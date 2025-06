Ktorý z týchto kúskov zaradíš do svojej letnej rotácie?

Prvý letný mesiac v roku 2025 je mimoriadne bohatý na atraktívne tenisky od známych značiek. Novinky, ktoré potrebuješ zaradiť do svojej zbierky, predstavujú dizajnéri Nike, Adidas, New Balance aj Asics.

Niektoré z uvedených informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa môžu ešte zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie HOT modely, ktoré si včas predstavíme.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Nike Air Max 95 OG „Bright Mandarin“

Veľké, odvážne a neprehliadnuteľné – takto by sme v stručnosti opísali novú verziu tenisiek Nike Air Max 95 OG s podtitulom „Bright Mandarin“, ktorá vznikla pri príležitosti 30. výročia od prvého vydania.

Novinka zostáva verná originálu, keď zvršok so zvlnenými vrstvami zo syntetickej kože a sieťoviny stojí na pružnej gumovej podrážke s viditeľnou vzduchovou jednotkou v medzipodrážke. Jednoduchú sivo-bielo-čiernu dopĺňajú žiarivé oranžové akcenty v podobe loga Nike, úchytov šnúriek alebo detailov na spodnej časti.

Doplň svoj každodenný mestský štýl o trochu viac vzduchu s modelom Nike Air Max 95 OG. Limitované tenisky budú v predaji od 6. júna za 190 eur.

Zdroj: Just Fresh Kicks

Nike Air Max 95 „Medium Olive & Sequoia“ x WORKSOUT

Pri modeli Nike Air Max 95 zostaneme vďaka vyhotoveniu „Medium Olive & Sequoia“, ktoré je prácou tímu juhokórejského obchodu WORKSOUT.

Spolupráca je inšpirovaná školskými uniformami piatich zakladateľov obchodu WORKSOUT. Jednoduchý, moderný dizajn v tmavozelených tónoch premosťuje priepasť medzi starým a novým pre mladých teniskových nadšencov. Novinka využíva pôvodnú vzduchovú jednotku „Big Bubble“ a má lesklý povrch s jednoliatym vzhľadom a reflexnými panelmi, ktoré zvýrazňujú charakteristickú konštrukciu Nike Air Max 95.

Tenisky budú v predaji od 5. júna vo vybraných obchodoch a v aplikácii Nike SNKRS. Cena zatiaľ nie je známa.

Zdroj: Nike

Adidas Athletics II „Ash Pearl“ x Fear Of God

Od 6. júna budú v predaji aj tenisky s charakteristickým rukopisom návrhára Jerryho Lorenza, ktorý založil značku Fear Of God. V rámci spoločného projektu s Adidas predstavuje model Athletics II v nízkom aj vysokom vyhotovení.

Novinka je vyrobená z prémiových materiálov a má mierne upravený športový vzhľad. Medzi vylepšenia patrí medzipodrážka Lightstrike s priehľadným driekom z TPU a priedušná sieťovina v kombinácii s mäkkým semišom. Vysoká verzia je vybavená podporným remienkom na členku, zatiaľ čo zvršok si zachoval minimalistickú estetiku v schéme „Ash Pearl“. Cena je 220 eur.

Zdroj: Adidas

New Balance 2002R „Pastel Blue“

Letnú sezónu otvára vo veľkom štýle značka New Balance, a to aj prostredníctvom populárneho modelu 2002R, ktorý návrhári zahalili do pastelovej schémy v modrých tónoch s jemnými svetloružovými akcentmi.

Zvršok je zahalený do kombinácie semišu, priedušných textílií a textúrovanej kože, ktorá sa objavuje na známom logu „N“. Farebná paleta sa odchyľuje od toho, čo v minulosti sprevádzalo a symbolizovalo značku New Balance, ale my tento krok vítame všetkými desiatimi.

Dátum vydania New Balance 2002R „Pastel Blue“ je naplánovaný na 5. jún. Cena je 160 eur.

Zdroj: New Balance

New Balance 2000 „Blue Agate“

Druhú polovicu zoznamu s TOP teniskami, ktoré budú v predaji v júni, otvárame modelom New Balance 2000 v atraktívnej schéme „Blue Agate“ s dátumom vydania 14. júna.

Úplná novinka v produktovom portfóliu značky stavia na charakteristickom mixe výkonnosti a lifestylovej estetiky. Debutové vyhotovenie v svetlomodrej farbe s klasickým logom „N“ spája retro vplyv s moderným technickým dizajnom.

Model New Balance 2000 má podobné línie ako silueta s číselným označením 9060, ale ponúka robustnejšiu konštrukciu a masívnu podrážku s tlmením ABZORB pre pohodlie. Vrstvený zvršok zo sieťoviny a semišu posilňuje záväzok značky k prémiovým materiálom a remeselnému spracovaniu. Cena je presne 200 eur, pričom na StockX sú k dispozícii od 1 000 eur.

Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 11 Low W „Igloo“

Zastúpenie v tohtomesačnom zozname má aj Jordan Brand, a to vďaka modelu Air Jordan 11 Low W „Igloo“, ktorý bude v predaji od 7. júna za 200 eur.

Ikonická basketbalová obuv dostala fresh vyhotovenie so svetlozelenými prvkami z lakovanej kože, ktorá obopína biely základ z textílie. Nechýbajú ani charakteristické podpisové značky – logo Jumpman či polopriehľadná gumová podrážka, ktoré sú pastvou pre oči od roku 1995.

Zdroj: Sneaker Politics

Asics Gel-Nimbus 10.1 x VANDYTHEPINK x atmos

Tenisky, ktoré sú ako stvorené na leto. Dve nové vyhotovenia modelu Asics Gel-Nimbus 10.1 sú prácou dizajnéra menom Junghoon Son (VANDYTHEPINK) a známeho streetwearového obchodu atmos v Tokiu.

HOT športová obuv je inšpirovaná sladkými pochúťkami – konkrétne tradičnými zmrzlinami, ktoré nájdeš v amerických reštauráciách. Son zahalil bežeckú siluetu do schémy „Banana“ so žltými prvkami a „Strawberry“, pre ktorú sú typické červené a ružové odtiene.

Asics Gel-Nimbus 10.1 sú nabité patentovanými technológiami pre maximálne pohodlie pri každom kroku. Cena oboch vyhotovení je presne 180 eur.

Zdroj: atmos

Nike Air Max Muse x Veneda Carter

Populárna stylistka a šperkárka Veneda Carter vstupuje do sveta tenisiek vo veľkom štýle, keď predstavuje vlastnú verziu modelu Nike Air Max Muse s futuristickými líniami.

Carter stavila na výraznú a neopozeranú kombináciu bieleho koženého základu s tmavozelenou sieťovinou a šťavnatou vzduchovou jednotkou Max Air v ružovej farbe. Bavia nás aj zlaté detaily v podobe ikonického loga Nike či koncoviek šnúrok.

Dátum vydania tenisiek Nike Air Max Muse x Veneda Carter je naplánovaný na 23. jún a cena je 180 eur.

Zdroj: Nike