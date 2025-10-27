Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 27. októbra 2025 o 15:00
Čas čítania 1:15

Miro zažil v závere rande nepríjemné prekvapenie. Môže mať jeho vzťah s Ninou šancu? (MENUČKO)

Pri najnovšej časti Menučka sa zapotila nielen naša dvojica, ale aj my.

Obľúbená šou Menučko, kde sa dvaja neznámi stretávajú na slepom rande, priniesla ďalší zaujímavý pár. Tentokrát si za spoločný stôl sadli 18-ročná študentka Nina a 20-ročný futbalista Miro. 

Rande spočiatku vyzeralo ako príjemné stretnutie dvoch mladých ľudí, postupne sa však začali objavovať prvé výraznejšie rozdiely. Po prvých chodoch sa Nina a Miro dostali až k hlavnému chodu, kde to medzi nimi začalo škrípať. Pri niektorých otázkach sa dvojica poriadne zapotila a my sme od napätia zabúdali dýchať.

Otázky týkajúce sa rolí vo vzťahu, budúcich potomkov a ich výchovy či názory na LGBTI+ a otvorený vzťah podľa mnohých patria až na štvrté či piate rande. My sme ich však Nine a Mirovi naservírovali hneď na prvom. 

Napriek výrazným rozdielom v hodnotových otázkach niekoľkokrát padlo zhodné „ÁNO“. Aký bol ich finálny verdikt a čo ovplyvnilo ich rozhodnutie? To sa dozvieš v najnovšom Menučku.  

Baví ťa dating show Menučko a chceš si ju pozrieť medzi prvými? 💕 Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
