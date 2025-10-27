Miro zažil v závere rande nepríjemné prekvapenie. Môže mať jeho vzťah s Ninou šancu? (MENUČKO)

Pri najnovšej časti Menučka sa zapotila nielen naša dvojica, ale aj my.
Obľúbená šou Menučko, kde sa dvaja neznámi stretávajú na slepom rande, priniesla ďalší zaujímavý pár. Tentokrát si za spoločný stôl sadli 18-ročná študentka Nina a 20-ročný futbalista Miro.
Rande spočiatku vyzeralo ako príjemné stretnutie dvoch mladých ľudí, postupne sa však začali objavovať prvé výraznejšie rozdiely. Po prvých chodoch sa Nina a Miro dostali až k hlavnému chodu, kde to medzi nimi začalo škrípať. Pri niektorých otázkach sa dvojica poriadne zapotila a my sme od napätia zabúdali dýchať.
Otázky týkajúce sa rolí vo vzťahu, budúcich potomkov a ich výchovy či názory na LGBTI+ a otvorený vzťah podľa mnohých patria až na štvrté či piate rande. My sme ich však Nine a Mirovi naservírovali hneď na prvom.
Napriek výrazným rozdielom v hodnotových otázkach niekoľkokrát padlo zhodné „ÁNO“. Aký bol ich finálny verdikt a čo ovplyvnilo ich rozhodnutie? To sa dozvieš v najnovšom Menučku.
