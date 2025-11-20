Kategórie
dnes 20. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:46

Najväčší housový event, vinársky festival či oslava narodenín Subdecku. Toto ťa cez víkend čaká v hlavnom meste (WEEKEND RADAR)

Najväčší housový event, vinársky festival či oslava narodenín Subdecku. Toto ťa cez víkend čaká v hlavnom meste (WEEKEND RADAR)
Zdroj: Ig /@tyskermusic
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Aj tento víkend ti Bratislava ponúka hneď niekoľko možností, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.

Bratislava má aj tento víkend množstvo možností, ako si užiť voľné dni. Ak stále váhaš, kam vyraziť, WEEKEND RADAR ti to uľahčí. Vybrali sme najzaujímavejšie podujatia – od menších komorných akcií a pop-upov až po koncerty známych umelcov. Stačí si len vybrať, čo ti tentoraz najviac sadne.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

21.10., piatok 

Cosmic Rave, Šafko

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

Mäsokombinight: Face 2 Face, Kácečko

V piatok sa v Kácečku uskutoční Mäsokombinight s názvom Face 2 Face. Tento večer prinesie unikátnu atmosféru, keď sa obľúbení DJs postavia tvárou v tvár. Čaká ťa až 8 DJ-ov, 4 sety a 4 rôzne žánre vrátane UK garage, house, techno a drum & bass.

Line-up je skutočne nabitý. Zahrajú ti Vi3e x Yanko Kral, Neorge x Bali G, Kristie Kardio x Spacer a LIIA x Tian. Akcia začína o 22:00 a je určená pre osoby od 18 rokov.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MÄSOKOMBINÁT (@masokombinatsk)

Víno v tržnici, Stará Tržnica

V piatok večer ťa čaká aj zimná edícia letného vinársko-hudobného festivalu Víno pod hviezdami v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Vstupenka ťa vyjde na 10 eur. Na podujatí budeš mať možnosť ochutnať mladé aj staršie vína od 20 vinárstiev z Malokarpatského regiónu.

Počas večera sa o hudobnú atmosféru postarajú DJ Vix a Malalata, takže sa môžeš tešiť na skvelý večer plný chutí a dobrého rytmu. Vstupenku si vieš zakúpiť na tomto linku. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Víno pod hviezdami (@vinopodhviezdami)

22.10., sobota

Subdeck 2nd Anniversary, Subdeck

Subdeck tento rok oslávi svoje druhé narodeniny naozaj špeciálne. Akcia začína v sobotu o 12:00 a potrvá až do nedeľného rána, teda plných 20 hodín hudby a zábavy. Klub sa pripravuje na špeciálnu výzdobu a návštevníci budú mať k dispozícii oddychové zóny, reštauráciu Sundeck aj terasu.

Headlinerom bude holandský DJ a producent I‑F (Intergalactic FM), ktorý sľubuje nezabudnuteľný set. Okrem neho sa predstavia aj: Blasfémia, Hochspannung!, Loktibrada, Fractal Disco Club, Dojazdy v Kysaku, Wnchnz, Hendriks Toth a DXN. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SUBDECK (@subdeck)

Mùziça by Tysker, Edison park

Máš rád house? Tak tento event si nemôžeš nechať ujsť. Podujatie sľubuje zážitok, ktorý prekročí rámec bežného žúru: divadelné prvky, vystúpenia performerov, laserová a SFX show a hudba, ktorá ťa nenechá len tak stáť. Line-up tvoria Casey Sinclair, Marko Mazag, Tysker a The Hive Brothers. O tanečnú a umeleckú zložku sa postará tanečná agentúra Gleam. Lístky si vieš zakúpiť tu. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TYSKER (@tyskermusic)

23.10., nedeľa

Otec, Kino Nostalgia 

V nedeľu sa môžeš ponoriť do silného filmového príbehu o vine, láske a snahe o odpustenie. V kine Nostalgia premierujú film Otec. Film sleduje muža, ktorý aj napriek hrozbe väzenia a vlastnému zlyhaniu bojuje o dôveru svojej ženy a o vzťah, ktorý ich napriek bolesti stále drží pokope. Film otvára ťažké otázky o slobodnej vôli, spravodlivosti či súcite a ukazuje, že realita nie je vždy taká pevná, ako si myslíme. Premietanie začína o 16:30.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kino Nostalgia Nivy (@kinonostalgia)

Vianočný bazár, Matsu kaviareň

Chceš si nakúpiť niečo pekné, či potešiť rodinu alebo kamošov darčekom? V Matsu kaviarni ťa čaká vianočný bazár, ale aj pop-up značky @ofwitchesandbards, ktorá ponúka ručne šité korzety, šaty či sukne.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matsu Premium Tea&Coffee (@matsucafetea)

TIP OD REDAKCIE:

Máš rád/a umenie? Tak skoč cez víkend do Danubiany. Ide o múzeum a galériu moderného umenia, ktorú nájdeš asi len 15 km od Bratislavy. Aktuálne výstavy a čo všetko ti ponúka, nájdeš na tomto linku. Skutočne sa oplatí ju navštíviť.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa DanubianaMeulensteenArtMuseum (@danubianamuseum)

HUDBA WEEKEND RADAR
