Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Teazz.
dnes 26. septembra 2025 o 13:00
Čas čítania 5:28
Sponzorovaný obsah

Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady

Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Zdroj: Dupephotos / Samantha Encalada
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE KAM CEZ VÍKEND KAM NA DOVOLENKU
Súhlasíš s ich výberom?

Ak si niekedy otvoríš rebríček najkrajších miest podľa známych magazínov či webov, celkom iste v ňom narazíš na Paríž, Rím, New York či Atény. Nás ale zaujímalo, ako to vnímajú mladí Slováci a či aj oni považujú za najkrajšie tieto svetoznáme destinácie plné turistov.

Prostredníctvom Instagramu sme sa preto našich sledovateľov opýtali, ktoré miesto je podľa nich najkrajšie na svete. Ich odpovede nás naozaj prekvapili a náš bucket list sa opäť rozrástol o niekoľko krásnych lokalít, ktoré nám odporučili.

Ak aj ty hľadáš tip na výlet, kde sa nebudeš predierať pomedzi davy turistov, užiješ si nádherné výhľady na malebnú krajinu a zažiješ niečo nové, čítaj ďalej. Spoločne s našimi čitateľmi sme pre teba pripravili výber tých najkrajších destinácií, ktoré nenájdeš v žiadnych klasických rebríčkoch.

Niektorí respondenti si želali ostať v anonymite – pre účely článku sme im zmenili meno. Autor článku ich pravú identitu pozná.

Argentínu musíš zažiť na vlastnej koži

Podľa Tobiasa má Argentína neskutočný vibe, ktorý si okamžite zamiluješ. Krajina s rozlohou takmer 3 000 000 km² v sebe ukrýva množstvo historických pamiatok, prírodných bohatstiev aj veľkých miest, ktoré musíš zažiť na vlastnej koži.

„Argentína ponúka niečo pre každého – veľkomestskú energiu v Buenos Aires, divokú prírodu v Patagónii, dobrodružstvo v horách okolo Bariloche aj exotiku severu so Saltou a vodopádmi v Puerto Iguazú. Každé miesto je úplne iné, ale všetky spolu tvoria obraz krajiny, na ktorú sa nedá zabudnúť,“ zamýšľa sa Tobias, ktorý si Argentínu absolútne zamiloval.

Najviac ma dostala práve rôznorodosť – každý región je úplne iný a má svoje čaro. A samozrejme ľudia, ktorí sú priateľskí a otvorení. Vždy mám pocit, že tam patrím a že som vítaný.

Argentína je obrovská krajina s neuveriteľnou rozmanitosťou. Na severe sú tropické oblasti s nádhernými vodopádmi, na úplnom juhu sa nachádza Ushuaia – najjužnejšie mesto na svete.

Tobias ju precestoval takmer celú, takže mal možnosť spoznať nielen samotnú krajinu, ale aj jej obyvateľov. „Ich kultúra a spôsob života sú úplne iné ako na Slovensku. Najviac ma však očarilo Buenos Aires, ktoré sa prezýva aj  Paríž Južnej Ameriky. Ulice aj celková atmosféra tam dýchajú európskym štýlom, čiže pre mňa je to ako domov,“ neskrýva svoju lásku ku krajine Tobias. 

Argentína Argentína Argentína Argentína
Zobraziť galériu
(7)

Švajčiarsko a jeho malebné dedinky

Táto malebná alpská krajina sa v odpovediach našich sledovateľov a čitateľov objavila hneď niekoľkokrát. „Celkovo na mňa pôsobí veľmi čisto, pokojne, zdravo a moderne po všetkých stránkach, nech už je to akýkoľvek systém ako zdravotníctvo či školstvo,“ hovorí Pavla, ktorá všetkým odporúča navštíviť nielen Bern či švajčiarske Alpy, ale jej favoritom je rozhodne panoramatický vlak Glacier Express.

Počas 8-hodinovej cesty si vychutnáš jazdu cez Alpy s dychberúcimi výhľadmi na hory, doliny, jazerá a malebné švajčiarske dedinky. 

Švajčiarsko si ma získalo pre svoju nádhernú a majestátnu prírodu, úchvatné výhľady a naozaj kvalitné prostredie na život.

