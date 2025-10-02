Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 2. októbra 2025 o 15:17
Čas čítania 1:47
Sponzorovaný obsah

OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu

OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu
Zdroj: SITA / OBI
ZAUJÍMAVOSTI
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Najväčšia sieť hobbymarketov na Slovensku OBI dnes slávnostne otvorila svoju 19. predajňu.

Nová prevádzka vyrástla v Rimavskej Sobote a je prvou predajňou v regióne Gemer, kde chce byť spoločnosť bližšie k svojim zákazníkom.

„Tešíme sa, že v raste na Slovensku pokračujeme a sme tu v ďalšom regióne pre našich zákazníkov a ich projekty,“ uviedol pri otvorení Ľudovít Gášpar, Managing Director Sales CZ & SK spoločnosti OBI. „Keďže máme predajne po celom Slovensku, dobre poznáme našich zákazníkov a rozumieme ich potrebám. Verím, že aj táto predajňa sa stane miestom, kam sa budú domáci majstri aj odborníci z rôznych profesií radi vracať.“

OBI
Zdroj: SITA / OBI

Nová predajňa – nové možnosti

Zákazníci sa v Rimavskej Sobote môžu tešiť na nové koncepty usporiadania elektronáradia a príslušenstva, ako aj na bohaté záhradné centrum s pestrým sortimentom rastlín, nábytku, grilov, bazénov a produktov pre voľný čas.

 

Pri návšteve predajne získajú nielen kvalitné produkty a odborné rady pre projekty všetkých veľkostí, či už ide o malé úpravy alebo rozsiahle renovácie, ale aj praktické doplnkové služby - výhodné doručenie tovaru, prenájom prívesu či dodávky, alebo nakladacie zóny, ktoré šetria čas pri vyzdvihovaní väčších nákupov.

OBI
Zdroj: SITA / OBI

Online služby a aplikácia heyOBI

OBI dlhodobo stavia na kvalite svojich služieb a optimálne prepája výhody kamenných predajní s digitálnymi riešeniami. Okrem overených konceptov ako sú prenájom náradia, prívesov či prírez dreva, značka významne posilnila aj online služby.

Takmer celý sortiment je možné rezervovať cez e-shop a vyzdvihnúť v predajni alebo si ho pohodlne nechať doručiť domov. V online prostredí majú zákazníci prístup k viac ako 120 000 produktom, môžu si skontrolovať dostupnosť náradia na prenájom vo svojej predajni a využiť desiatky návodov s podrobnými postupmi. To všetko im uľahčí prípravu projektu ešte pred návštevou predajne.

OBI
Zdroj: SITA / OBI

Kľúčovým nástrojom je mobilná aplikácia heyOBI, ktorá zákazníkom uľahčuje plánovanie projektov a prináša personalizované tipy. Aplikácia ponúka inšpirácie pre DIY projekty, prístup k akčným kupónom alebo prehľad objednávok. Zákazníci v nej pravidelne nájdu každotýždenné akčné ponuky, zľavové kupóny, súťaže aj praktické rady a tipy pre malé aj veľké projekty.

Spoločenská zodpovednosť

OBI Slovensko sa aktívne angažuje aj v komunitách, kde pôsobí. Už niekoľko rokov sa zamestnanci venujú výsadbe mestských záhonov, skrášľovaniu verejných priestorov a prinášajú inšpiráciu do ulíc a parkov.

 

Otvorenie novej predajne v Rimavskej Sobote je zároveň prísľubom, že spoločnosť bude aj v tomto regióne podporovať lokálne komunity a zveľaďovať prostredie, v ktorom pôsobí – v súlade so svojimi hodnotami zodpovednosti, partnerstva a inšpirácie.

OBI
Zdroj: SITA / OBI

O spoločnosti OBI

OBI patrí k dominantným hráčom na DIY trhu. Značka otvorila prvú predajňu v roku 1970 v Nemecku a dnes prevádzkuje vyše 640 predajní v Európe s viac než 40 000 zamestnancami. Na Slovensku pôsobí od roku 2016 a v devätnástich pobočkách v súčasnosti pracuje približne 980 zamestnancov.

