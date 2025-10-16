Tentoraz prichádzajú s novou energiou a odhodlaním dokázať, že si zaslúžia druhú šancu.
Love Island je v plnom prúde a medzi účastníkmi sa už vytvorili prvé oficiálne páry. Do vily však pravidelne prichádzajú nové bombshellky a bombshelli, ktorí preverujú silu ich lásky. Najnovšie na Tenerife mieria Dušan a Dano, ktorých poznáme z predchádzajúcej série.
Po sympatickej Kristíne zo šou Ruža pre nevestu televízia Markíza odhalila, že do vily mieri aj Dušan. Jeho vzťah z minulého ročníka však neprežil skúšku Casa Amor, a tak dostane druhú šancu na lásku.
Dušan však nebude jediný, kto sa na Tenerife vráti. Do vily mieri aj Dano, ktorý sa v minulosti taktiež objavil v Love Islande, kde tvoril pár s Domi Alagiou.
Fanúšikovia sú v komentároch poriadne prekvapení z oznámenia nových bombshellov. Vo vile sa totiž čoskoro objavia až traja expartneri známej influencerky Domi Alagii. Pár s ňou tvoril Honza, ktorý je na vile a aj obaja noví bombshelli.