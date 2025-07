Romantická správa vo fľaši, ktorú v septembri 2012 hodil do Atlantiku zamilovaný kanadský pár počas výletu na Bell Island v kanadskom Newfoundlande, preplávala oceán a po 13 rokoch sa objavila v Írsku.

V septembri 2012 si mladý pár Anita a Brad spríjemnili výlet na Bell Islande v kanadskom Newfoundlande romantickou večerou, vínom a spoločným okamihom pri oceáne. Ich zážitok zvečnili do listu, ktorý vložili do vínovej fľaše a hodili do Atlantiku.

List vo fľaši Zdroj: Maharees Heritage and Conservation/Facebook

V správe stálo: „Anita a Bradov výlet na Bell Island. Dnes sme si užili večeru, túto fľašu vína a jeden druhého na okraji ostrova“. Pripojili aj telefónne číslo so žiadosťou, aby im nálezca zavolal.

O trinásť rokov neskôr, približne 3 200 kilometrov od miesta, kde bola fľaša hodená do vody, ju na pláži Scraggane Bay v írskom grófstve Kerry objavil iný pár – Kate a John Gay. Prečítali si správu a pripili si na zdravie Anity a Brada.

Po rozume im ale behala myšlienka: sú títo dvaja ešte spolu? Skúsili im zavolať, no číslo už nebolo aktívne. Preto zverejnili fotografiu odkazu na Facebook stránke environmentálnej skupiny Maharees Heritage and Conservation, ktorá organizovala čistenie pobrežia, kde fľašu našli.

Príbeh sa okamžite stal virálnym a v priebehu niekoľkých hodín sa správa dostala až k Anite a Bradovi Squiresovým – dnes už manželom s tromi deťmi, ktorí stále žijú na Newfoundlande.

„Bolo to úplne bláznivých 48 hodín,“ povedal Brad pre The Guardian. „Bol som práve pri uspávaní najmladšieho syna, keď sa mi telefón začal neustále ozývať. A potom som počul, ako sa Anita v druhej miestnosti smeje – jej mobil robil to isté. Vyšiel som z izby a ona len povedala: ‘Tomu neuveríš.’“

Správa vo fľaške Zdroj: Maharees Heritage and Conservation/Facebook

Anita a Brad spolu chodili len rok, keď v roku 2012 napísali túto správu. V roku 2016 sa zosobášili, Anita dnes pracuje ako zdravotná sestra a Brad len nedávno odišiel do dôchodku po kariére v Kráľovskej kanadskej polícii.

„Vtedy sme boli mladí a zamilovaní,“ povedal Brad pre írsku rozhlasovú stanicu RTÉ. „A teraz sme starší a stále zamilovaní. Teší nás, že sa náš príbeh dostal medzi ľudí. Spoznávame vďaka nemu nových priateľov a veríme, že sa čoskoro opäť dostaneme do Írska.“