Anya Taylor-Joy: Tajne sa vydala za známeho rockera, napadli ju v Cannes a napriek šikane pre výzor sa stala modelkou aj herečkou

Vieš, kedy sa prvýkrát bozkávala, čoho sa bojí, prečo sa nedokázala istý čas vôbec pozerať do zrkadla a v čom okrem herectva ešte exceluje?

Okamžite ťa upútajú jej obrovské oči a sebavedomý priamy pohľad. Keď ju potom uvidíš v akcii na plátne alebo televíznej obrazovke, pochopíš, prečo patrí medzi najžiadanejšie hollywoodske herečky. Napriek tomu, že nemá herecké vzdelanie, stihla už nazbierať viacero prestížnych cien vrátane Zlatého glóbusu.

Anyu Taylor-Joy (28) si môžeš pamätať z gangsterského seriálu Peaky Blinders alebo z minisérie The Queen's Gambit, kde hrala nadanú šachistku Beth. Ďalej žiarila vo filmoch The Witch, Split, Last Night in Soho, The Northman alebo The Menu.

Už 23. mája príde do kín mimoriadne očakávaný blockbuster Georgea Millera Furiosa: A Mad Max Saga (snímka je prequelom úspešného akčného trileru Mad Max: Fury Road s Tomom Hardym), v ktorom stvárnila hlavnú postavu, jednorukú rebelantskú bojovníčku Furiosu.

Pri tejto príležitosti ti prinášame niekoľko zaujímavostí, ktoré si o nej pravdepodobne nevedel.

Malá rebelka z Argentíny

Má päť súrodencov, a hoci sa narodila v Miami, až do šiestich rokov žila s rodičmi v Argentíne, konkrétne v Buenos Aires. Preto je jej materinským jazykom španielčina. Rodina sa neskôr presťahovala do Londýna. Ako píše PopSugar, v Anglicku chodila na tú istú školu ako princ Charles (Hill House v Kensingtone), no prvé dva roky v novej krajine sa jednoducho odmietala učiť angličtinu.

Robila to preto, lebo život v Británii ju frustroval a chcela, aby sa rodina presťahovala späť do Argentíny. To sa však nikdy nestalo a malá rebelka sa predsa len naučila miestny jazyk. Dnes má trojité občianstvo – argentínske, britské a americké. Stala sa vlastne prvou latinskoamerickou herečkou, ktorá získala Zlatý glóbus za hlavnú rolu v minisérii The Queen's Gambit.

Istý čas sa odmietala pozerať do zrkadla

Anya povedala v rozhovore s Drew Barrymore, že ju na škole ostatné deti šikanovali pre jej vzhľad, čo ju deprimovalo. Pre W magazín herečka priznala, že istý čas sa dokonca pre drsné komentáre na Facebooku prestala pozerať do zrkadla. Ľudia si údajne robili žarty z toho, ako ďaleko od seba má oči. Obzvlášť jeden komentár ju dosť nahneval. „Niekto ma označil na obrázku s rybou a napísal: Tvoje oči vyzerajú presne takto, toto si ty,“ priblížila herečka.

Aj preto o sebe v súčasnosti stále pochybuje. „Nikdy som si o sebe nemyslela, že som krásna, a asi sa to nikdy nezmení. Nemám pocit, že som dosť krásna na to, aby som hrala vo filmoch. Znie to pateticky a môj priateľ ma varuje, že ľudia ma budú brať ako úplnú hlupaňu, keď hovorím tieto veci, ale vnímam to proste tak, že vyzerám divne,“ vravela Anya v roku 2020 pre The Sun. Dodala, že z rovnakého dôvodu nechodí na svoje filmy ani do kina.

Do sveta modelingu sa dostala veľmi zvláštnym spôsobom

Aj keď samu seba nepovažuje za krásnu, niečo iné si myslel modelingový agent, ktorý ju objavil ešte ako tínedžerku. Spôsob, akým sa do tohto sveta dostala, bol však extrémne zvláštny, vyznieva ako z hororu. Celý príbeh vysvetlila v nočnej šou Jamesa Cordena.