Romantické švajčiarske dedinky a mestečká si získali aj Lilu, ktorá sa zamilovala do mesta Luzern. Ako sama vraví, považuje ho za raj na zemi. Vďaka práci v Zurichu mala Lila možnosť precestovať takmer celé Švajčiarsko, no Luzern má podľa jej slov neopísateľné čaro.

„Keď zavriem oči, predstavím si to ohromenie, keď vyjdem z vlakovej stanice. Najskôr ma ohúri časť zničenej stanice a potom príde ten nádherný výhľad na časť mesta a hory. Vtedy mi to doslova vyrazilo dych,“ zaspomínala si na svoju prvú návštevu Lila, podľa ktorej stojí toto prekrásne mesto s neobyčajným mostom cez jazero za návštevu. A nie jednu.

„Celé mestečko dýcha nádhernou architektúrou a históriou. Je to naozaj oddychové mesto, kde akoby sa zastavil čas. Človek nemá chuť sa niekam ponáhľať a chce len nasávať tú atmosféru,“ popisuje Lila a my si okamžite pridávame toto mesto na náš bucket list.

Lila dodáva, že Luzern si užiješ s malým, ale aj väčším rozpočtom. V tom druhom prípade rozhodne nevynechaj výlet lanovkou na horu Pilatus, plavbu loďou či návštevu ľadovcovej záhrady.

Luzern Luzern Luzern Luzern
Zobraziť galériu
(5)

Rozprávkové nórske mesto Loen

„Milujem prírodu a bol som už na mnohých túrach, napríklad v Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách či v rôznych nórskych mestách, ale Loen je rozprávkové miesto v rozprávkovej krajine,“ hovorí Zoli, podľa ktorého sa čaro tohto miesta nedá popísať slovami.

„Krásne výhľady na vrchy, lesy a stromy, kde sa nádherne hrajú modré odtiene riek s farbami stromov a hôr. To proste musíš vidieť,“ dodáva Slovák, ktorého uchvátila nádherná príroda,  pokoj a atmosféra pripomínajúca dedinku ako z filmu. Bonusom boli voľne sa pasúce kravy, ktoré dotvárali celkový dojem.

Nórsko Nórsko Nórsko Nórsko
Zobraziť galériu
(6)

„Taktiež ma očarila kryštálovo čistá voda, v ktorej sa dá rybárčiť, neďaleké ľadovce a ferrata. Týchto vecí nikdy nie je dosť v tomto hektickom živote,“ zamýšľa sa Zoli a hovorí, že v meste Loen si každý nájde to svoje.

Pre panoramatický výhľad sa môžeš vybrať na vrchol Hoven, za dobrodružstvom na ferratu a lanovku Skylift a pre relax si jednoducho sadni do jednej z miestnych kaviarní či reštaurácií a nasávaj pravú nórsku dedinskú atmosféru.

Azory a skrytý poklad Faial

Slovenka Kiara považuje za najkrajšie miesto ostrov Faial patriaci do Azorského súostrovia v Atlantiku. Tento ostrov si získal srdcia mnohých ľudí svojou jedinečnou kombináciou sopečnej krajiny, úchvatných výhľadov, známeho jachtárskeho prístavu Horta a mesačnej scenérie Capelinhos, ktorá vznikla po sopečnej erupcii.

„Mne sa osobne najviac zapáčilo najväčšie mesto ostrova Horta. Nachádza sa tam mnoho prekrásnych pamiatok, ktoré sú v noci pekne osvetlené a zároveň tam je aj nádherný výhľad na ostrov Pico,“ menuje Kiara, ktorá si, rovnako ako Lila či Zoli, zamilovala všadeprítomný pokoj.

Azory Faial
Zdroj: Archív Kiary S.

Čo by si podľa Kiary rozhodne nemal pri návšteve ostrova vynechať? „Určite by som odporúčala aj turistiku na vyhasnutú sopku Caldeira. A rozhodne nesmieš vynechať návštevu reštaurácie Bela Vista, kde ti ešte pred usadením naservírujú rôzne portugalské syry a ponúknu množstvo čerstvých morských plodov,“ hovorí Kiara.

