Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Martinus.
dnes 2. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 3:49
Sponzorovaný obsah

REFRESHER BOOK CLUB: 12 kníh, ktoré sú ako stvorené na jesenné čítanie. Vtiahnu ťa do deja už od prvej strany

REFRESHER BOOK CLUB: 12 kníh, ktoré sú ako stvorené na jesenné čítanie. Vtiahnu ťa do deja už od prvej strany
Zdroj: Dupephotos.com / Emily Wall
KULTÚRA BOOK CLUB WISHLIST
Krimi, fantasy či romantika? V tomto výbere potešíme fanúšikov viacerých žánrov.

Čítanie počas sychravej jesene má svoje čaro. Ku šťastiu nám častokrát nič iné nechýba, len deka, horúci drink a dobrá kniha. Pre tieto lenivé dni sme ti vybrali hneď niekoľko skvelých kníh, ktoré ťa okamžite vtiahnu do deja. Potešíme fanúšikov viacerých žánrov – vo výbere nájdeš fantasy, krimi triler, oceňovanú spoločenskú beletriu aj oddychovú romantiku. Pre doladenie dokonalej jesennej atmosféry prikladáme aj tematický playlist. 

📚 Všetky predošlé knižné výbery nájdeš prehľadne usporiadané na tomto odkaze.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Zaklínač: Rázcestie krkavcov (Andrzej Sapkowski)

špeciálne vydanie s dvoma obálkami

Ako lepšie otvoriť „hoa hoa hoa“ sezónu než s najnovším pokračovaním Zaklínača? 30. septembra pribudla do slovenských kníhkupectiev nová knižka obľúbenej fantasy série, ktorá určite poteší viac než seriálové pokračovanie. Rázcestie krkavcov sleduje príbeh Geralta v období, keď sa stal čerstvým absolventom Kaer Morhenu, a ešte netuší, čo znamená byť zaklínačom. Toto je príbeh o tom, ako vznikajú legendy. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Zaklínač: Rázcestie krkavcov

Talianka (Giuseppe Catozzella)

Príbeh pochádza z doby zjednocovania roztriešteného Talianska. Sleduje Máriu Oliveriovú, známu aj ako Ciccilla. Pochádza z chudobnej talianskej rodiny – svoju mladosť trávi v lese, obklopená prírodou, spoznáva hory. Ciccilla sa vydáva bojovať po boku Pietra, zbojníka a rebela. Čoskoro sa však stane prvou a jedinou ženou, ktorá povedie zbojnícku skupinu do boja. Zisťuje, že svoju budúcnosť si môže vybojovať aj ako žena revolucionárka. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Talianka

Tajný príbeh (Donna Tartt)

Kniha vo svojej podstate rozpráva príbeh o tom, čo dokáže urobiť vina s človekom. Richard sa v spomienkach vracia do svojich univerzitných čias, kde prenikol do skupinky bohatých študentov, ktorých si charizmatický profesor klasických jazykov vybral do svojho seminára. Zaslepený novými priateľmi si ani neuvedomuje, že spoločne spáchali zločin. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Tajný príbeh

Darebáci a blázni (M.L. Rio)

Ako vyzerá život za oponou divadla – kde je hranica medzi skutočnosťou a hrou? Študenti boli tak ponorení do svojej divadelnej ilúzie, že jej výsledkom bola smrť. Ani po desiatich rokoch pravdu o skutočnom vinníkovi nepozná nikto. Detektív Colborne v závere svojej policajnej kariéry dúfa, že spozná riešenie tejto záhady.

Martinus
Zdroj: Martinus
Darebáci a blázni

Kameň papier nožnice (Alice Feeney)

Toto je triler plný šokujúcich zvratov. Adam Wright trpí tvárovou slepotou, čo znamená, že nespoznáva priateľov a rodinu, dokonca ani manželku. Ich vzťah je nejaký čas problematický – keď vyhrajú pobyt v Škótsku, vyzerá to tak, že je to presne to, čo práve potrebujú, a pokúsia sa manželstvo zachrániť. Každý rok si dávajú na výročie nejaký darček. Amelia vždy napíše aj Adamovi list, ktorý mu však nikdy nedá prečítať. Až doteraz. Desať rokov manželstva, desať rokov tajomstiev. Ani pobyt v Škótsku nevyhrali náhodou a obaja vedia, že táto cesta ich buď spojí, alebo rozdelí. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Kameň papier nožnice

Kníhkupectvo nových začiatkov (Jenny Colgan)

