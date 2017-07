Halucinácie s čistou hlavou či prežitok vlastnej smrti? Vyskúšajte Yangtik, prastarú tibetskú metódu sebapoznania

Viete si predstaviť, aké je to na pár dní stratiť zrak a sluch? Niektorí o pobyte v tme hovoria, ako o prežití vlastnej smrti. Už po tisícročia sa tibetskí mnísi nechávajú dobrovoľne zatvárať do zatemnených miestností a jaskýň, kde osamote žijú zvyčajne 50 dní. Práve toľko vraj postačuje pre dosiahnutie nirvány. Tmu dodnes používajú aj juhoamerickí indiáni ako súčasť výcviku šamanov. Ale čo my, bežní smrteľníci, ktorí by sa radi vrátili domov, no lákajú ich nové zážitky? Na Slovensku je možností viacero, budete si však musieť počkať. O pobyt v tme je obrovský záujem, čakacia doba niekedy presahuje aj pár mesiacov. Treba si však dať pozor na šarlatánov, ktorí sa vydávajú za osvietených guruov z iných galaxií, zatemnia okná na svojích starých chatkách a oberajú nevedomých o peniaze. V skutočnosti nejde o žiadnu mágiu.

Chatky sa nachádzajú v prírode, postavené sú zvyčajne z prírodných materiálov

Tma vytvára priestor pre skľudnenie a stíšenie, ktoré je v bežnej každodennosti človeka len ťažko zrealizovateľné. Sme neustále zahĺcovaní podnetmi, častokrát rozdeľujeme svoju pozornosť a koncentráciu medzi viaceré aktivity naraz, riešime starosti a problémy, ktoré vytvárajú opačný efekt, aký je možné dosiahnúť pomocou tmy. Takto modifikovaná realita prináša prežívanie okolitého sveta z celkom iného uhľa pohľadu. Dochádza k trvalému sebaodstupu a ku zvýšeniu všímavosti. Stretnete tu manažérov vychutnávajúcich si pauzu od stresu, ale aj kreatívcov vyhľadávajúcich nápady. Nikto z nás nechce tráviť týždeň v jaskyni. Pre nás pohodlnejších je potrebné zaistiť maximálny komfort. Vybavenie zahŕňa kúpeľňu, posteľ a miesto na sedenie. Cigarety, alkohol a elektroniku nechajte doma. Bežný pobyt trvá týždeň, skúsenejší zvládajú aj dva. Iste sa pýtate, ako tu človek dokáže prežiť. Za tých pár dní si na malý priestor zvyknete, a verte, že činnosti, ako umývanie zubov či sprchovanie máme tak zakorenené, že k tomu nepotrebujeme zrak. A čo strava? Denne prichádza správca s obedom, večerou a čajom. Možno si hovoríte, že by ste sa unudili k smrti. Opak je pravdou. Začnú sa vynárať najrannejšie spomienky z detstva, stratíte pojem o čase, a to doslovne – už po prvých dvoch nociach netušíte, či vonku prebieha noc alebo deň, a jediným pomocným znamením je správca prichádzajúci s jedlom. Zámerne mení čas svojho príchodu.

Jednoduché vybavenie, aby ste sa nestratili

Vedci účinky tejto metódy prirovnávajú k mikrodávkovaniu látky LSD. Následkom straty zraku a sluchu získavate mozgovú kapacitu, ktorá je v bežnom živote mimo prevádzky. Nečakajte však žiadne zázraky. Zvyčajne tretí a štvrtý deň nastupujú halucinácie. Na rozdiel od psychadelických látok máte svoje vedomie pod kontrolou a nehrozí žiaden zlý zážitok či skľučujúce pocity. V každom prípade, odísť môžete kedykoľvek. Spočiatku niektoré javy budete pokladať za nadprirodzené - svetelné útvary nachádzajúce sa v izbe, tiene, odrazu okolie nadobudne farby a v priestore začnú poletovať geometrické útvary. Inými slovami, podvedomie vydáva svoje tajomstvá. Posledný deň strávite predstavovaním o tom, aký bude svet vonku - napokon aj tak budete prekvapení. To, aký význam pripíšite víziam a či si z tmy niečo odnesiete, je už len na vás. Jedno z centier sa nachádza na lazoch Zaježová neďaleko Zvolena, ďalšie na hraniciach Slovenskej a Českej republiky.