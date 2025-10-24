Prečo musí práve ten najnešťastnejší človek na Zemi zachrániť svet pred šťastím? Tak znie zásadná otázka nového seriálu.
Nie je tajomstvom, že Breaking Bad si stále drží neskutočné skóre 93 percent, čo ho robí štvrtým najobľúbenejším seriálom na ČSFD. Aj preto sa fanúšikovia už teraz nemôžu dočkať nového seriálu Pluribus od tvorcu Vince Gilligana, ktorý má na konte aj nemenej úspešný seriál Better Call Saul.
Pluribus rieši existenciálnu tému. Svet je od základu iný. Všetci sú z ničoho nič šťastní a to permanentne. Ľudia si vzájomne pomáhajú, sú usmievaví a žijú tak, že je všetko v najlepšom poriadku a všetky problémy sveta sa vytratili.
Až na jednu jedinú osobu, ktorou je spisovateľka Carol Stuk z Albuquerque v Novom Mexiku. Tá jediná stále stojí pevne nohami na zemi. Nákazlivá eufória ju dočista minula a kvôli tomu si ju začnú všetci veľmi rýchlo všímať. A to vrátane samotnej vlády.
Ako sa ukáže, danému stavu sveta muselo predchádzať niečo šialené. Pravdepodobne išlo o globálnu katastrofu. V traileri si totiž môžeme všimnúť horiace mestá a sanitky. V tej chvíli sa začne šťastie šíriť ako vírus.
„Svet sa hneď v prvom diele zmení veľmi náhle a od tej chvíle už nič nebude ako predtým. Je to súčasnosť, svet, ktorý poznáme teraz, len sa z ničoho nič premení. A dôsledky tej premeny, dúfam, ponúknu drámu na mnoho ďalších epizód,“ uviedol Gilligan.
Na seriál sa môžeš tešiť už 7. novembra na Apple TV+ a Canal+.