Podobne ako Kiara, Azory označil za najkrajšie miesto aj známy cestovateľ a influencer Lukáš „Chovi“ Chovan. „V rámci Európy sú mojou srdcovkou Azorské ostrovy patriace Portugalsku. Azory ťa dostanú svojou panenskou prírodou, jedlom, pokojom,“ hovorí.

Medzi jeho must-see miesta na ostrovoch rozhodne patria prírodné termálne kúpele aj dychberúca vyhliadka Boca do Inferno na ostrove São Miguel. „Taktiež musíš zažiť pozorovanie veľrýb, delfínov, výstup na najvyšší vrch Portugalska – sopku Pico na ostrove Pico, či ochutnávku ananásov alebo čajov, ktoré sú pre Azory tradičné,“ menuje Lukáš, ktorý počas cestovania nedá dopustiť ani na spoznávanie miestnych kuchýň a špecialít.

Azory, Teazz
Zdroj: Archív Lukáša Chovana
Aj ty miluješ cestovanie a spoznávanie nových chutí tak ako Lukáš či Kiara? Nové chute nemusíš objavovať len za hranicami svojej krajiny. Na Slovensko totiž práve dorazil Teazz, jemne sýtený nápoj s čajovým základom bez pridaného cukru..

„Teazz mi naozaj zachutil, hlavne kombinácia čierneho čaju, cascary a marhule. Je to jemne sýtený, svieži nápoj, ktorý nie je presladený ako klasické ľadové čaje. Jeho netradičná chuť a brazílska etiketa sú dokonalým spoločníkom, ktorý chcem mať so sebou, nech sa vyberiem kamkoľvek,“ zhodnotil novinku Lukáš, ktorý sa ako správny cestovateľ a milovník nových miest a chutí stal jedným z ambasádorov značky.

Osviežujúca novinka je aktuálne dostupná v dvoch príchutiach: prvou je biely čaj + rakytník + pomaranč, druhá príchuť je kombináciou čierneho čaju, cascary a marhule. Teazz je ideálnym spoločníkom na cestovanie. Vďaka obsahu teínu ti dodá chýbajúcu energiu na objavovanie nových miest. 
objav teazz

Naše krásne Slovensko

Ako by na zozname najkrajších miest sveta mohlo chýbať Slovensko so svojim prírodnými bohatstvami či kultúrou? Nečakaj však žiadne klasické destinácie ako Bratislava, Tatry či Banská Štiavnica. 

Hoci podnikateľka, cestovateľka a influencerka Andrea Zahurancová precestovala desiatky krajín, jej srdce stále patrí Slovensku. „Najkrajšie miesto na svete je pre mňa Tomášovský výhľad v Slovenskom raji – hneď za mojím rodným domovom,“ prezradila nám a dodala, že práve pocit domova je pre ňu najvzácnejší.

„Čím viac cestujem, tým radšej sa sem vraciam – sú to spomienky, detstvo a môj život, rodina,“ uviedla Andrea, ktorú neprestáva fascinovať dychberúci výhľad na rokliny Slovenského raja a panoráma Tatier v pozadí. „Je to výnimočné miesto, ktoré mi pripomína, aké krásne je Slovensko,“ uzavrela cestovateľka, ktorá si, rovnako ako Lukáš, na svoje výlety častokrát balí aj čajový Teazz.

„Produkt TEAZZ ma absolútne nadchol – bola som veľmi pozitívne prekvapená jeho chuťou. Skvelo sa pije, chuť čaju je výrazná a nie je presladený, čo oceňujem,“ pochválila túto novinku, ktorú môžeš ochutnať aj ty. 

teazz
Zdroj: Archív Andrea Zahurancová
Či už sa rozhodneš objavovať krásy Slovenska, alebo ťa lákajú nórske fjordy, nezabudni si so sebou na výlet pribaliť bublinkový nápoj Teazz. Nápoj s čajovým základom bez pridaného cukru je obohatený o teín, vďaka čomu ti dodá potrebnú energiu.
ochutnaj novinku teazz
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Archív Zoliho S. a Lily
