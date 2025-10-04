Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Mesto vinárov, Ľudovíta Štúra a keramiky prekvapí nejedného návštevníka aj svojou výnimočnou gastronómiou a jedinečnými podnikmi.
Foodbloger Čoje vytiahol päty z Bratislavy, a opäť vyrazil do ďalšieho slovenského mesta.
Tentokrát sme navštívili krásnu Modru, no neostali sme len na víne. Po zozbieraní tipov od našich followerov sme ochutnali lahodné raňajky, či kávu fermentovanú so šampusom.
Neobišli sme ani tradičnejší fine dining v 400 ročnom mlyne, pizzu s najzaujímavejších cestom a reštauráciu, ktorej Čoje nevedel nájsť konkurenciu široko, ďaleko.
Pozri si skvelé video a inšpiruj sa pri svojej ceste do tohto vinárskeho raja.