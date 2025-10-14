Lela sa o ťažké chvíle podelila na sociálnych sieťach a priznala, že psychicky aj fyzicky je už vyčerpaná.
Najmladší syn Karlosa a Lely Vémolovcov, Arnie, má len niečo vyše pol roka, no namiesto bezstarostného detstva musel podstúpiť náročnú operáciu obličky. Lela na svojom profile pravidelne zdieľa momenty zo svojho života, tentoraz sa podelila aj o veľmi ťažké chvíle, ktoré prežívala v nemocnici.
„Konečne sme sa dočkali operácie, ktorá sa už dvakrát musela odložiť kvôli jeho zdravotnému stavu. Verila som, že tentokrát to už vyjde. Tlak, ktorý v sebe cítim, je obrovský. Už dlho som si neoddýchla – ani psychicky, ani fyzicky,“ napísala Lela na svoj Instagram.
Malý Arnie však podľa všetkého náročný zákrok zvládol. Lela neskôr informovala, že operáciu majú úspešne za sebou. Prvú noc po zákroku prežila spoločne s ním a všetko zatiaľ vyzerá bez komplikácií.
Vo svojom príspevku nezabudla vyjadriť obdiv aj ostatným mamám, ktoré si prechádzajú podobnými chvíľami. „Dnešná noc bola skúškou, ktorú pochopí len mama, ktorá prežíva operáciu svojho dieťatka. Obdivujem každú jednu maminku, ktorá musí prežiť tieto chvíle,“ napísala Lela.