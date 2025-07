Pozri si 9 modelov tenisiek, ktoré vyzerajú skvelo a možno ti prinesú aj zisk.

Letné prázdniny sú v plnom prúde, ale to neznamená, že sa módny priemysel zastavil, alebo čo i len trochu spomalil. Veľké značky pracujú na nových modeloch neustále, pričom v júli bude v predaji množstvo atraktívnych tenisiek, spomedzi ktorých sme vybrali tie najlepšie s logom Nike, Jordan Brand, Asics, Puma alebo New Balance. Nájdi si svojho favorita a zahviezdi v uliciach metropol.



Niektoré z uvedených informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa môžu ešte zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie atraktívne modely, ktoré ti včas ukážeme.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, fresh teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Nike Air Force 1 Low „Forever White“ x Kobe Bryant

Tohtomesačný zoznam otvárame limitovaným modelom Nike Air Force 1 Low v bielej schéme s označením „Forever White“, ktorý vzdáva poctu basketbalovej legende Kobemu Bryantovi. Minimalistické biele vyhotovenie s atraktívnou textúrou zdobia číslice 8 a 24 na zadných paneloch a premosťujú dve kapitoly amerického hráča v tíme Los Angeles Lakers. V zadnej časti nechýba ani vyrazené tonálne logo „Black Mamba“.

Bohužiaľ, tenisky sú vypredané, ale nájdeš ich napríklad na StockX od približne 140 eur bez spracovateľských poplatkov a poštovného, čo je o trochu viac ako retail na úrovni 120 eur. Ideálna voľba na letnú sezónu.

Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 3 Retro „Pure Money“

Tenisky Air Jordan 3 Retro patrili v posledných rokoch medzi bestsellery značky, a to vďaka viacerým atraktívnym vyhotoveniam. Najnovšie nás návrhársky tím Jordan Brand potešil verziou „Pure Money“, ktorá bola naposledy v predaji v roku 2007, a je známa svojou sviežou bielou a chrómovou schémou. Ide o nadčasový kúsok, ktorý je veľmi vyhľadávaný medzi zberateľmi.

Model je zahalený do prémiovej kože s luxusnou textúrou so sloním vzorom, ktorú spája s viditeľnou vzduchovou jednotkou v medzipodrážke, a vytvára pohodlnú a štýlovú mestskú obuv na každý deň. Tento štýl je naozaj nesmrteľný. Retail tenisiek Air Jordan 3 Retro „Pure Money“ je na úrovni 200 eur, ale vo väčšine obchodov sú už vypredané.

Zdroj: Sneaker Politics

New Balance ABZORB® 2000 „Silver Metallic“

Miesto v júlovom zozname TOP releasov tenisiek má aj značka New Balance, a to vďaka novému modelu ABZORB® 2000, ktorý sme bližšie predstavili minulý mesiac.

Obuv s ostrým vzhľadom je postavená na charakteristickom mixe výkonnosti a lifestylovej estetiky značky. Vyhotovenie „Silver Metallic“ s metalickými striebornými akcentmi, čiernymi obrysovými linkami a klasickým logom „N“ spája retro vplyv s moderným technickým vzhľadom.

Model New Balance ABZORB® 2000 má podobné línie ako silueta s číselným označením 9060, ale ponúka robustnejšiu konštrukciu a masívnu podrážku s patentovaným tlmením značky ABZORB® pre dokonalé pohodlie pod nohami. Tenisky budú v predaji od 10. júla, pričom cena je stanovená na 170 dolárov.

Zdroj: Sneaker Politics

Nike Air Max 95 x Levi's

Najväčší hype spomedzi všetkých releasov tenisiek v júli majú Nike Air Max 95 s podpisom legendárnej značky Levi Strauss & Co., známa pod skratkou Levi's.

Návrhársky tím Levi's využil príležitosť upraviť model, ktorý v roku 2025 oslavuje 30. výročie vzniku, a začlenil charakteristický denim do športovej konštrukcie so vzduchovou bublinou na jednotku s hviezdičkou, a to v troch farebných vyhotoveniach – „Black“, „Light Orewood“ a „Obsidian“.

Pozri si sprievodný vizuál k vydaniu spoločnej kolekcie medzi značkami Nike a Levi's, ktorá obsahuje aj tri vyhotovenia ikonického modelu tenisiek Nike Air Max 95. Všetky kúsky budú v predaji od 10. júla v obchodoch Levi's a o deň neskôr cez aplikáciu SNKRS. Cena za jeden pár je odhadovaná na 225 dolárov, ako uvádza WWD.

Asics Gel-Cumulus 16 x Cecilie Bahnsen

Vstúp do spojenia umenia, módy a atletiky s novými teniskami Asics Gel-Cumulus 16 v úprave od dánskej návrhárky Cecilie Bahnsen.

