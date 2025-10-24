Kategórie
dnes 24. októbra 2025 o 13:44
Čas čítania 0:44
Michaela Kedžuchová

Toto je Muž roka 2025: Peter sa preslávil vo Farme, teraz bude reprezentovať Slovensko v súťaži krásy

Toto je Muž roka 2025: Peter sa preslávil vo Farme, teraz bude reprezentovať Slovensko v súťaži krásy
Zdroj: instagram / @itspeterjaniga
Fešák z Farmy nás bude reprezentovať vo svete.

Prešovčan Peter Janiga zverejnil na Instagrame nečakanú novinu. Dostal titul Man of The Year Slovak Republic 2025 a zároveň sa stal I. Vicemistrom Slovenskej republiky 2025. K tejto výhre mu zagratuloval aj svetový víťaz Kevin Mruškovič, ktorý súťaž vyhral v roku 2024. 

„Peter nás bude reprezentovať na svetovej súťaži Man of the Year 2025 na Bali už od 14. novembra," píše súťaž Mister Slovak Republic v najnovšom poste. Taktiež uvádza, že porota si víťaza vybrala „jednohlasne".

Peter má 34 rokov a je profesionálny tanečník a učiteľ tanca. „Nebudem klamať, je to skvelý pocit – niečo medzi hrdosťou a pokorou. Získať tento titul pre mňa neznamená dokonalosť, ale odvahu byť sám sebou, pracovať na sebe a ukázať, že skutočná sila je v rovnováhe – medzi telom, mysľou a srdcom," priznal Peter, ktorý minulý rok vyhral reality šou Farma 16.

Šerpu a titul Man of the Year Slovak Republic 2025 si Janiga prevzal od Jozefa Oklamčáka, zakladateľa súťaží Mister Slovensko a Miss Slovensko. Boli pri tom aj dizajnér Jozef Grondžák a fotograf Radoslav Orenič. 

Odporúčané
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo 24. októbra 2025 o 11:17
Odporúčané
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ. Vyvíjali ju 10 rokov Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ. Vyvíjali ju 10 rokov 24. októbra 2025 o 9:37
Odporúčané
Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia 24. októbra 2025 o 8:55
FARMA 16 MODELING
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 2 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
včera o 10:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
pred 3 dňami
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Toto je Muž roka 2025: Peter sa preslávil vo Farme, teraz bude reprezentovať Slovensko v súťaži krásy pred 21 minútami
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme? pred hodinou
Toto sú prvé reakcie na seriál IT: Welcome to Derry. Ako sa vydaril návrat strašidelného klauna Pennywisea? pred 2 hodinami
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo pred 2 hodinami
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ. Vyvíjali ju 10 rokov dnes o 09:37
Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia dnes o 08:55
Luca Brassi a Raphael navarili nový nelegálne dobrý hit „PROBLEMA“. Opisujú v ňom odvrátenú stránku svojho života dnes o 08:08
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského včera o 17:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník včera o 15:33
Všetko
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 2 dňami
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
V spolupráci
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
včera o 11:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
včera o 10:00
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
Slovensko
18. 10. 2025 18:00
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
18. 10. 2025 18:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
včera o 17:30
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu
pred 2 dňami
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
včera o 10:00
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
15. 10. 2025 11:00
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
pred 2 dňami
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
včera o 17:30
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15

Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Filmy a Seriály
pred hodinou
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
pred hodinou
Prvýkrát od súdneho sporu s bývalou manželkou Amber Heard sa chystá hollywoodska hviezda vrátiť na plátna. Objaví sa vo Vianočnej kolede od Charlesa Dickensa.
Obľúbená zimná exotická destinácia víta Slovákov v novom letovisku Muscat, letecky priamo z Bratislavy a z Košíc
PR správa
Obľúbená zimná exotická destinácia víta Slovákov v novom letovisku Muscat, letecky priamo z Bratislavy a z Košíc
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb je späť s fresh trackom, collab Raphael x Luca Brassi10x, ale aj nový Dave a Tyla
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb je späť s fresh trackom, collab Raphael x Luca Brassi10x, ale aj nový Dave a Tyla
pred 3 hodinami
Tina sa po 8 rokoch vracia k rapu. Jej alter ego Minimo sa v novom klipe vozí na streche Lamborghini
Tina sa po 8 rokoch vracia k rapu. Jej alter ego Minimo sa v novom klipe vozí na streche Lamborghini
pred 3 hodinami
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ. Vyvíjali ju 10 rokov
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ. Vyvíjali ju 10 rokov
dnes o 09:37
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
19. 10. 2025 17:00
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
20. 10. 2025 14:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
