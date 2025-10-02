Vonku sa síce ochladilo, no akcie sú v plnom prúde. Či máš chuť na poriadnu DnB párty alebo si Swiftie celým srdcom, v Bratislave sa tento víkend nudiť nebudeš.
Nevieš, do ktorého klubu, pubu či kaviarne v Bratislave zavítať tento víkend? Na to je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie, dúfajme, každý. Či už ide o komornejšie akcie, nečakané pop-upy alebo koncerty tvojich obľúbených umelcov – tu nájdeš všetko, čo našu redakciu zaujalo.
Piatok, 3. 10.
DnB Allstars x Bassizm, Refinery Gallery
Ak máš náladu na poriadnu nálož drum and bassu, určite si nenechaj ujsť tento event vo Vlčom Hrdle! Tentoraz to nie je len tak hocijaká akcia – ide o najväčší DnB event na Slovensku. Môžeš sa tešiť na DJ-ov ako Basstripper, Bou či Kanine.
Biela Noc, Staré Mesto
Sobota, 4. 10.
SIMILIVINLIFE Tour, Alchymista
SIMILIVINLIFE po svojej zastávke v Košiciach zavíta rovno do Bratislavy, kde roztancuje celý klub tak, ako to má vo zvyku. Po vydaní nového EP sa môžeš tešiť nielen na nové, ale určite aj na staršie tracky, z ktorých by si mal poznať každé slovo.
Made2Matter pop-up, Temný Ost Block
LOVE THEM SPACE OPENING, Vydrica
FREAK x YZOMANDIAS COLLAB POP-UP, Mlynské NivyPop-up sa koná na fanúšikom už dobre známom mieste od 13:00 do 18:30. Po tom, čo si kúpiš cool veci, ktoré spoločne dizajnovali Yzo a Freak, sa môžeš tešiť aj na rooftop show od tejto českej rapovej elity.
Nezabudni, že v sobotu sa v Bratislave koná aj listening party nového albumu Taylor Swift!
Nedeľa, 5. 10.
Deep Dive Yoga Brunch, Hudbanovo námestie
Máš po dlhom týždni pocit, že sa potrebuješ zastaviť, nadýchnuť a spojiť so svojím telom? Vieš, kam zavítať. Na tomto evente sa môžeš tešiť na jedinečné spojenie jogy, meditácie, heartfulness a spoločného brunchu.