OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu

Najväčšia sieť hobbymarketov na Slovensku OBI dnes slávnostne otvorila svoju 19. predajňu.
Nová prevádzka vyrástla v Rimavskej Sobote a je prvou predajňou v regióne Gemer, kde chce byť spoločnosť bližšie k svojim zákazníkom.
„Tešíme sa, že v raste na Slovensku pokračujeme a sme tu v ďalšom regióne pre našich zákazníkov a ich projekty,“ uviedol pri otvorení Ľudovít Gášpar, Managing Director Sales CZ & SK spoločnosti OBI. „Keďže máme predajne po celom Slovensku, dobre poznáme našich zákazníkov a rozumieme ich potrebám. Verím, že aj táto predajňa sa stane miestom, kam sa budú domáci majstri aj odborníci z rôznych profesií radi vracať.“
Nová predajňa – nové možnosti
Zákazníci sa v Rimavskej Sobote môžu tešiť na nové koncepty usporiadania elektronáradia a príslušenstva, ako aj na bohaté záhradné centrum s pestrým sortimentom rastlín, nábytku, grilov, bazénov a produktov pre voľný čas.
Pri návšteve predajne získajú nielen kvalitné produkty a odborné rady pre projekty všetkých veľkostí, či už ide o malé úpravy alebo rozsiahle renovácie, ale aj praktické doplnkové služby - výhodné doručenie tovaru, prenájom prívesu či dodávky, alebo nakladacie zóny, ktoré šetria čas pri vyzdvihovaní väčších nákupov.
Online služby a aplikácia heyOBI
OBI dlhodobo stavia na kvalite svojich služieb a optimálne prepája výhody kamenných predajní s digitálnymi riešeniami. Okrem overených konceptov ako sú prenájom náradia, prívesov či prírez dreva, značka významne posilnila aj online služby.
Takmer celý sortiment je možné rezervovať cez e-shop a vyzdvihnúť v predajni alebo si ho pohodlne nechať doručiť domov. V online prostredí majú zákazníci prístup k viac ako 120 000 produktom, môžu si skontrolovať dostupnosť náradia na prenájom vo svojej predajni a využiť desiatky návodov s podrobnými postupmi. To všetko im uľahčí prípravu projektu ešte pred návštevou predajne.
Kľúčovým nástrojom je mobilná aplikácia heyOBI, ktorá zákazníkom uľahčuje plánovanie projektov a prináša personalizované tipy. Aplikácia ponúka inšpirácie pre DIY projekty, prístup k akčným kupónom alebo prehľad objednávok. Zákazníci v nej pravidelne nájdu každotýždenné akčné ponuky, zľavové kupóny, súťaže aj praktické rady a tipy pre malé aj veľké projekty.
Spoločenská zodpovednosť
OBI Slovensko sa aktívne angažuje aj v komunitách, kde pôsobí. Už niekoľko rokov sa zamestnanci venujú výsadbe mestských záhonov, skrášľovaniu verejných priestorov a prinášajú inšpiráciu do ulíc a parkov.
Otvorenie novej predajne v Rimavskej Sobote je zároveň prísľubom, že spoločnosť bude aj v tomto regióne podporovať lokálne komunity a zveľaďovať prostredie, v ktorom pôsobí – v súlade so svojimi hodnotami zodpovednosti, partnerstva a inšpirácie.
O spoločnosti OBI
OBI patrí k dominantným hráčom na DIY trhu. Značka otvorila prvú predajňu v roku 1970 v Nemecku a dnes prevádzkuje vyše 640 predajní v Európe s viac než 40 000 zamestnancami. Na Slovensku pôsobí od roku 2016 a v devätnástich pobočkách v súčasnosti pracuje približne 980 zamestnancov.
OBI neustále spája offline a online svet, aby zákazníkom prinášala pohodlie, inšpiráciu a istotu, že s OBI zvládnu akýkoľvek projekt.