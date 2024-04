Turisti sa po vstupe do jaskyne nakazili smrteľným vírusom, ktorý im rozleptal celé telo. Podľa WHO môže spôsobiť ďalšiu pandémiu

Prezývajú ju aj najsmrteľnejšia jaskyňa na svete. Vytesali ju klami slonov, ktorí z jej stien lízali soľ. V roku 1980 jaskyňu Kitum nachádzajúcu sa v kenskom národnom parku Mount Elgon však navštívili dvaja turisti a nakazili sa zvláštnym vírusom leptajúcim telo známym ako Marburg. Podľa denníka Daily Mail turisti onedlho nato zomreli.

„Tkanivo na ich tvári sa rozpúšťalo a zdalo sa, že im tvár visí zo sánky,“ píše sa o tomto incidente v knihe o jaskyni. O niekoľko rokov neskôr si vyžiadala ďalšiu obeť, tentoraz ňou bol dánsky študent, ktorého postihol rovnaký osud.

Smrteľný vírus Marburg má po nakazení úmrtnosť až 88 percent a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spôsobuje hemoragickú horúčku, ktorá poškodzuje krvný obeh a oslabuje telo. Patrí do rovnakej skupiny vírusov ako Ebola, podľa WHO ide o pandemickú hrozbu.

Vírus sa môže šíriť telesnými tekutinami či dokonca dotykom. Jeho inkubačná lehota sa u ľudí líši – môže trvať 2 až 21 dní, kým sa u nakazených prejavia akékoľvek príznaky. Lekári opisujú infikovaných pacientov ako „duchov“ s vpadnutými očami. Neskôr sa vírus prejaví krvácaním z nosa, ďasien, očí či dokonca z pohlavných orgánov.

Vedci zistili, že za zavírusenú jaskyňu môžu aj minerály v jej stenách, na ktorých sa priživovali byvoly, hyeny, leopardy či netopiere prenášajúce choroby, ale aj patogénne mikroorganizmy a baktérie.

O „infekčnú jaskyňu“ sa začal zaujímať aj Zdravotnícky výskumný ústav americkej armády. Ten do jaskyne Kitum po incidentoch zorganizoval expedíciu – výskumnému tímu v ochranných oblekoch sa odtiaľ podarilo doniesť netopiera. O viac ako 10 rokov bol v živočíchovej RNA objavený vírus Marburg, informuje portál Unilad. Smrtiaci patogén sa vedcom podarilo identifikovať v pečeni a v pľúcach zvieraťa.

Proti vírusovému ochoreniu dosiaľ neexistujú žiadne vakcíny, jedinou liečbou je užívanie liekov na zmiernenie symptómov a hydratovanie nakazeného pacienta.

