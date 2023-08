Tenisky s logom New Balance valcujú konkurenciu. Vybrali sme 10 najlepších modelov ako dôkaz

Ikonický výrobca športových potrieb je na vrchole popularity vďaka retro bežeckým siluetam aj futuristickým návrhom, ktoré ľahko zladíš v rámci každodenných outfitov.

Nadvláda značiek Adidas a Nike v segmente lifestylových tenisiek je minulosťou. V posledných sezónach trhu dominuje ikonický športový výrobca New Balance, ktorý predstavuje jeden skvelý model za druhým ako na bežiacom páse.

V portfóliu spoločnosti s logom v tvare veľkého písmena N nájdeš desiatky výnimočných pruduktov, ktoré sú oslavované pre svoje pohodlie, vysokú kvalitu a atraktívny dizajn v rôznych štýloch – od retra, cez bežecký, až po futuristický.

Ak máš dilemu, po ktorej siluete tenisiek s ikonickým logom New Balance siahnuť, potom pozorne čítaj ďalej a možno ti pomôžeme s výberom správneho páru.

Zdroj: Footshop

New Balance 530 – 120 €

Modelový rad s číselným označením 530 predstavuje retro bežeckú obuv, ktorá je na trhu od deväťdesiatych rokov. Spoločnosť ich najnovšie dostala do obchodov v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov, s technológiou ENCAP na odpruženie a s odolnou gumovou podrážkou.

Silueta kombinuje každodenný štýl s dôrazom na módny trend Y2K. Dodaj svojmu kroku šmrnc za skvelú cenu. V online obchode Footshop je dostupných viacero farebných vyhotovení tohto modelu – biele s metalickými prvkami, sivé, čierne, ale aj modro-sivé.

New Balance CT302 – 130 €

Medzi najvyhľadávanejšie produkty s logom New Balance patria v posledných mesiacoch aj tenisky s označením CT302, ktoré majú signifikantnú vysokú platformu a prinášajú čistý vzhľad s jemným nádychom retra.

Tenisky New Balance CT302 sú vyrobené z veľmi kvalitného prírodného semišu, ako aj z textílie a kože. Komfort počas chôdze poskytuje odolná medzipodrážka z gumy s penovou vrstvou EVA.

V ponuke obchodu Footshop sú tieto univerzálne tenisky k dispozícii v rôznych farebných schémach v mužských aj ženských veľkostiach. Vybrali sme bielo-béžový variant za 130 eur.

New Balance 327 – 130 €

Dokonalé vintage tenisky, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň – takto by sme v stručnosti opísali modelový rad New Balance 327.

Ľahké, lifestylové tenisky New Balance 327 skvele padnú na každú nohu. Návrhári našli inšpiráciu v klasickej bežeckej obuvi zo sedemdesiatych rokov, pričom tenisky vyzbrojili o drsnú gumovú podrážku, ktorá je vhodná do mestských ulíc aj do terénnych ciest so zlotitejším povrchom.

Hranatá silueta, rozšírená medzipodrážka a obopínajúca podošva ti ukáže nový uhol tradičného vzhľadu tenisiek. Cena je rovných 130 eur.

New Balance 574 – 130 €

Model s číselným označením 574 je pravdepodobne najznámejšou siluetou tenisiek v portfóliu spoločnosti New Balance.

Nenápadná ikona vznikla ako všetrenná obuv, ktorá kombinuje hybridný cestný a trailový vzhľad postavený na odolnej podrážke, ktorá je širšia ako podrážka úzkych bežeckých siluet. V súčasnosti sú tenisky New Balance 574 synonymom štýlu a v ponuke online obchodu Footshop nájdeš viacero vyhotovení, spomedzi ktorých sme vybrali túto nadčasovú novinku vo sivo-bielej farebnej schéme s hnedými linkami z prémiovej kože.

New Balance 580 – 150 €

Silueta, o ktorej sa veľa nehovorí, ale stojí za pozornosť. Tenisky New Balance 580 sú vyrobené zo kože, syntetických a textilných materiálov, pričom majú univerzálny tvar s jemnými bežeckými črtami.

