dnes 25. septembra 2025 o 15:05
Čas čítania 4:22
Tereza Kopecká

TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?

TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
ZAUJÍMAVOSTI NAJBIZARNEJŠIE ÚMRTIA NEHODY A ÚMRTIA
Čierny humor, pútavé príbehy a štipľavé komentáre – to všetko zabezpečilo úspech Darwinových cien, ktorými sa oceňujú tie najhlúpejšie úmrtia.

Darwinove ceny sú ironické ocenenie, ktoré vzniklo v diskusiách na Usenete (jedna z najstarších foriem online diskusií, pozn. redakcie) okolo roku 1985. Cena sa udeľuje jednotlivcom, ktorí údajne prispeli k evolúcii ľudstva tým, že sa vlastným pričinením vyradili z genofondu. Buď tým, že zomreli, alebo si veľmi hlúpym spôsobom spôsobili neplodnosť.

Vzdelávacie okienko: Kto bol Charles Darwin?
Charles Darwin (1809 - 1882) bol anglický prírodovedec, ktorý sa najviac preslávil svojou teóriou evolúcie prirodzeným výberom. V roku 1859 publikoval dielo O pôvode druhov, v ktorom predstavil myšlienku, že druhy nie sú nemenné, ale vyvíjajú sa postupne. Kľúčovým mechanizmom je prirodzený výber: jedinci s vhodnými vlastnosťami majú väčšiu šancu prežiť a odovzdať ich črty potomkom - tak sa počas mnohých generácií menia celé populácie a vznikajú nové druhy.

Darwinove ceny udeľoval do roku 2022 web Darwin Awards. Hoci stránka budí dojem, že je z roku 2009, nájdeš na nej všetko potrebné. Je tam aj rubrika honorable mentions, odkaz pre ľudí ktorý akoby zázrakom prežili a rukopisy od prispievateľov z celého sveta. Na webe nájdeš aj pravidlá, podľa ktorých sa táto pomyselná cena udeľuje.

Ocenený musí spĺňať:
✔️ Reprodukcia - vyradenie z genofondu: smrť alebo neplodnosť.
✔️ Samovýber - Spôsobenie vlastného zániku.
✔️ Dokonalosť - Vznešene idiotské nesprávne použitie úsudku.
✔️ Vyspelosť - Schopnosť zdravého úsudku.
✔️ Pravdivosť - Udalosť musí byť pravdivá.

Webovú stránku a samotné Darwinove ceny založila americká molekulárna biologička a spisovateľka Wendy Northcuttová počas svojho výskumu biochémie na Stanfordskej univerzite v roku 1993.

V novinách z celého sveta som našla príbehy o najhlúpejších úmrtiach, prepísala som ich tak, aby vynikol ich humor, a poslala som ich e-mailom malému okruhu priateľov,“ píše o vzniku cien na svojej webovej stránke samotná autorka.

Príbehy môžu na stránke zdieľať aj bežní používatelia a používateľky a potom nechať ostatných hlasovať za tie najlepšie. Na základe poslednej aktualizácie sme teraz vybrali aktuálnu desiatku najlepších.

10. Pád do výťahu

Tento príbeh sa stal v Číne, v provincii Jiangsu. Miestna žena vošla na trojkolke do nákladného výťahu, ktorému sa otvorili dvere a ona aj s trojkolkou zletela na miestny trh. Následnou kontrolou sa zistilo, že s výťahom nič zle nebolo, len žena na trojkolke pridala plyn, keď nemala, dvere nevydržali náraz a... kandidátka na Darwinovu cenu bola na svete.

Ilustračné foto
Ilustračné foto Zdroj: Unsplash / Lennard Kollossa
9. Amatérsky kaskadér

Keď je niekto otcom rodiny, človek by očakával, že bude mať aspoň trochu rozumu. Tohto pána to však obišlo. 31-ročný turista z Holandska sa na dovolenke v Španielsku rozhodol poveriť svoju manželku a syna, aby ho natočili pri skoku z výšky približne 30 metrov. V ten deň sa však muž kruto prepočítal, pretože jeho pád sa tragicky zvrtol.

Ilustračné foto
Ilustračné foto Zdroj: Unsplash / Julian

8. Svätá voda

Dňa 17. júla 2022 sa Bhagwant Mann, hlavný minister Pandžábu, rozhodol ukázať svetu výhody pitia "svätej vody" z rieky Khali-Bein. Natočili ho, ako vypil celý pohár, a video zverejnil na Twitteri. Tá istá rieka je však známa aj silným znečistením odpadovými vodami z okolitých dedín.

Po vypití aj malého množstva takejto vody človek zvyčajne ochorie na choleru, hnačku, dyzentériu, hepatitídu, týfus či obrnu. O dva dni neskôr začal minister trpieť silnými bolesťami žalúdka a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice v Dillí. Darwinovu cenu by však nezískal, pretože z incidentu vyviazol živý a zdravý. Ale dobrý pokus.

Tereza Kopecká
Tereza Kopecká
Social Media Specialist
Všetky články
Jsem Teri. Pro Refresher pracuji hlavně jako Social Media Specialist, ale čas od času napíšu článek věnující se popkultuře nebo kosmetice. Nezapřu v sobě ale ani hokejovou fanynku, takže si u mě přečteš i něco málo ze světa sportu. Nově mě najdeš i na našem YouTube.
Náhľadový obrázok: Unspleash/David Cashbaugh
