrejme veľa nevieš.

Zdroj: Instagram/Rosie HW

Britská kráska má za sebou poriadne hviezdnu kárieru v modelingu aj na hollywoodskom filmovom plátne. V článku sme pre teba spísali 9 zaujímavosti, ktoré ťa možno na tejto inšpiratívnej žene (pokojne jej však vravme aj girl boss) prekvapia.

1. Z dievčaťa, čo nalieva kávu, jedna z najväčších modeliek sveta

Rosie Alice Huntington-Whiteley sa narodila 18. apríla 1987 na juhozápade Anglicka v malebnom Devone. Jej otec bol známy oceánograf a mama Fiona lektorkou fitnessu. Rosie sa však rozhodla vybrať vlastnou kariérnou cestou. Odmalička vraj vedela, že chce pracovať v móde.

To, čo sa dialo v backstagi fotení a prehliadok, ju vraj nesmierne vzrušovalo. Steny detskej izby si oblepila zábermi slávnych modeliek a jej výtlačky Vogue považovala za svätý grál. Keď mali v škole za úlohu zohnať si pracovnú stáž, okamžite vraj vedela, kam poputujú jej žiadosti. „Hľadala som módne značky, obchody, akúkoľvek agentúru, ktorá v tom čase mala niečo spoločné s módou. Poslala som asi 20, alebo viac 30 listov,“ hovorí. O tom, že jej to otvorí dvere do modelingu, však ani nesnívala. Chcela sa skrátka len dostať „cez dvere priemyslu.“

„Mám pocit, že Victoria’s Secret naozaj premeškala loď, keď sa v posledných rokoch rozšírila a skutočne počúvala kultúrny posun toho, čo ľudia od ich značky hľadajú,“ vyjadrila sa Rosie. Zdroj: Instagram/Rosie HW

Jej týždňovú stáž v modelingovej agentúre však nasledovalo malé sklamanie. Kompetencie boli nanajvýš monotónne a nepresiahli kontrolovanie faxu či nalievanie kávy. Nepochybne však bola v správnom čase na správnom mieste. Dievčaťu, čo nalievalo kávu ponúkli príležitosť, ktorá sa neodmieta.