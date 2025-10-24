Fešák z Farmy nás bude reprezentovať vo svete.
Prešovčan Peter Janiga zverejnil na Instagrame nečakanú novinu. Dostal titul Man of The Year Slovak Republic 2025 a zároveň sa stal I. Vicemistrom Slovenskej republiky 2025. K tejto výhre mu zagratuloval aj svetový víťaz Kevin Mruškovič, ktorý súťaž vyhral v roku 2024.
„Peter nás bude reprezentovať na svetovej súťaži Man of the Year 2025 na Bali už od 14. novembra,“ píše súťaž Mister Slovak Republic v najnovšom poste. Taktiež uvádza, že porota si víťaza vybrala „jednohlasne“.
Peter má 34 rokov a je profesionálny tanečník a učiteľ tanca. „Nebudem klamať, je to skvelý pocit – niečo medzi hrdosťou a pokorou. Získať tento titul pre mňa neznamená dokonalosť, ale odvahu byť sám sebou, pracovať na sebe a ukázať, že skutočná sila je v rovnováhe – medzi telom, mysľou a srdcom,“ priznal Peter, ktorý minulý rok vyhral reality šou Farma 16.
Šerpu a titul Man of the Year Slovak Republic 2025 si Janiga prevzal od Jozefa Oklamčáka, zakladateľa súťaží Mister Slovensko a Miss Slovensko. Boli pri tom aj dizajnér Jozef Grondžák a fotograf Radoslav Orenič.