2. diel série Škótske kníhkupectvo

V škótskej prírode sa nachádza pojazdné kníhkupectvo, ktoré ponúka nové začiatky. Patrí Nine, večnej romantičke, ktorá má dar vybrať pre každého čitateľa tú pravú knižku. V tomto voľnom pokračovaní sa príbeh sústredí na Zoe – mladú mamičku z Londýna, ktorá je ochotná pre svojho syna urobiť čokoľvek. Každý deň ako slobodná matka musí bojovať s niekoľkými problémami. Skvelé recenzie len potvrdzujú, že ťa príbeh vtiahne do deja už od prvej strany. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Kníhkupectvo nových začiatkov

Hypnotizér (Lars Kepler)

1. diel série Joona Linna

Erika Maria Barka, štokholmského lekára, uprostred noci zavolajú k prípadu chlapca. Brutálny vrah dobodal nožom rodinu – otca, matku aj päťročnú dcéru. Prežil len pätnásťročný Josef, a to s ťažkými zraneniami. Kriminálny inšpektor Joona Linna predpokladá, že vrah plánoval vyvraždiť celú rodinu. Dôležité informácie chce získať od zraneného chlapca pomocou hypnózy. To spustí reťaz nečakaných udalostí, pretože Josef v hypnóze tvrdí, že vrahom je práve on. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Hypnotizér

Verity (Colleen Hoover)

Verity Crawford je úspešnou spisovateľkou. Po ťažkej autonehode však nedokáže dokončiť očakávanú knižnú sériu. Vydavateľstvo preto požiada neznámu autorku Lowen, aby prácu dokončila za ňu. Lowen prichádza do jej domu, aby si prešla jej poznámky a materiál, pričom dúfa, že jej to pomôže s písaním. Nechtiac objavuje tajnú Veritinu biografiu a odhaľuje jej tajomstvá, šokujúce priznania a spomienky. Spoznáva tak oveľa temnejšiu postavu, než sú vo Veritiných knihách.

Martinus
Zdroj: Martinus
Verity

Olive Kitteridgeová (Elizabeth Strout)

Kniha získala pred niekoľkými rokmi aj Pulitzerovu cenu. Román tvorí 13 príbehov, ktoré hovoria o pádoch a vzostupoch bežného ľudského života. Vďaka týmto poviedkam sa dozvedáme viac o živote Olive Kitteridgeovej, učiteľky na dôchodku s veľmi svojskou povahou. Je to kniha, prostredníctvom ktorej môžeš lepšie pochopiť správanie viacerých generácií. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Olive Kitteridgeová

Jediný príbeh (Julian Barnes)

Kniha v prvej, druhej aj tretej osobe rozpráva o láske medzi 19-ročným mladým mužom a 48-ročnou ženou. Síce je to príbeh o láske, ale nečakaj typickú romantiku. Paul spomína na lásku k Susan, ktorá definovala jeho život. Kniha rieši dilemu: „Chceli by ste radšej viac ľúbiť a viac aj trpieť, alebo menej ľúbiť a o to menej trpieť?“

Martinus
Zdroj: Martinus
Jediný príbeh

Polnočné slnko (Stephenie Meyer)

Virálny trend „hoa hoa hoa season“ by bez Twilightu predsa nevznikol, takže túto ságu sme si nemohli v našom výbere odpustiť. Je to cringe? Tak trošku. Uži si chvíľku nostalgie a ponor sa do príbehu upírskej lásky – Polnočné slnko je prerozprávaný dej knihy Súmrak, ale z pohľadu Edwarda. Vďaka tejto knihe pôvodná séria pôsobí o trošku temnejšie. Ak patríš medzi ľudí, ktorí Twilight počas svojich teenage čias milovali, knihu Polnočné slnko si v rámci guilty pleasure užiješ. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Polnočné slnko

BONUS: Pád (Jozef Karika)

Do zoznamu pridávame jednu bonusovú verziu, ktorá vychádza začiatkom októbra. Jeden z najúspešnejších slovenských autorov Jozef Karika sa v novej knihe venuje fascinujúcej a desivej téme spánkovej paralýzy. Počas letu z Edinburghu do Bratislavy si k čerstvým snúbencom prisadne mladík s temným tajomstvom – začne im rozprávať desivý príbeh, kvôli ktorému sa let zmení na nočnú moru.

Martinus
Zdroj: Martinus
Pád
Náhľadový obrázok: Refresher, Martinus
