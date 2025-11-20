Aj tento víkend ti Bratislava ponúka hneď niekoľko možností, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.
Bratislava má aj tento víkend množstvo možností, ako si užiť voľné dni. Ak stále váhaš, kam vyraziť, WEEKEND RADAR ti to uľahčí. Vybrali sme najzaujímavejšie podujatia – od menších komorných akcií a pop-upov až po koncerty známych umelcov. Stačí si len vybrať, čo ti tentoraz najviac sadne.
21.10., piatok
Cosmic Rave, Šafko
Ak hľadáš melodický house a techno, tento piatok sa oplatí vyraziť do klubu Šafko. Za pultom sa predstavia @puneet.dhiman, @maxusho, @janci_brecka a @vachovachovacho. Nezabudni však aj na dress code, ktorý z teba spraví mimozemšťana. Vítané sú looky inšpirované vesmírom. Cosmic Rave sľubuje jedinečné zvuky, nových talentovaných DJ-ov a večer, ktorý si poriadne užiješ.
Mäsokombinight: Face 2 Face, Kácečko
V piatok sa v Kácečku uskutoční Mäsokombinight s názvom Face 2 Face. Tento večer prinesie unikátnu atmosféru, keď sa obľúbení DJs postavia tvárou v tvár. Čaká ťa až 8 DJ-ov, 4 sety a 4 rôzne žánre vrátane UK garage, house, techno a drum & bass.
Line-up je skutočne nabitý. Zahrajú ti Vi3e x Yanko Kral, Neorge x Bali G, Kristie Kardio x Spacer a LIIA x Tian. Akcia začína o 22:00 a je určená pre osoby od 18 rokov.
Víno v tržnici, Stará Tržnica
V piatok večer ťa čaká aj zimná edícia letného vinársko-hudobného festivalu Víno pod hviezdami v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Vstupenka ťa vyjde na 10 eur. Na podujatí budeš mať možnosť ochutnať mladé aj staršie vína od 20 vinárstiev z Malokarpatského regiónu.
Počas večera sa o hudobnú atmosféru postarajú DJ Vix a Malalata, takže sa môžeš tešiť na skvelý večer plný chutí a dobrého rytmu. Vstupenku si vieš zakúpiť na tomto linku.
22.10., sobota
Subdeck 2nd Anniversary, Subdeck
Subdeck tento rok oslávi svoje druhé narodeniny naozaj špeciálne. Akcia začína v sobotu o 12:00 a potrvá až do nedeľného rána, teda plných 20 hodín hudby a zábavy. Klub sa pripravuje na špeciálnu výzdobu a návštevníci budú mať k dispozícii oddychové zóny, reštauráciu Sundeck aj terasu.
Headlinerom bude holandský DJ a producent I‑F (Intergalactic FM), ktorý sľubuje nezabudnuteľný set. Okrem neho sa predstavia aj: Blasfémia, Hochspannung!, Loktibrada, Fractal Disco Club, Dojazdy v Kysaku, Wnchnz, Hendriks Toth a DXN.
Mùziça by Tysker, Edison park
Máš rád house? Tak tento event si nemôžeš nechať ujsť. Podujatie sľubuje zážitok, ktorý prekročí rámec bežného žúru: divadelné prvky, vystúpenia performerov, laserová a SFX show a hudba, ktorá ťa nenechá len tak stáť. Line-up tvoria Casey Sinclair, Marko Mazag, Tysker a The Hive Brothers. O tanečnú a umeleckú zložku sa postará tanečná agentúra Gleam. Lístky si vieš zakúpiť tu.
23.10., nedeľa
Otec, Kino Nostalgia
V nedeľu sa môžeš ponoriť do silného filmového príbehu o vine, láske a snahe o odpustenie. V kine Nostalgia premierujú film Otec. Film sleduje muža, ktorý aj napriek hrozbe väzenia a vlastnému zlyhaniu bojuje o dôveru svojej ženy a o vzťah, ktorý ich napriek bolesti stále drží pokope. Film otvára ťažké otázky o slobodnej vôli, spravodlivosti či súcite a ukazuje, že realita nie je vždy taká pevná, ako si myslíme. Premietanie začína o 16:30.
Vianočný bazár, Matsu kaviareň
Chceš si nakúpiť niečo pekné, či potešiť rodinu alebo kamošov darčekom? V Matsu kaviarni ťa čaká vianočný bazár, ale aj pop-up značky @ofwitchesandbards, ktorá ponúka ručne šité korzety, šaty či sukne.
TIP OD REDAKCIE:
Máš rád/a umenie? Tak skoč cez víkend do Danubiany. Ide o múzeum a galériu moderného umenia, ktorú nájdeš asi len 15 km od Bratislavy. Aktuálne výstavy a čo všetko ti ponúka, nájdeš na tomto linku. Skutočne sa oplatí ju navštíviť.