Charakteristické kožené panely sú vyplnené priedušnou sieťkou a vysoká medzipodrážka poskytuje obuvi originálny štýl, ktorý ľahko zakomponuješ do svojich každodenných outfitov. Do pozornosti dávame aj bielo-sivú verziu za rovnakú cenu.

New Balance 2002R – 160 €

Z nášho pohľadu možno najatraktívnejší model tenisiek s logom New Balance, ktorý kúpiš za retail. Prvotné predaje nenasvedčovali tomu, čo sa s teniskami malo stať v budúcnosti, lenže ako silnel trend chunky tenisiek, dopyt po modelovom rade 2002 bol čoraz vyšší.

K číslu 2002 pribudlo písmeno „R“, ktoré potvrdilo prechod z kategórie performance do lifestylu, v ktorom tenisky vynikajú najmä vďaka pohodliu a príjemným materiálom.

V ponuke online obchodu Footshop je k dispozícii viacero farebných aj materiálových vyhotovení, spomedzi ktorých nás najviac oslovila verzia s prívlastkom Bright White v jemných prírodných tónoch za 160 eur.

New Balance 550 – 160 €

Ikona, ktorá patrí v posledných sezónach medzi must have záležitosť v zbierke každého zberateľa tenisiek. Basketbalová silueta New Balance 550 je jedným z dôvodov, prečo je spoločnosť s logom v tvare písmena N na vrchole popularity a doslova ničí konkurenciu.

Tenisky vynikajú predovšetkým vďaka skvelým tlmiacim prvkom, ktorých prínos oceníš aj pri každodennom nosení. Spolupráca so značkou Aimé Leon Dore z roku 2022 avšak odštartovala horúčku, na konci ktorej zostávajú tenisky New Balance 550 ako jeden z najžiadanejších modelov sveta, po ktorom sa na pultoch obchodov vždy veľmi rýchlo zapráši. Získaj svoj pár práve teraz, cena je rovných 160 eur.

New Balance 9060 – 190 €

Portfólio hitov spoločnosti New Balance rozšírila v posledných rokoch aj futuristická silueta s číselným označením 9060, ktorú nosia módne ikony z celého sveta vrátane Yakshu.

Najvýraznejším prvkom tenisiek New Balance 9060 je výrazná zvlnená medzipodrážka natlačená nielen komfortným gumovým materiálom, ale aj tromi tlmiacimi technológiami – ABZORB, SBS a ENCAP. Silueta si získala pozornosť vďaka úspešnej spolupráci s bostonským obchodom Bodega, a je pripravená stať sa jednou z ikon dvadsiatych rokov.

Tak stoj pri začiatku tejto módnej vlny a dopraj si bielo-modré vyhotovenie zahalené do kombinácie kože, sieťoviny a syntetických tkanín.

New Balance 990v3 x Teddy Santis – 244,95 €

Teddy Santis, zakladateľ odevnej spoločnosti Aimé Leon Dore, má na svojom konte viacero úspešných vyhotovení tenisiek New Balance a vedenie spoločnosti návrhárovi zverilo celú divíziu Made in America.

Jedným z prvých výsledkov je táto sexy úprava modelového radu 990v3, ktorý vyzerá božsky z každého uhla. Ide o ideálny unisex model pre všetkých, ktorí hľadajú klasický každodenný pár tenisiek, ktorý bude odlišný od obuvi masovej väčšiny. Cena je necelých 250 eur.

New Balance 990v6 – 259,95 €

Prémiová športová, respektíve lifestylová obuv, ktorú budeš milovať prakticky ihneď. Tenisky New Balance 990 sú jedným z najvytrvalejších štýlov značky, pričom na pultoch sa objavili v roku 1982 a odvtedy sú stále na vrchole popularity. Verzia s označením V6 je vyrobená z panelov zo sieťoviny, kože a semišu a je vybavená technológiami FuelCell a ENCAP v medzipodrážke, ktoré poskytujú odpruženie a podporu.

Atraktívne farebné vyhotovenie v prírodných tónoch je univerzálne. Cena na úrovni 260 eur je priamoúmerná kvalite použitých materiálov a výrobe v domácom prostredí.