Majstrovské dielo v oblasti športovej mestskej obuvi vyvažuje výkon a štýl, pričom je ponorené do elegantnej sivej a čisto striebornej palety, ktorá odráža rafinovanú a zároveň modernú estetiku. Technológia Gel-Cumulus™ vytvorená pre nadšencov tenisiek, ktorí dokážu oceniť inovácie – sľubuje bezkonkurenčné pohodlie a odpruženie, ktoré podporí každý krok. Nie sú to len tenisky, ide o vyjadrenie individuality a kultúrneho významu s podpisom vyhľadávanej návrhárky Cecilie Bahnsen.

Model Asics Gel-Cumulus 16 x Cecilie Bahnsen bude v predaji od 11. júla za 175 eur v online obchode Naked.

Zdroj: Cecilie Bahnsen

Puma Speedcat „Black“ x SNS

Trend nízkoprofilových tenisiek je v posledných mesiacoch na výslní popularity, a to aj vďaka ikonickému modelu Puma Speedcat, ktorý je spätý s motošportom a F1®.

Nízka silueta s tenkou podrážkou je zahalená do minimalistickej čierno-bielej schémy v lakovanej koži, ktorá je charakteristická pre módny dom Prada. Podpis značky Formstrip dopĺňa logo známeho obchodu Sneakersnstuff (známy pod skratkou SNS, poznámka redakcie), ktoré je vyryté na jazyku ľavej topánky a na päte pravej topánky. Stielky sú vybavené spoločnou značkou, ktorá upevňuje partnerstvo.

Fresh novinka určená najmä pre ženy bude v predaji podobne ako model Asics Gel-Cumulus 16 od 11. júla, a to za 120 eur cez Sneakersnstuff.

Zdroj: Sneakersnstuff

Jordan Flight Court „Coconut Milk“ x Who Decides War

Ev Bravado a Tela D'Amore (zakladatelia značky Who Decides War, pozn. redakcie) zohrali dôležitú úlohu pre značku Jordan Brand, keď koncom roka 2024 uviedla na trh nový model Jordan Flight Court. Pozornosť vtedy upútali čiernym vyhotovením.

Who Decides War teraz predstavuje druhú verziu modelu pod označením „Coconut Milk“. Novinka sa pýši viacerými podobnými detailmi ako pôvodná schéma, avšak je zahalená do svetlých farebných tónov so špeciálnym čiernym prešívaním roztrúsenými po celom povrchu. Ďalším známym detailom je nápis „The World Is Your Court“, ktorý sa nachádza na vnútornej strane jazyka a dopĺňa ikonické červené logo Jumpman.

Tenisky Jordan Flight Court „Coconut Milk“ x Who Decides War budú v predaji od 12. júla a odhadovaná cena je 115 dolárov za jeden pár.

Zdroj: Who Decides War

Puma Skope Forever „White Pack“ x Skepta

Tvoju pozornosť si zaslúži aj predposledný model v tohtomesačnom zozname najlepších teniskových releasov. Novinka Puma Skope Forever v úprave od legendy grimu Skeptu je zahalená do bielej schémy s fresh svetlomodrými detailmi v podobe gumovej podrážky, ktorá pripomína ľad.

Britský interpret svojim najnovším návrhom pre značku Puma opustil svoju komfortnú zónu, keď doteraz volil tmavé zemité odtiene alebo čiernu, a išlo o skvelé rozhodnutie. Ak je pre teba verzia s polopriehľadnou svetlomodrou podrážkou príliš odvážna, v predaji bude tiež vyhotovenie s kontrastnou čiernou podrážkou.

Tenisky Puma Skope Forever „White Pack“ x Skepta sú v predaji od 5. júla v online obchode Puma a vo vybraných online obchodoch, pričom cena je na úrovni 160 eur.

Zdroj: Puma

Asics Gel-Nimbus 10.1 „HTTP 404 Blue“ x INVICIBLE

Bodku za zoznamom dávame spoluprácou medzi značkou Asics a obchodom INVICIBLE na modeli Gel-Nimbus 10.1, ktorá má naplánované vydanie na 19. júl.

Atraktívne tenisky mali premiéru na poslednom týždni módy v Paríži, kde si získali pozornosť médií. Ikonický bežecký model vo vyhotovení s označením „HTTP 404 Blue“ odkazuje na chybu v internetovom prehliadači, pričom využíva kombináciu modrej, striebornej a bielej farby. Okrem toho sa silueta s ostrými líniami vyznačuje aj výraznými zmenami oproti originálnemu modelu – a to v podobe voľných vlákien, trochu dekonštruovanej konštrukcie, premiestneným logom japonskej značky alebo priehľadnou prednou časťou, ktorá je vyrobená z technických tkanín.

Retail modelu Asics Gel-Nimbus 10.1 „HTTP 404 Blue“ x INVICIBLE zatiaľ nie je známy, ale v ponuke resell platformy StockX sa už teraz predáva za viac ako 300 eur.