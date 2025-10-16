Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. októbra 2025 o 12:09
Čas čítania 0:34
Hana Divišová

Love Island prináša nečakaný zvrat. Do vily mieria Dušan a Dano, ktorí už raz o lásku bojovali

Love Island prináša nečakaný zvrat. Do vily mieria Dušan a Dano, ktorí už raz o lásku bojovali
Zdroj: Instagram/@Televízia Markíza
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tentoraz prichádzajú s novou energiou a odhodlaním dokázať, že si zaslúžia druhú šancu.

Love Island je v plnom prúde a medzi účastníkmi sa už vytvorili prvé oficiálne páry. Do vily však pravidelne prichádzajú nové bombshellky a bombshelli, ktorí preverujú silu ich lásky. Najnovšie na Tenerife mieria Dušan a Dano, ktorých poznáme z predchádzajúcej série.

Po sympatickej Kristíne zo šou Ruža pre nevestu televízia Markíza odhalila, že do vily mieri aj Dušan. Jeho vzťah z minulého ročníka však neprežil skúšku Casa Amor, a tak dostane druhú šancu na lásku.

Odporúčané
Do vily na Love Islande vstupuje známa tvár. Nová bombshell je Kika z Ruže pre nevestu Do vily na Love Islande vstupuje známa tvár. Nová bombshell je Kika z Ruže pre nevestu 14. októbra 2025 o 7:50
Dušan Love Island
Zdroj: Instagram/@Televízia Markíza

Dušan však nebude jediný, kto sa na Tenerife vráti. Do vily mieri aj Dano, ktorý sa v minulosti taktiež objavil v Love Islande, kde tvoril pár s Domi Alagiou.

Odporúčané
Miška z Love Islandu prehovorila po nečakanom odchode zo šou. S Honzom sa chce stretnúť Miška z Love Islandu prehovorila po nečakanom odchode zo šou. S Honzom sa chce stretnúť 14. októbra 2025 o 15:36
Dano Love island
Zdroj: Instagram/@Televízia Markíza

Fanúšikovia sú v komentároch poriadne prekvapení z oznámenia nových bombshellov. Vo vile sa totiž čoskoro objavia až traja expartneri známej influencerky Domi Alagii. Pár s ňou tvoril Honza, ktorý je na vile a aj obaja noví bombshelli.

Love Island Nicolas a Lenka odišli z vily spoločne po hlasovaní ostatných srdiečok. Love island Sára si na vile z dievčat najviac sadla s Miškou.
Zobraziť galériu
(4)
Anketa:
Pozeráš Love Island?
Áno, milujem to!
Nie, nebaví ma to.
Áno, milujem to!
67 %
Nie, nebaví ma to.
33 %
Odporúčané
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest 16. októbra 2025 o 10:22
Odporúčané
Cristiano Ronaldo neprestáva mieriť na vrchol. Stal sa historicky najlepším strelcom kvalifikácie MS Cristiano Ronaldo neprestáva mieriť na vrchol. Stal sa historicky najlepším strelcom kvalifikácie MS 16. októbra 2025 o 9:33
Odporúčané
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky 16. októbra 2025 o 8:35
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
LOVE ISLAND REALITY ŠOU SLOVENSKO
Odporúčame
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 4 dňami
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
pred 3 dňami
Storky
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Lifestyle news
Love Island prináša nečakaný zvrat. Do vily mieria Dušan a Dano, ktorí už raz o lásku bojovali pred 15 minútami
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách pred hodinou
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest pred 2 hodinami
Cristiano Ronaldo neprestáva mieriť na vrchol. Stal sa historicky najlepším strelcom kvalifikácie MS pred 2 hodinami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky pred 3 hodinami
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“ včera o 15:48
Po Edovi Geinovi príde brutálna vrahyňa. Vieme, o kom bude ďalšia séria Monsters od Netflixu včera o 14:24
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video včera o 11:09
Gucci, Chloé a Loewe dostali miliónové pokuty. Môžu za to ich cenové praktiky včera o 10:42
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Demokrati Polícia SR Bratislava
Viac
Z Bratislavy do Košíc môžeš letieť od 21. novembra. Ceny leteniek začínajú na 19,99 €, kúpiť si ich môžeš už teraz
pred 2 minútami
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
pred 46 minútami
AKTUÁLNE: Polícia obvinila 40-ročnú ženu v súvislosti s nájdeným mŕtvym novorodencom v práčke
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
Udalosti
pred 3 hodinami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
pred 3 hodinami
VIDEO: Bolek Polívka skolaboval počas vystúpenia. Príčinou bola mŕtvica
VIDEO: Bolek Polívka skolaboval počas vystúpenia. Príčinou bola mŕtvica
pred 2 dňami
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná
pred 2 dňami
Karlos a Lela Vémolovci prežívajú ťažké obdobie. Ich syn musel podstúpiť náročnú operáciu
Karlos a Lela Vémolovci prežívajú ťažké obdobie. Ich syn musel podstúpiť náročnú operáciu
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo neprestáva mieriť na vrchol. Stal sa historicky najlepším strelcom kvalifikácie MS
Cristiano Ronaldo neprestáva mieriť na vrchol. Stal sa historicky najlepším strelcom kvalifikácie MS
pred 2 hodinami
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
včera o 11:09
Viac z Šport Všetko
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
Zahraničie
5. 10. 2025 15:21
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
10. 10. 2025 15:16
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
4. 10. 2025 13:55
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Hudba Všetko
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 3 dňami
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
pred 3 dňami
Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
pred 4 dňami
Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
Tech
pred hodinou
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
pred hodinou
Futuristický koncept spája tradičnú eleganciu značky s inovatívnymi technológiami.
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
pred hodinou
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
pred 2 hodinami
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Mäso od farmára priamo na tvoj stôl s minimálnym rizikom kontaminácie. Lidl to zaručuje kampaňou Nedotknuté
PR správa
Mäso od farmára priamo na tvoj stôl s minimálnym rizikom kontaminácie. Lidl to zaručuje kampaňou Nedotknuté
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
včera o 11:09
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
včera o 15:48
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
včera o 13:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
pred 3 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 4 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia