V siedmej časti Hlbín predstavujeme Evku. Porozprávala nám o tom, ako ju v detskom domove sexuálne zneužívali a fyzicky napádali. Každý z nás má niečo, čo pred svetom skrýva. Práve tieto príbehy sa snažíme vo formáte Hlbiny zachytiť.
Eva mala len mesiac, keď ju umiestnili do centra pre deti a rodiny (detský domov, pozn. red.). V prostredí, kde mala cítiť lásku, bezpečie a pochopenie, však zažila veci, z ktorých mrazí. Tí, ktorí ju mali chrániť a vychovávať, jej ubližovali a namiesto starostlivosti a náklonnosti zažívala bolesť a strach. Vychovávatelia ju sexuálne zneužívali a fyzicky napádali. V rozhovore nám rozprávala napríklad aj o tom, ako jedného musela sexuálne uspokojovať.
Nebola však jediná. Evka rozpráva o desiatkach detí, ktoré prežívali to isté. Dnes má 20 rokov, no jazvy z detstva jej zostali nielen na duši, ale aj na tele. Jeden z vychovávateľov jej pálil cigarety o kožu. Teraz sa snaží väčšinu tela zakrývať tetovaniami.
Aj napriek tomu, čo prežila, sa Evka dnes usmieva. Žije so svojou manželkou a malým psíkom, a hoci na detstvo nikdy nezabudne, dokázala si vytvoriť život, v ktorom má konečne pokoj a lásku.