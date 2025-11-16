Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťami Notino a Douglas.
dnes 16. novembra 2025 o 14:00
Čas čítania 1:36
Sponzorovaný obsah

Dominika Krčmáriková o budovaní úspešnej fitness komunity: „Nekonečné kardio ti s postavou neurobí veľa" (MAKE UP & GOSSIP)

Kristína Sisková: Počas točenia Sľubu som musela poprieť samú seba. Prežila som najnáročnejšie obdobie (#TBH s Hanou) Kristína Sisková: Počas točenia Sľubu som musela poprieť samú seba. Prežila som najnáročnejšie obdobie (#TBH s Hanou) pred 2 dňami
VIDEO: Rozprávali sme sa s tvorcami seriálu Stranger Things. Prečo sme na piatu sériu čakali tak dlho? VIDEO: Rozprávali sme sa s tvorcami seriálu Stranger Things. Prečo sme na piatu sériu čakali tak dlho? pred 2 dňami
Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste pred 3 dňami
Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze pred 3 dňami
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny) „Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny) 11. 11. 2025 13:00
Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu 10. 11. 2025 18:00
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko 9. 11. 2025 12:00
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu? CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu? 6. 11. 2025 18:00
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž) Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž) 5. 11. 2025 17:01
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD) Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD) 4. 11. 2025 18:00

Okrem líčenia sa dozvieš, prečo Dominika skončila s modelingom a ako začala s budovaním značky.

Do najnovšej epizódy Make-up & Gossip prijala pozvanie Dominika Krčmáriková, bývalá modelka, influencerka a podnikateľka v oblasti fitness a zdravia. Tiež je zakladateľkou wellness apky ONVIA, ktorá má viac ako 9 000 spokojných užívateliek.

Dominika si ako tému dnešnej epizódy vybrala fresh denné líčenie – keďže sa jej fanúšikovia na to často pýtajú, ukáže ti, ako vyzerá jej rutina. Ak sleduješ túto reláciu pravidelne, určite vieš, že každý hosť sa najprv podelí o svoje must-have produkty. V Dominikinom prípade je to momentálne štipec na vlasy Balmain, balzam Elizabeth Arden, ktorý používa na pery a suché miesta na tele, a telefón.

Pred líčením používa hydratačný krém – v chladnejších mesiacoch uprednostňuje virálny krém Weleda, ktorý je známy svojou hutnou a intenzívne výživnou konzistenciou. Linda použila pod okolie očí Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt.

Dominika nepoužíva make-up na celú tvár, preferuje skôr korektor na určité miesta. V jej kozmetickej taške sa momentálne nachádza intenzívne krycí korektor Hourglass Vanish v dvoch odtieňoch. Linda má radšej jemnejšiu a hydratačnú konzistenciu, preto siahla po Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow.

Druhým krokom v líčení je krémový bronzer NARS Laguna Bronzing Cream, ktorý vyskúšala aj Linda. Pokračovala krémovou lícenkou s extrémne dostupnou cenovkou – Gabriella Salvete Duo Blush. Linda, ako vo väčšine posledných epizód, zostala pri obľúbenej lícenke Natasha Denona Hy-Blush Cloudy Cream Cheek Duo.

Dominika aj Linda jemne zafixovali svoje líčenie sypkým púdrom Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder.

Na oči použila Dominika matný telový tieň z cenovo dostupnej paletky Gabriella Salvete Sunset Glow 15 Shades of Sunset. Do stredu viečka použila trblietavý tieň z paletky Natasha Denona I NEED A NUDE EYESHADOW PALETTE. Líčenie očí dokončila hnedými tieňmi z rovnakej paletky, klieštikmi na mihalnice a riasenkou Charlotte Tilbury Exagger-eyes Volume Mascara. Lindiným favoritom je momentálne riasenka Armani Eyes To Kill Classico Black.

Na fixáciu obočia si Dominika pochvaľuje gél MAYBELLINE NEW YORK Super Lock. Kúpila si ho tesne pred natáčaním tejto epizódy a okamžite sa jej zapáčil. Na dokreslenie chĺpkov používa pero NYX Lift&Snatch Brow Tint Pen.

„Aktuálne je toto najlepšia ceruzka akú som našla,“ komentuje vo videu Dominika a Linde ukazuje ceruzku na pery CAIA v odtieni Nougat. Hnedá farba ceruzky nadchla okamžite aj Lindu. Naša moderátorka však použila značku Catrice v odtieni Manhattan, ktorá má o niečo tmavší odtieň. Dominika použila na pery prírodný rúž Fraela, ktorý skombinovala s rúžom Gabriella Salvete Say It! And Shine!. Linda zas siahla po balzame essence the super peptide.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
MAKE-UP & GOSSIP
Storky
Lifestyle news
Spravodajstvo
Viac z Video

Domov
Zdieľať
Diskusia