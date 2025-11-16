Kategórie
dnes 16. novembra 2025 o 15:25
Čas čítania 0:26

Muž v Kanade ukradol autobus plný pasažierov. Robil zastávky aj kontroloval lístky

Muž v Kanade ukradol autobus plný pasažierov. Robil zastávky aj kontroloval lístky
Zdroj: TASR/AP
Lukáš Turčan
Lukáš Turčan
Polícia zadržala muža v kanadskom Hamiltone. Ukradol autobus s cestujúcimi a jazdil s ním po bežnej trase.

Polícia v kanadskom Hamiltone (provincia Ontario) dostala hlásenie o ukradnutom autobuse miestnej spoločnosti HSR, v ktorom sa nachádzalo približne desať cestujúcich. O prípade informovala CNN

Muž, ktorý autobus ukradol, s ním jazdil po bežnej mestskej trase linky. Policajti ho sledovali, no nemali zapnutpé sirény, aby nevyvolali paniku. Muž sa správal ako normálny šofér. Stál na zastávkach a púšťal cestujúcich vystúpiť. Dokonca odmietol pustiť dnu človeka s neplatným lístkom.
 
Akcia trvala len 15 minút. Polícii sa podarilo autobus bezpečne zastaviť a muža zadržať. Pri incidente sa nikto nezranil.

Podozrivý, ktorého meno nieje zverejnené, nemá trvalý pobyt a je obvinený z krádeže a držania vozidla presahujúceho 5 000 dolárov.

