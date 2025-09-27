Vo svete krásy sa objavil nový trend, ktorý je buď milovaný, alebo nenávidený - nič medzi tým.
Takzvané Tabi nechty napodobňujú ikonickú obuv Maison Margiela z roku 1988, známu pre svoj charakteristický rozdelený tvar špičky, prezývaný aj camel toe shoe.
Tak ako pôvodné Tabi topánky, aj ich nechtová verzia okamžite vyvolala búrlivé reakcie. Kým niektorí fanúšikovia dizajn oslavujú ako originálny a odvážny, iní ho označujú za „hrozný“ či dokonca „otrasný“. Na sociálnych sieťach sa objavujú posmešné komentáre, ktoré Tabi prirovnávajú ku kozím kopytám, zároveň však pribúdajú nadšené príspevky obdivujúce kreativitu a odvahu.
Vznik Tabi nechtov
Nechtový umelec Ramon Duran vysvetľuje, že kľúčom je špeciálny rez na špičke každého nechtu, ktorý sa robí jemným vrtáčikom, píše The NY Post. Dizajn najlepšie vynikne na stredne dlhých, zaoblených či oválnych nechtoch. Odvážne ženy si ich potom môžu ozdobiť ľubovoľnou farbou alebo úpravou od matného efektu, cez 3D dekor, až po mašličky.
Hoci tento look mnohých šokuje, na TikToku a Instagrame si rýchlo získava obdivovateľov. „A+ za kreativitu,“ píše jedna používateľka. Iná zasa nadšene dodáva: „Tabi nechty sú bomba!“
Zdá sa teda, že rovnako ako ich topánkový predchodca, aj Tabi nechty budú trendom, ktorý nikto nemôže ignorovať - či už z lásky, alebo z odporu.