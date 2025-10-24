Fanúšikovia zdieľali výstavu ako "FREE GAME" pre ostatných milovníkov módy.
Zosnulý módny dizajnér a ikona módnej scény Virgil Abloh mal v Paríži od 30. septembra do 9. októbra výstavu Virgil Abloh: The Codes, na ktorej sa predstavilo takmer 20 rokov Virgilovej tvorby prostredníctvom 20 000 archívnych diel – od prototypov a skíc až po módne a dizajnérske objekty.
Expozícia ukázala, ako Ablohove „kódy“ prepájajú módu, architektúru, hudbu aj reklamu a zdôrazňuje jeho spolupráce s umelcami, dizajnérmi a športovcami. Teraz túto výstavu nájdeš aj online a úplne zdarma vďaka fanúšikom.
"FREE GAME" pri otvorení stránky online exhibície odkazuje na webovú stránku, ktorú založil samotný Virgil s rovnakým názvom. Virgil ju vytvoril ako bezplatný online vzdelávací zdroj pre začínajúcich módnych podnikateľov a spustil ju v roku 2020.
Na webovej stránke nájdeš v dvanástich krokoch podrobný manuál o tom, ako vybudovať módnu značku. Nachádzajú sa tam informácie o sieťotlači, práci v Adobe, budovaní online prítomnosti, ale aj o tom, ako používať Shopify či o základoch marketingu.
Online výstava zobrazuje mapu múzea a zóny, ktoré sa v nej nachádzajú, aj s popisom vystavených kúskov. Či už ide o kolaborácie s Nike alebo Louis Vuitton, či to, ako vyzeral Virgilov office v Paríži, všetko nájdeš na tejto stránke.