dnes 4. októbra 2025 o 10:01
Čas čítania 0:18
Petra Nižnanská

Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky

Mesto vinárov, Ľudovíta Štúra a keramiky prekvapí nejedného návštevníka aj svojou výnimočnou gastronómiou a jedinečnými podnikmi.

Foodbloger Čoje vytiahol päty z Bratislavy, a opäť vyrazil do ďalšieho slovenského mesta.

Tentokrát sme navštívili krásnu Modru, no neostali sme len na víne. Po zozbieraní tipov od našich followerov sme ochutnali lahodné raňajky, či kávu fermentovanú so šampusom. 

Neobišli sme ani tradičnejší fine dining v 400 ročnom mlyne, pizzu s najzaujímavejších cestom a reštauráciu, ktorej Čoje nevedel nájsť konkurenciu široko, ďaleko. 

Pozri si skvelé video a inšpiruj sa pri svojej ceste do tohto vinárskeho raja. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Petra Nižnanská
Petra Nižnanská
Production Manager
Všetky články
Náhľadový obrázok: refresher sk
Domov
