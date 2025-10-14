Miška, ktorá sa tento rok zúčastnila reality šou Love Island, prvýkrát prehovorila o svojich pocitoch. S Honzom sa chce po šou stretnúť.
Miška s Honzom boli favoritmi na víťazov tohtoročného Love Islandu, o to viac ľudí prekvapilo, keď sa rozhodla opustiť šou. Priznala, že posledný deň vo vile bol pre ňu veľmi psychicky náročný a podľa nej to nebola Miška, ktorú diváci poznali.
„Môj posledný deň vo vile bol psychicky extrémne náročný, deň môjho odchodu som si nemusela fakt ani, že pozrieť, lebo jednoducho viem, že to nebola Miška, ktorú poznáte. Fakt som energická, láskavá a podporujúca osoba a je mi úplne jasné, že moje ticho ostalo jedným veľkým otáznikom pre vás a rovnako tak pre Honzu, čo ma neskutočne mrzí,“ prezradila bývalá účastníčka šou.
Miška zároveň priznala, že by sa s Honzom rada stretla, pretože by si rada vyrozprávala veci, ktoré visia vo vzduchu. „Aj napriek posledným epizódam, v ktorých ma Honza celkom prekvapil, si stojím za svojím, že po tomto všetkom sa s ním chcem stretnúť a vyporozprávať sa si veci, ktoré sa stali alebo nestali.“
Miška prezradila, že vo vile zažívala náročné chvíle po odchode Sáry, Nika a Eriky, kvôli čomu sa cítila osamelo. Práve kvôli tomu sa rozhodla nadviazať vzťah s Dominikou, ktorá neskrývala sympatie voči Miške. Miška však dodala, že Dominika jej povedala, že vraj rešpektuje jej vzťah s Honzom.
Miška vilu opustila bez rozlúčky s ostatnými súťažiacimi, a tí sa o jej odchode dozvedeli až potom, čo už odišla. „Nemala som sa s kým lúčiť,“ vysvetlila vtedy svoje rozhodnutie. Jej najbližší totiž vraj súťaž už opustili.