OBI neustále spája offline a online svet, aby zákazníkom prinášala pohodlie, inšpiráciu a istotu, že s OBI zvládnu akýkoľvek projekt.

Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: SITA / OBI
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 3 dňami
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
včera o 17:00
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
pred 3 dňami
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
včera o 09:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
dnes o 10:00
Storky
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
Lifestyle news
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera pred hodinou
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom pred 2 hodinami
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky pred 3 hodinami
Svet smúti za Jane Goodall. Poctu jej vzdali Leonardo DiCaprio aj Jessica Alba dnes o 11:19
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King dnes o 10:29
Snapchat začne spoplatňovať úložisko. Po prekročení limitu si za svoje spomienky priplatíš dnes o 09:42
Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty dnes o 08:56
Bývalý člen One Direction vyráža na turné. Louis Tomlinson predstaví svoj nový album kúsok od našich hraníc dnes o 08:01
Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná biologička Jane Goodall. Svoj život zasvätila ochrane divých zvierat včera o 22:37
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj včera o 19:02
Spravodajstvo
Krimi Samuel Migaľ Vláda Roberta Fica medvede
Viac
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
pred 34 minútami
Cintula chcel streľbou na Fica vyvolať predčasné voľby, tvrdí prokuratúra
pred 51 minútami
Odpadky vás môžu vyjsť poriadne draho: Pokuty za neporiadok sa môžu vyšplhať až do stoviek eur
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
Zahraničné
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred 2 dňami
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
včera o 09:00
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne
včera o 10:47
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
pred 2 dňami
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King
dnes o 10:29
Nádherné gesto v slovenskej reštaurácii: Čašník dojal rodičov chlapčeka s autizmom
Nádherné gesto v slovenskej reštaurácii: Čašník dojal rodičov chlapčeka s autizmom
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Osobnosti Všetko
Elon Musk sa stal prvým polovičným bilionárom. Na konte má už dvanásť núl
Zahraničné
pred 2 hodinami
Elon Musk sa stal prvým polovičným bilionárom. Na konte má už dvanásť núl
pred 2 hodinami
Youtuber Niko Omilana sa v utajení zúčastnil rasistického zhromaždenia. Video má už milióny zhliadnutí
včera o 13:17
Medzi najbohatších Slovákov sa prvýkrát dostali známi podnikatelia Cicman a Dubec. Ich majetok už presiahol 100 miliónov eur
včera o 09:51
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
včera o 09:00
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Najväčšia DnB párty na Slovensku, prvá sólo tour SIMILIVINLIFE a Yzo v Bratislave. Toto ťa čaká tento víkend (WEEKEND RADAR)
Zaujímavosti
pred 36 minútami
Najväčšia DnB párty na Slovensku, prvá sólo tour SIMILIVINLIFE a Yzo v Bratislave. Toto ťa čaká tento víkend (WEEKEND RADAR)
pred 36 minútami
Vonku sa síce ochladilo, no akcie sú v plnom prúde. Či máš chuť na poriadnu DnB párty alebo si Swiftie celým srdcom, v Bratislave sa tento víkend nudiť nebudeš.
REFRESHER BOOK CLUB: 12 kníh, ktoré sú ako stvorené na jesenné čítanie. Vtiahnu ťa do deja už od prvej strany
V spolupráci
REFRESHER BOOK CLUB: 12 kníh, ktoré sú ako stvorené na jesenné čítanie. Vtiahnu ťa do deja už od prvej strany
pred hodinou
OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu
PR správa
OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu
pred 2 hodinami
Máte nápady na zníženie potravinového odpadu? Nadácia Tesca vás podporí!
PR správa
Máte nápady na zníženie potravinového odpadu? Nadácia Tesca vás podporí!
pred 2 hodinami
Elon Musk sa stal prvým polovičným bilionárom. Na konte má už dvanásť núl
Elon Musk sa stal prvým polovičným bilionárom. Na konte má už dvanásť núl
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 2 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
dnes o 10:00
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 3 dňami
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
včera o 17:00
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred 2 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Domov
Zdieľať
Diskusia